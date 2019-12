Sylwester Marzeń – nieprzychylne TVP media bez akredytacji na wydarzenie

Jak podaje serwis Wirtualnemedia.pl, nie ma oficjalnych wyjaśnień dotyczących braku akredytacji dla tych mediów, ale nie trzeba być szczególnie zorientowanym w środowisku, aby wywnioskować, że chodzi o wcześniejszą krytykę „Sylwestra Marzeń”. Gazeta Wyborcza ponadto jest uważana przez TVP jako medium skrajnie wrogie, „lewackie” (etymologię tego określenia zostawiam prawej stronie barykady) i w sumie nie jestem zdziwiony, że akredytacja nie została przyznana. Nie ma bowiem lepszego sposobu na to, aby okazać swoją niechęć niż… nieprzyznanie akredytacji. Wszystko odbywa się w białych rękawiczkach – TVP może bowiem udzielać akredytacji komu chce i kiedy chce.

Tygodnik Podhalański dotychczas nie miał żadnych kłopotów z uzyskaniem akredytacji od TVP: stacja bowiem organizowała w ciągu ostatnich lat kilka takich imprez w Zakopanym. To pierwszy rok, w którym jedno z najważniejszych mediów w regionie zostało pominięte. To jednak nie zraża dziennikarzy Tygodnika – jak podają przedstawiciele medium w serwisie Wirtualnemedia, jego pracownicy i tak się tam pojawią – być może nie będą dysponowali świetnymi zdjęciami występujących tam gwiazd, ale i tak odbędzie się relacja z wydarzenia.

Tak skończył się wniosek o akredytację Foto na Sylwestra Marzeń. Oto pismo jakie dziś otrzymaliśmy (Nie, nie dziwimy się) :

Dzień dobry

Akredytacja nie została przyznana.

Pozdrawiamy

Dział Public Relations

Biuro Spraw Korporacyjnych

Telewizja Polska S.A

ul. Woronicza 17

Warszawa — Tygodnik Podhalański (@24tp_pl) December 27, 2019

Gazeta Wyborcza i Tygodnik Podhalański krytykowały działania TVP związane z imprezami w Zakopanem

Tygodnik Podhalański był przeciwny przeniesieniu „Sylwestra…” pod Wielką Krokiew ze względu na ochronę środowiska, natomiast TVP miało wtedy zależeć na tym, aby zdjęcia z góry były korzystniejsze dla wizerunku imprezy. Chodziło o to, by wizualnie gości było „więcej” na zdjęciach. Gazeta Wyborcza natomiast, od momentu przejęcia władzy w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość, otwarcie krytykuje działania TVP w zakresie programów jak i wewnętrznych decyzji. Środowisko GW, które „skręca w lewo” jest naturalnym wrogiem Telewizji Polskiej, która poprzez jawną przynależność do obozu władzy, „skręca mocno w prawo”.

Ponad podziałami? Dajcie spokój

TVP może dawać akredytacje komu chce i kiedy chce – to pewne. Jednak trudno mi znaleźć dobre argumenty na takie podejście – poza niechęcią do tych konkretnych mediów. Wiecie, byłem ostatnio na targach IFA w Berlinie i bardzo mi się tam nie spodobało – w trakcie „press days” był tam niemiłosierny bałagan, właściwie całe wydarzenie było w rozsypce. A przecież te dni miały być przeznaczone dla dziennikarzy na to, aby na spokojnie mogli zapoznać się z wystawcami. Otwarcie o tym napisałem. Nie wyobrażam sobie jednak, by organizator IFA w tym momencie wykluczył Antyweb z kolejnych akredytacji – takich rzeczy się po prostu nie robi.

W przypadku konfliktu na linii TVP – TP / GW, sprawa ma wymiar ideologiczny, polityczny wręcz. Stąd też nie spodziewajmy się zdrowych reguł gry – niestety.