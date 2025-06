Hit! Szykujcie się na ogrom promocji i darmowych kodów, podziękujcie Apple

Do tej pory system kodów promocyjnych w App Store był dość mocno ograniczony. Deweloperzy mogli oferować jedynie darmowe pobieranie aplikacji lub rabaty na automatyczne subskrypcje, takie jak okresy próbne czy oferty specjalne. To jednak wkrótce się zmieni! Apple rozszerza swoje narzędzie, umożliwiając generowanie i dystrybucję kodów promocyjnych na wszystkie rodzaje zakupów w aplikacjach – od tzw. kodów jednorazowego użytku, przez trwałe odblokowania, aż po nieodnawialne subskrypcje.

Jak to działa w praktyce? Od teraz np. twórcy gier mobilnych będą mogli rozdawać kody na darmowe klejnoty czy dodatkowe życia podczas wydarzeń na żywo - co wydaje się być idealnym narzędziem do promocji tytułu na streamach czy innych materiałach promocyjnych. Z kolei niezależne aplikacje będa mogły serwować użytkownikom jednorazowe kody rabatowe na odblokowanie płatnych funkcji. To otwiera ocean nowych możliwości dla twórców, którzy chcą przyciągnąć uwagę graczy i użytkowników w kreatywny sposób.

Nowy system kodów promocyjnych będzie działał w aplikacjach korzystających z istniejącego API offerCodeRedemption lub poprzez interfejs systemowy dla aplikacji zbudowanych w UIKit z użyciem presentOfferCodeRedeemSheet. Co ważne: funkcja ta będzie dostępna dla twórców celujących w system iOS 16.3 i nowsze jego odsłony. Oznacza to, że nawet użytkownicy starszych sprzętów i systemów, którzy nie zdecydowali się na aktualizację do najnowszej wersji systemu, będą mogli z tej opcji korzystać. Kompatybilność wsteczna obejmie również inne platformy Apple m.in. iPadOS czy macOS, co zapewni szerokie zasięgi dla deweloperów chcących wykorzystać nowe narzędzie. Choć dokładna data premiery tej funkcji nie została jeszcze podana. Apple mówi tylko o tym, że trafi ona w ręce użytkowników później w tym roku. Można zatem przypuszczać, że pojawi się ona wraz z jedną z aktualizacji iOS 26. To zmiana, na twórcy i wydawcy czekali od lat, więc... lepiej późno, niż później!

Więcej niż ciekawostka. Dla wielu to prawdziwa rewolucja

Wprowadzenie kodów promocyjnych na zakupy w aplikacjach to nie tylko techniczna nowinka, ale prawdziwa rewolucja w strategiach marketingowych. Deweloperzy zyskują potężne narzędzie do budowania zaangażowania – mogą nagradzać lojalnych użytkowników, przyciągać nowych graczy na specjalnych wydarzeniach czy oferować specjalne promocje w kluczowych momentach - bez konieczności budowania własnego systemu generowania i wykorzystywania kodów w obrębie danej produkcji. Z perspektywy końcowych użytkowników, oznacza to więcej okazji do skorzystania z rabatów i darmowych bonusów, co zawsze jest fajnym dodatkiem. I faktycznie może stanowić potencjalny wabik, do zapoznania się z danym tytułem.