Smartfonowe okazje Plusa. Idealny pomysł na prezent na komunię czy Dzień Dziecka

Maj i czerwiec to każdego roku swoista kumulacja okazji do obdarowywania naszych pociech prezentami. W tym właśnie czasie, jeśli nie komunia, to już na pewno Dzień Dziecka czy zakończenie roku szkolnego sprawia, że rodzice poszukują smartfonowych okazji na prezent dla swoich dzieci.

Bez wątpienia, to smartfony są najczęstszym i najbardziej oczywistym wyborem przy takich okazjach, które młodym ludziom mogą posłużyć nie tylko do kontaktu z rodzicami i rówieśnikami czy do rozrywki w wolnym czasie, ale także jako pomoc naukowa czy doszkalająca, na przykład przy wykorzystaniu popularnych aplikacji do nauki języków obcych.

Z oferty Plusa wybrałem cztery propozycje i okazje smartfonowe, które doskonale sprawdzą się na prezent w tym zbliżającym się okresie. Zanim jednak przejdziemy do samych urządzeń, przyjrzyjmy się ofertom komórkowym, które możemy wybrać razem z nowym smartfonem. Mamy tu aż trzy, niezwykle korzystne opcje.

2 lub 3 abonamenty komórkowe w cenie 1

Przy założeniu, że jeden z rodziców kupi lub posiada już w Plusie abonament komórkowy za min. 39 zł/mies. lub Telewizję Polsat Box za min. 20 zł/mies. lub internet za min. 19 zł/mies., może dokupić on dla dwójki dzieci dwa abonamenty w cenie jednego.

Abonamenty te zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 100 GB transferu danych do podziału między nasze pociechy. Cena obu tych abonamentów to 59 zł miesięcznie z rabatami przez cały okres umowy, czyli w przeliczeniu zaledwie 29,5 zł miesięcznie z rabatami za numer.

Z kolei w przypadku, gdy nie mamy jeszcze żadnych usług w Plusie, możemy zakupić dwa nowe numery lub przenieść je do Plusa w cenie 69 zł miesięcznie z rabatami przez całą umowę, co w przeliczeniu daje nam nadal korzystną cenę 34,5 zł miesięcznie z rabatami za numer zwłaszcza, że tu do podziału na dwa numery mamy aż 240 GB transferu danych, czyli np. po 120 GB na numer.

Trzecia opcja to idealna okazja do przeniesienia do Plusa trzech numerów komórkowych, bo w cenie 99 zł miesięcznie z rabatami przez całą umowę, czyli w przeliczeniu 33 zł miesięcznie z rabatami za numer, dostajemy do podziału aż 750 GB transferu danych, czyli np. po aż 250 GB transferu danych. To w zupełności powinno zaspokoić potrzeby na dostęp do sieci, zarówno rodzicom, jaki i dorastającym dzieciom.

Wraz z tymi abonamentami, opcjonalnie możemy dokupić pakiet All in Streaming, obejmujący dostęp do Disney+, HBO Max i Polsat Box Go Plus, który dostaniemy w prezencie na 3 miesiące lub 6 miesięcy, później z opłatą 49,99 zł/mies.

Okazje smartfonowe na prezent dla dziecka

Promocja smartfona za pół ceny

Propozycje urządzeń zaczynamy od absolutnej nowości i świetnej promocji. Przy dwóch abonamentach w cenie jednego, zakładaliśmy dwójkę dzieci do obdarowania prezentami. Co powiecie, na dwa abonamenty i smartfon, a nawet dwa smartfony i każdy za pół ceny? Teraz w Plusie wybrane urządzenia marek Samsung, motorola oraz Xiaomi dostępne za pół ceny w niskich ratach 0%. Do wyboru mamy:

Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB

motorola edge 40 neo 5G 12/256G

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256GB

Aktualnie w tej promocji możemy zakupić Samsunga Galaxy A35 5G 6/128GB, którego to najniższa cena w ostatnim miesiącu wynosiła 1 649 zł, za 1 złoty na start i 12 rat po 68,62 zł/mies., łącznie 824,50 zł.

Samsung Galaxy A35 to idealny prezent dla dziecka, choćby ze względu na bezpieczeństwo naszych pociech. Po raz pierwszy w tej serii modeli, Samsung zdecydował się na zastosowanie w nim zabezpieczenia z flagowych urządzeń Galaxy: Samsung Knox Vault. Sprzętowe i odporne na manipulacje rozwiązanie Samsung Knox Vault zapewnia kompleksową ochronę przed atakami na sprzęt i oprogramowanie, tworząc bezpieczne środowisko pracy aplikacji, które jest fizycznie odizolowane od głównego procesora i pamięci systemu.

