Biedronka rzuca tanią elektronikę. Ceny nawet o połowę niższe

Internetowy sklep Home.Biedronka.pl wystartował z nową akcją promocyjną pod hasłem „Gotowi do szkoły!”, która potrwa od 26 lipca do 31 sierpnia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. To doskonała okazja, by zaopatrzyć się w nowoczesny sprzęt mobilny, gadżety biurowe czy technologiczne udogodnienia — i to nawet o połowę taniej.

Biedronka wyprzedaje przydatną elektronikę

Na szczególną uwagę zasługuje rower elektryczny MTB marki VIVI, który przeceniono aż o 50%. Zamiast 5999 zł, teraz kosztuje 2999 zł. To sprzęt z mechanicznymi hamulcami, trzema trybami wspomagania i zasięgiem do 23,7 km na jednym ładowaniu. Idealny wybór zarówno dla uczniów dojeżdżających do szkoły, jak i dorosłych ceniących ekologiczne środki transportu.

Kolejna perełka to hulajnoga elektryczna Razor C25, dostępna teraz za 1499 zł, czyli aż o 57% taniej niż standardowa cena 3499 zł. Wyposażona w silnik 250 W i akumulator umożliwiający przejazd do 25 km, stanowi świetną alternatywę dla miejskiego transportu. Posiada opony pneumatyczne i jest objęta darmową dostawą.

Rodzice uczniów i studenci z pewnością zainteresują się tabletem Blow Blacktab10, który można kupić za jedyne 459 zł (poprzednio 749 zł – 38% taniej). W zestawie znajdują się etui i rysik, a urządzenie oferuje 10-calowy ekran IPS (1920 × 1200 px), system Android 13, 4 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej z obsługą LTE. Duży atut to pojemna bateria 8000 mAh.

W ofercie znalazły się także akcesoria do domowego biura i pokoju ucznia. W kategorii „Lampki i klawiatury” rabaty sięgają aż 55%. Przykładowo:

Lampka biurkowa RGB przeceniona została z 99 zł na 42,99 zł .

Bezprzewodowa klawiatura A4Tech dostępna jest za 79,99 zł (wcześniej 119 zł).

