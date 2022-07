Upały doskwierają także elektronice. Firmy zaczynają ostrzegać użytkowników i podpowiadają jak rozważnie korzystać ze sprzętów

Lato w ostatnich latach potrafi być niezwykle gorące. Przekonujemy się o tym regularnie także w Polsce, odnotowując rekordowe temperatury i w popłochu rozglądając się za klimatyzowanym kątem choćby na krótką chwilę. To nie jest tak, że ten upał doskwiera wyłącznie nam — zwierzaki też mają go serdecznie dość, a elektronika... no po prostu nie wydala. O ile już polskie lato potrafi być upierdliwe, to japońskie boli jeszcze bardziej. Nie chodzi wyłącznie o wyższe temperatury, ale także o wysoką wilgotność — kto przeżył, ten wie. Skradanie się od konbini do konbini, obklejanie plastrami chłodzącymi i inne sztuczki, które mają pozwolić przetrwać. A co z elektroniką? Tej warto po prostu dać odetchnąć. Informuje o tym Nintendo, które w rekordowo upalne lato informuje użytkowników o tym, że upały nie sprzyjają także sprzętom. I odradza korzystanie z konsol w temperaturach wyższych niż 35 stopni Celsjusza.

Ponadto firma uczula także, by sprawdzić drożność miejsc wlotów powietrza i wentylacji — które umieszczone zostały, kolejno, w tylnej-dolnej części oraz na górnej krawędzi konsol. W razie zauważenia że są one w jakikolwiek sposób zatkane czy niedrożne — firma zaleca ich natychmiastowe wyczyszczenie. To pozwoli na lepsze chłodzenie urządzenia, co ma zapewnić jej większość trwałość nawet w trudnych warunkach. Oczywiście Switch posiada specjalne zabezpieczenie które ma pomóc sprzętowi przetrwać najtrudniejsze warunki — i w razie przegrzania, po prostu przełączy go w tryb czuwania, by zapobiec awarii.

Prawdopodobnie ostrzeżenia i instrukcje te Nintendo zamieściło po fali komentarzy japońskich użytkowników, którzy narzekali na... gorące konsole i przełączanie się sprzętu do trybu czuwania w najmniej oczekiwanym momencie — z powodu przegrzania właśnie. Ale Switch to jeden z przykładów — podczas największej fali upałów zauważyłem też, że gorący od słońca iPhone 13 Pro potrafił się automatycznie przyciemnić — mimo ustawienia największej jasności i wyłączenia automatycznego dostosowania jasności. To jeden z zabiegów, którymi firmy ratują urządzenia przed przegrzaniem. Smartfon jednak musi być w stanie przetrwać więcej, niż hybrydowe czy przenośne konsole. Dlatego tam nie ma mowy o tym, by bez jakiegokolwiek ostrzeżenia się wyłączał...