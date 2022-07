40% rodziców przyznaje, że nie wie jak kontrolować swoje pociechy online

Odkąd internet stał się nieodłączną częścią życia każdego z nas i jesteśmy stale podłączeni do sieci, a cyfrowe rozrywki są na porządku dziennym — światy realne i wirtualne zaczęły się ze sobą regularnie przenikać. O ile do początku lat dwutysięcznych łatwo było jeszcze postawić granicę, obecnie... nie powiem że jest to niewykonalne, ale wymaga bardzo dużo zachodu. I zdecydowanie jest trudniejsze. Na zlecenie Lego przeprowadzono badanie, którego dane mogą dla wielu okazać się porażające. Według ankietowanych: dzieci spędzają przed ekranami około 11 godzin tygodniowo.

Jak wynika z badania LEGO Play Well, już 6 na 10 rodziców w Polsce uważa, że ich dziecko spędza zbyt wiele czasu online. W sieci obecne są nawet przedszkolaki - tak przyznaje 78% badanych opiekunów dzieci powyżej 3 roku życia. Wśród najczęściej wskazywanych, potencjalnych zagrożeń wymieniane są m.in. nieodpowiednie treści w Internecie, niebezpieczeństwo nękania oraz nieprawdziwe informacje, z jakimi maluch mógłby się zetknąć. Te obawy podziela ponad ¾ rodziców.

Niestety, badanie to obnaża jeden paskudny aspekt. Wielu opiekunów nie ma pojęcia jak tym zagrożeniom zapobiegać, a aż 40% deklaruje że nie ma pojęcia jak monitorować obecność maluchów online. 30% nie ma pojęcia czym zajmuje się ich dziecko w sieci. Co ciekawe - mimo że dorośli przyznają że nie bardzo się na tym znają, w tym samym badaniu aż 90% z nidhc deklaruje, że dba o bezpieczeństwo maluchów online — a ponad połowa co najmniej raz w miesiącu rozmawia na temat zagrożeń i korzystania z sieci z dzieckiem.

Połączenie światów realnych i wirtualnych. LEGO zna się na tym jak mało kto

Badania zostało przeprowadzone przez LEGO — producenta najpopularniejszych klocków na świecie. Ale jeżeli obserwujecie ich poczynania, to prawdopodobnie doskonale zdajecie sobie sprawę że firma od lat romansuje z elektroniką. Produkcje LEGO od lat wydawane są na smartfony i tablety — i wszystkie są bardzo wysoką półką. Bez reklam i mikropłatności. To po prostu solidne gry. Od jakiegoś czasu firma wydaje także zestawy które romansują z elektroniką — i ta koncepcja się sprawdza, czerpiąc jednocześnie co najlepsze z obu tych światów.

W Grupie LEGO od 90 lat nieustannie pracujemy nad dostarczaniem małym konstruktorom nowych, bezpiecznych i wciągających propozycji. Wśród projektów, wspierających kreatywną hybrydową zabawę, znalazły się dotychczas m.in. aplikacja Digital Building Instructions, pobrana 9,6 miliona razy w ciągu ostatniego roku, oraz inna aplikacja, LEGO Life, którą ściągnęło od czasu premiery w 2018 roku aż 33 mln użytkowników. Chcemy, aby nasze zabawki odpowiadały zarówno na nowe potrzeby młodego pokolenia, jak i dawały rodzicom poczucie bezpieczeństwa ich dzieci.Beata Kucejko, dyrektorka marketingu LEGO w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich, -

Nowe opcje pozwalają nie tylko poznawać świat w formie, jaka wcześniej była poza naszym zasięgiem, ale także coraz mocniej rozbudowywać kreatywność. Małych i dużych! Bo choć raport związany jest przede wszystkim z najmłodszymi, to nie da się ukryć, że starsi przy klockach i rozwiązaniach duńskiego producenta klocków bawią się równie fajnie.

Źródło: informacja prasowa