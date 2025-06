Switch 2 zagrożeniem dla użytkowników? Nintendo wszczyna śledztwo

Nintendo Switch 2 trafił do sprzedaży 15 dni temu - i właściwie od wejścia zdążył podbić serca milionów graczy na całym świecie. Konsola sprzedaje się jak świeże bułeczki i bije wszelkie rekordy. Oficjalne dane mówią o 3,5 milionie egzemplarzy w zaledwie 4 dni! Jednak, jak to często bywa przy premierach nowych urządzeń, nie wszystko idzie tak gładko, jak Nintendo by tego oczekiwało. Użytkownicy zgłaszają kilka problemów. Pojawiają się pierwsze narzekania na "dryfujące" kontrolery Joy-Con (no naprawdę, kto by się spodziewał...), ale na tym jeszcze nie koniec. Bowiem jeden z nich wygląda znacznie poważniej.

Nintendo Switch 2 stwarza... zagrożenie pożarem?

Na pierwszy rzut oka Nintendo Switch 2 nie wydaje się bardziej niebezpieczny, niż inne urządzenia elektroniczne z bateriami litowo-jonowymi. Tego typu akumulatory od zawsze niosły ze sobą pewne ryzyko, a każdy entuzjasta technologii zapewne choć raz spotkał się z problemem spuchniętej baterii. Jednak w przypadku Switcha 2 sytuacja zrobiła się dość... nietypowa. Użytkownicy konsoli informują, że tylne panele ich urządzeń są wybrzuszone już w momencie wyjęcia z pudełka. Według doniesień portalu Automaton, jeden z graczy zauważył deformację obudowy zaraz po rozpakowaniu urządzenia. To budzi w pełni uzasadniony niepokój, bo może wskazywać na większy problem z bateriami (opcjonalnie: procesem produkcyjnym). Nie wiadomo jednak czy chodzi tylko o jakąś konkretną partię urządzeń, czy problem jest znacznie większy?

Co ciekawe, większość zgłoszonych przypadków wybrzuszeń na Switchu 2 ma jedną wspólną cechę: deformacja nie występuje w miejscu, gdzie znajduje się bateria. Jeśli te informacje się potwierdzą, może to być dobra wiadomość dla graczy. Wybrzuszenie w innym miejscu obudowy sugeruje raczej wadę produkcyjną, niż niebezpieczny problem z akumulatorem. Nie można jednak bagatelizować ryzyka związanego ze spuchniętymi bateriami litowo-jonowymi. Taki problem to nie tylko kwestia estetyki, a realne zagrożenie. Jeśli zauważysz takie zmiany w swoim urządzeniu: natychmiast przestań go używać! Ładowanie lub uszkodzenie spuchniętej baterii może wywołać gwałtowny pożar, który jest niezwykle trudny do ugaszenia. W skrajnych przypadkach bateria może nawet wybuchnąć, powodując oparzenia i poważne obrażenia wśród użytkowników. Nintendo zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i prosi użytkowników o to, by zgłaszali wszelkie problemy. Jeden z graczy który skontaktował się z firmą, otrzymał instrukcję natychmiastowego zwrotu konsoli z powodu ryzyka pożaru.

Nintendo nie chowa głowy w piasek. Firma reaguje jak należy

Nintendo rozpoczęło już dochodzenie w sprawie wybrzuszonych paneli Switcha 2, aby ustalić przyczynę problemu. Do czasu opublikowania wyników śledztwa, warto jednak zachować ostrożność. Warto trzymać się ogólnej zasady i... obserwować swoje urządzenia pod kątem oznak spuchnięcia baterii, zwłaszcza jeśli nie były używane przez dłuższy czas. Jeśli jesteś właścicielem Switcha 2, upewnij się, że Twoja konsola wygląda jak należy. Jeśli zauważysz jakieś nieprawidłowości: nie korzystaj, nie ładuj - i jak najszybciej skorzystaj ze swojego prawa do zwrotu/reklamacji.

