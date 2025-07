Kafuland rozbija bank. SodaStream z akcesoriami za grosze

Od czwartku 24 lipca w sieci sklepów Kaufland rusza wyjątkowa promocja na saturatory SodaStream oraz dedykowane do nich syropy smakowe. Miłośnicy gazowanej wody zyskać mogą nie tylko wygodę i ekologiczną alternatywę dla plastikowych butelek, ale również konkretne oszczędności. Wystarczy sięgnąć po kartę Kaufland Card, by skorzystać z rabatów sięgających nawet 30%.

Kaufland wyprzedaje saturatory SodaStream

Główną gwiazdą promocji jest saturator SodaStream Terra Black – model, który zyskał popularność dzięki prostocie obsługi i nowoczesnemu designowi. W zestawie znajdują się dwie butelki wielokrotnego użytku, dwa syropy oraz nabój CO₂, co pozwala od razu cieszyć się domową wodą gazowaną o ulubionym smaku.

Standardowa cena tego zestawu wynosi 399,90 zł, jednak posiadacze karty Kaufland Card mogą kupić go aż o 30% taniej – za jedyne 279 zł. To jedna z najniższych cen rynkowych tego modelu, która z pewnością zachęci osoby planujące bardziej ekologiczny styl życia.

To jednak nie koniec atrakcji. Kaufland oferuje również rabaty na syropy SodaStream o pojemności 0,44 l, które pozwalają przygotować do 9 litrów gotowego napoju. Do wyboru są m.in. kultowe smaki takie jak Pepsi, Pepsi Zero, 7up, Red Berries, Mango, Orange oraz Lemonade Xtreme.

Regularna cena pojedynczego syropu wynosi 19,99 zł, ale przy zakupie trzech sztuk klient otrzymuje 20% zniżki, co daje cenę 15,99 zł za sztukę. Promocja obejmuje różne warianty smakowe, więc można dowolnie mieszać ulubione smaki, aby osiągnąć próg zniżkowy.

Promocja potrwa od 24 do 30 lipca lub do wyczerpania zapasów. Zniżki na saturator i syropy obowiązują wyłącznie z aktywną kartą Kaufland Card, którą można wyrobić bezpłatnie w aplikacji mobilnej lub w sklepie.

Grafika: depositphotos