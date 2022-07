To nie prima aprilis. Kultowy Symulator Kozy otrzyma... edycję kolekcjonerską

Symulator Kozy 3, czyli druga część serii otrzyma bogatą wersję kolekcjonerską z figurką kozy w zestawie. Nie pytajcie dlaczego druga część jest trzecią. W tej grze nic nie jest normalne.

Koza powraca po raz trzeci. Znaczy... drugi

Goat Simulator to produkcja, która została wydana na PC jako żart z okazji 1 kwietnia. Jakimś cudem jednak ten pokraczny, brzydki i zabugowany twór zyskał tak dużą popularność, że w krótkim czasie gra doczekała się wersji na konsole oraz urządzenia mobilne. W czym taki sekret? Właśnie w tym, że Symulator Kozy został zrobiony od niechcenia.

Po naprawdę sporym sukcesie pierwszej odsłony przyszła pora na część trzecią. Znaczy formalnie drugą ale nazwaną trzecią, by po raz kolejny pokazać, że twórcy podchodzą do sprawy dość niepoważnie. Poważne za to jest wydanie drugiej części, bowiem zawiera szereg dodatków i akcesoriów niczym z tytułu AAA. W skład kolekcjonerki wchodzi między innymi pluszowa koza, płyta ze ścieżką dźwiękową, dwustronny plakat czy zestaw pocztówek.

Czego spodziewać się po Symulatorze Kozy 3? Cóż, zapewne równie szalonej i irracjonalnej rozgrywki, pełnej wybuchów, chaosu i nawiązań do popkultury. Poniżej możecie zobaczyć oficjalną zapowiedź, parodiującą słynny zwiastun Dead Island.

Kolekcjonerka została wyceniona na 299 zł, a zamówienia przedpremierowe możecie składać pod tym adresem. Premiera została przewidziana na 17 listopada.

Obrazek wyróżniający: Coffee Stain Studios