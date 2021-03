Czy system wyświetlający widok z martwego pola jest w ogóle przydatny podczas jazdy? Jeżdżąc w sumie kilkanaście dni jednym i drugim samochodem raczej rzadko łapałem się na tym, że skupiłem wzrok bezpośrednio na ekranie, ale najczęściej kątem oka widziałem że coś się tam dzieje. Oczywiście w określonych warunkach, np. kolor samochodu zlewający się z otoczeniem, mogłem pewności nie mieć, ale trzeba pamiętać że cały czas działa nazwijmy to „tradycyjne” ostrzeganie o pojazdach w martwym polu – zarówno czerwone i dosyć dobrze widoczne ostrzeżenie na lusterku, jak i dźwiękowy alert. Choć wielu może to traktować jako gadżet, to moim zdaniem poprawia to bezpieczeństwo – szczególnie w sytuacjach gdy ktoś uodporni się na stosunkowo zapobiegawcze ostrzeganie o pojazdach w martwym polu.