Co równie istotne, smartfon ten będzie otrzymywać aktualizacje przez długie lata (cztery kolejne generacji Androida i One UI), a także regularne poprawki bezpieczeństwa (pięć lat aktualizacji bezpieczeństwa).

Nie tylko kwestie bezpieczeństwa robią tu wrażenie, ale i oczywiście parametry samego urządzenia, że wspomnę tu tylko o najnowszym systemie Android 14 z One UI 6.1, ośmiordzeniowym procesorze Exynos 1380 czy zestawie świetnych aparatów:

ultraszerokokątny 8 Mpix, F2.2

główny 50 Mpix, F1.8, AF, OIS

makro 5 Mpix, F2.4

przedni 13 Mpix, F2.2

Promocja Wakacje od rat

Smartfon za pół ceny, to nie jedyna promocja smartfonowa dostępna w ofercie Plusa. W przypadku, gdy czekają nas teraz większe wydatki, czy to związane z organizacją komunii czy na przykład dłuższego wyjazdu wakacyjnego, możemy zrobić sobie jednoczesne wakacje od rat.

W tej promocji wybrałem smartfony również w cenie do tysiąca złotych, z tą różnicą, że tutaj pierwszą ratę za te urządzenia, możemy zapłacić dopiero pół roku po zakupie. Wystarczy posiadać już jeden abonament komórkowy (i regularnie spłacać abonament od min. 6 miesięcy bez zaległości) lub zakupić nowy. W obu przypadkach należy wykupić dodatkową usługę Serwis Urządzenia Premium 24 za 20 zł/mies.

Pierwszy ze smartfonów OPPO A79 5G 4/128GB zakupimy bez opłaty na start w 12 ratach po 83,26 zł, co daje nam koszt 999,12 zł za sam sprzęt.

Smartfon OPPO A79 z Android 13 na pokładzie i z nakładką ColorOS, wyposażono w 4 GB pamięci RAM i procesor MediaTek Dimensity 6020 MT6833, z układem graficznym ARM Mali-G57 MC2.

Do tego mamy tu pojemną baterię 5000 Mhz z obsługą SuperVOOC 33 W. Z kolei jeśli chodzi o aparaty, do dyspozycji dostajemy tylni aparat główny 50 Mpix z przysłoną f/1.8 i autofocusem oraz 2 Mpix, z przysłoną f/2.4 oraz z czujnikiem głębi, a z przodu jest aparat do selfie 8 Mpix z przesłona f/2.0.

Natomiast drugie z urządzeń dostępne w promocji Wakacje od rat, czyli motorola moto g34 5G 4/128GB, również zakupimy bez opłaty na start, ale z niższymi ratami - 12 rat po 66,59 zł, co da nam łączny koszt na poziomie 799,08 zł za sam sprzęt.

mototola moto g34 wyposażona jest w ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 695 5G i pamięć LPDDR4X, co z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej pozwala z jednej strony na wydajne korzystanie z samego smartfona jak i z internetu mobilnego w zasięgu 5G. Długi czas pracy natomiast zapewnia pojemna bateria 5000 mAh.

Natomiast z aparatem 50 Mpx w technologii Quad Pixel zrobimy doskonałe zdjęcia, nawet przy słabym oświetleniu, z kolei przedni aparat 16 Mpx to przepis na doskonałe selfie. Nie zabrakło tu też dźwięku w studyjnej jakości, dzięki technologii Dolby Atmos.

Infinix Note 30 Pro 8/256GB w ratach 0%

Ostatnia z propozycji smartfonowych okazji to Infinix Note 30 Pro 8/256GB. W przypadku, gdy rodzic posiada już swojego smartfona, a chce akurat przedłużyć abonament w Plusie, może dla dziecka, które to korzysta na przykład z oferty na kartę w Plus lub Plush, zakupić tego smartfona w ratach 0%.

Urządzenie to jest dostępne w 12, 24 lub 36 ratach. Przy rocznej spłacie zapłacimy 12 rat po 116.5 zł, co dam nam łączny koszt za tego smartfona na poziomie 1 399 zł.

Infinix Note 30 Pro, który wprawdzie uchodzi za budżetowego smartfona, to parametrami nie odstaje od wyższej półki. Wyposażony jest w procesor Helio G99, ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, baterię o pojemności 5000 mAh i aparat 108 Mpx.

Warto tu jeszcze wspomnieć o technologii All-Round FastCharge z ładowanie zwrotnym oraz Ultra Power Signal, dzięki której nawet w takich miejscach jak windy czy tych położonych pod ziemią, nieprzerwanie będzie mogli korzystać z zasięgu sieci komórkowej.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Plus.