Sytuacje, w których szybkie ładowanie Infinix uratuje Ci skórę

Wszechstronność i możliwości smartfonów pozwalają nam dziś na zastąpienie nimi wielu innych urządzeń, z których korzystalibyśmy na co dzień. Niektórzy nawet już to zrobili, bo smartfonami robimy świetne zdjęcia, możemy na nich oglądać filmy i seriale, grać, czytać i nawet pracować. A to nie oznacza, że rezygnujemy z tych podstawowych funkcji, które posiadają - komunikujemy się za ich pomocą z innymi pisząc setki lub tysiące wiadomości i dzwoniąc. Rozmowy telefoniczne przechodzą do lamusa, ale coraz popularniejsze są wideorozmowy, które często są jedynym sposobem na bliższy kontakt z oddalonymi o setki kilometrów bliskimi. To także jedna z najbardziej energożernych funkcji.

Ale na tym nie koniec, bo dziś smartfon to także urządzenie skrywające zawartość do niedawna zarezerwowaną dla naszego portfela. Karty płatnicze, dokumenty, karty wstępu i lojalnościowe - to wszystko jest bezpieczniejsze i wygodniejsze w obsłudze, aniżeli w analogowej formie. I wyobraźmy sobie właśnie taką sytuację, gdy jesteśmy w podróży, korzystamy ze smartfona nagminnie, ale w decydującym momencie poziom naładowania baterii jest bliski zeru. A przed nami jeszcze kilka zadań i obowiązków, w tym ich opłacenie, lecz mamy ze sobą tylko telefon. Normalnie bylibyśmy mocno zestresowani i pełni obawy, ale jeśli skorzystamy z błyskawicznego ładowania w smartfonach Infinix Note 40, to bardzo szybko odzyskamy pewność.

Kilkanaście minut ładowania, godziny używania

W zestawie z Note 40 Pro dostajemy szybką ładowarkę 70 W oraz dedykowany kabel, więc mamy wszystko, czego potrzebujemy w domu i w drodze. Po podłączeniu do źródła zasilania na zaledwie 5 minut możemy zyskać kilka godzin użytkowania smartfona. Jeśli czekają nas rozmowy, to te 300 sekund ładowania zapewni nam blisko 7,4 godziny rozmów przez telefon, a jeżeli będziemy ruszać dalej w drogę i nie mamy ładowarki samochodowej lub jedziemy na rowerze, to zyskamy 1,8 godziny nawigacji w mapach. A mowa tu o trybie ładowania Smart, bo warto dodać, że w odwodzie do dyspozycji jest też Hyper Mode, oferujący do 9,3 godzin rozmów, 2 godzin grania, 5,1 godziny odtwarzania wideo lub 2,3 godziny nawigacji, przypomnę, po jedynie 5 minutach ładowania! Porównanie trybu Smart i Hyper pokazuje też, jak szybko naładujemy telefon do 50% - pierwszy z trybów zrobi to w 20 minut, a drugi w zaledwie 16 minut!

Dzięki temu dosłownie kilka lub kilkanaście minut przed wyjściem można uzupełnić energię na resztę dnia, a chyba każdemu zdarzyło się używać smartfona w domu czy miejscu pracy i nie ładować go przez cały czas. W takiej sytuacji, gdy czeka nas podróż do domu, wyjście na konferencję lub kolację, spotkanie na mieście ze znajomymi lub udział w wydarzeniu sportowym, nie musimy obawiać się rozładowania telefonu.

To jednak tylko część możliwości Infinix Note 40 Pro w zakresie ładowania, ponieważ w zestawie z telefonem otrzymujemy także etui MagCase z dedykowanym mocowaniem na magnetyczną ładowarkę MagPad. Wtedy do naszej dyspozycji jest aż 20 W dzięki bezprzewodowemu ładowaniu, a Note 40 Pro to jedyny model w swojej kategorii, który oferuje obydwa rozwiązania w takiej cenie - i ładowanie bezprzewodowe, i magnetyczny uchwyt. A na jakie korzyści się to przekłada? W pierwszej kolejności komfort, ponieważ nie ma potrzeby dokładnego lokowania smartfona na ładowarce bezprzewodowej - polegamy na magnesach zapewniających precyzję i mocny uchwyt. Co więcej, ze smartfona można wygodnie korzystać w dowolny sposób bez przerywania ładowania, ponieważ silne magnesy zapewniają stałe połączenie ładowarki z telefonem.

Naładuj ulubione akcesoria w ruchu

Infinix Note 40 Pro oferuje także funkcję, która może uratować nam skórę w jeszcze innych okolicznościach.Słuchawki bezprzewodowe przekonały do siebie mnóstwo osób i nic dziwnego, bo pozbycie plątaniny kabli podczas słuchania i całkowity komfort w trakcie podróży, treningów lub prac domowych jest nie do ocenienia. Ale nie oszukujmy się - nie zawsze pamiętamy, by je naładować. Odkładamy do etui, ale jeśli w nim brakuje energii, to nasze słuchawki nie będą pracować zbyt długo, dlatego wtedy z pomocą przyjdzie odwrócone ładowanie, w które wyposażono Infinix Note 40 Pro.

Co ważne, naładowanie bezprzewodowych słuchawek lub innego akcesorium, które tego wymaga, może odbywać się przewodowo lub bezprzewodowo. W tym celu użyjecie odpowiedniego kabla, który po prostu podłączycie do smartfona zamiast do ładowarki albo umieścicie np. etui słuchawek bezpośrednio na tylnym panelu Infinixa. Po aktywowaniu w opcjach ładowania zwrotnego, za każdym razem, gdy przyłożycie z tyłu telefonu urządzenie wspierające ładowanie bezprzewodowe, od razu rozpocznie się ładowanie.

Graj i nie martw się o baterię

Popularność gier mobilnych cały czas robi na mnie wrażenie, ale nie ma się co dziwić - mobilne tytuły są teraz po prostu świetne i dają mnóstwo frajdy. Przerwanie sesji w rozgrywce online albo chwilę przed tym, jak uda nam się ukończyć poziom z powodu rozładowanej baterii nie powinno nikogo spotkać, podobnie jak pozbawienie kogokolwiek szansy ukończenia seansu świetnego filmu lub ulubionego serialu. Infinix przewidział takie potrzeby użytkowników i w modelu Note 40 Pro wprowadzono znakomitą nowinkę. Technologia Bypass Charging 2.0 umożliwia na pominięcie baterii podczas podłączonego zewnętrznego zasilania i wtedy energia trafia bezpośrednio do płyty głównej smartfona. Zmniejsza to zużycie baterii oraz ryzyko wzrostu temperatury urządzenia. Po aktywacji tej funkcji chronimy baterię, zachowujemy poziom jej naładowania i nie narażamy się na dyskomfort nagrzewającego się smartfonu, a także w spokoju dokończymy sesję gry albo ulubiony film.

Bogaty zestaw, nieduża cena

Jeśli chcecie być gotowi na te wszystkie sytuacje, a także inne okoliczności, których nie przewidzicie, to już podpowiadam: Infinix Note 40 Pro kupicie za 1496 zł z całym zestawem akcesoriów. To znaczy w pudełku otrzymacie także etui MagCase, ładowarkę 70 W, kabel USB, szkło hartowane, a także słuchawki przewodowe. W promocji będzie można też nabyć bezprzewodową ładowarkę MagCharge za jedynie 1 zł.

Materiał powstał we współpracy z marką Infinix.