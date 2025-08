MSI rozdaje czeki BLIK: za te sprzęty nawet do 500 złotych!

Jeśli w najbliższym czasie planujesz zakup sprzętu komputerowego, to się świetnie składa. Dzięki promocji, którą właśnie ogłosiło MSI możesz zaoszczędzić nawet do 500 złotych. W skrócie: kupujesz sprzęt, a pieniądze wracają czekiem BLIK! Jak skorzystać? Już wyjaśniamy.

MSI: komputery gamingowe i monitory do 500 złotych taniej z czekiem BLIK

Zacznijmy od tego, co oczywiste, czyli wyboru sprzętu objętego promocją. Dotyczy ona komputerów gamingowych oraz monitorów, a pełna lista dostępna jest na tej stronie internetowej. Do wyboru jest naprawdę dużo ciekawych konfiguracji, dzięki czemu można znaleźć akurat taką, która idealnie trafia w potrzeby danego użytkownika. Kolejnym krokiem jest oczywiście zakup sprzętu u jednego z partnerów handlowych. Ich lista również jest bardzo duża. Dość powiedzieć, że znalazły się na niej najpopularniejsze elektromarkety w Polsce. Zakupy można zrobić chociażby w RTV Euro AGD, Komputroniku, Media Expert, Morele czy x-kom.

Ostatnim krokiem jest zarejestrowanie zakupionego sprzętu na stronie internetowej promocji i oczekiwanie na zwrot środków w formie czeku BLIK. Bardzo proste zasady, które nie wymagają dalszego tłumaczenia.





Do kiedy można skorzystać z promocji?

Zgodnie z regulaminem, promocja na komputery gamingowe i monitory MSI trwa od 4 sierpnia do 19 października, bądź do wyczerpania zapasów. Sprzęty zakupione w tym czasie można rejestrować do 2 listopada. Czasu jest naprawdę wiele, dlatego można na spokojnie przejrzeć ofertę MSI i wybrać to, czego właśnie potrzebujemy.