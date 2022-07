Jest pierwsze zdjęcie z JWST, poziom detali jest zachwycający

Pierwsze zdjęcie z teleskopu JWST

James Webb Space Telescope (JWST) to jeden z najważniejszych programów badawczych NASA w ostatniej dekadzie. Starannie zaprojektowany teleskop o możliwościach znacząco przekraczających wszystko co do tej pory stworzono poleciał w kosmos pod koniec grudnia 2021 roku. Jako, że miejsce jego stacjonowania jest w tzw. punkcie libracyjnym L2 układu Słońce - Ziemia, to musiał pokonać 1,5 miliona kilometrów, zanim tam dotarł. Wybór tego miejsca nie jest przypadkowy, zapewnia on stabilne umiejscowienie przy niewielkim zużyciu paliwa i częściowo osłania teleskop od Słońca, które jest jego największym wrogiem. Aby zajrzeć jak najdalej w historię wszechświata, JWST operuje przy temperaturze około -230 stopni Celsjusza i właśnie dzięki temu w przyszłości powinien pokazać nam jak wyglądały pierwsze galaktyki, nawet 13 mld lat temu.

Cały proces rozkładania i testowania teleskopu trwał kilka miesięcy, ale obecnie jest już w pełni gotowy do pracy i poznawania kosmosu, jakiego do tej pory nie znaliśmy. Pierwsze zdjęcie zaprezentowane dzisiaj w nocy przez prezydenta Bidena robi ogromne wrażenie, a jest to tylko jeden obrazek z niewielkiego kawałka nieba. Według NASA jest to wycinek nieba o powierzchni ziarnka piasku widocznego z Ziemi na wyciągniętej ręce. To dosłownie tylko ułamek tego co skrywa głęboka przestrzeń kosmiczna, a jak widzicie znajdują się tutaj setki, a może nawet tysiące galaktyk i gwiazd.

Fot. NASA

Zdjęcie obrazuje klaster galaktyk nazwany SMACS 0723 będący w odległości 4,6 mld lat świetlnych od nas, którego masy użyto jako "szkła powiększającego" aby wyciągnąć detale jeszcze starszych galaktyk. Dzięki temu udało się dostrzec dotąd niewidziane, nowe galaktyki z początkowych lat ich istnienia. Struktury, których do tej pory astronomowie nie znali i dopiero rozpoczną ich badanie. Już pierwsze zdjęcie z JWST pokazuje, że teleskop ten może wręcz "przepisać" część podręczników astronomii. Więcej szczegółów na temat tych odkryć NASA powinna opublikować dzisiaj popołudniu, wraz z kolejnymi zdjęciami z teleskopu. Wtedy też zaktualizujemy ten tekst.

źródło: NASA