Coraz więcej użytkowników Nintendo Switch 2 informuje o nietypowym błędzie, który oznaczony jest kodem 2134-4508. Użytkownicy są zdezorientowani i nie bardzo wiedzą co z tym fantem zrobić. Jak poinformowała jednak redakcja portalu IGN, to kod błędu informujący o permanentnej blokadzie konsoli do usług sieciowych Nintendo. Szybkie internetowe śledztwo doprowadziło do znalezienia winowajcy. Nintendo banuje użytkowników nieautoryzowanych urządzeń, takich jak Mig Flash.

Mig Flash dla konsoli Nintendo Switch: co to takiego?

Mig Flash to specjalny kartridż do konsoli Nintendo Switch, który wyposażony został w slot na kartę microSD. Takowa pozwala nie tylko na przechowywanie, ale i uruchamianie nieautoryzowanych kopii gier. Aby z niego korzystać, użytkownicy muszą pobrać pliki gier od innych osób, które „zrzuciły” dane z oryginalnych kartridży, lub samodzielnie stworzyć takie kopie za pomocą dedykowanych narzędzi. Niezależnie od tego, czy chodzi o pirackie wersje gier, czy kopie tytułów, które posiadamy legalnie, Nintendo traktuje obie sytuacje jako naruszenie zasad użytkowania. W efekcie konsola otrzymuje kod błędu 2134-4508, co blokuje dostęp do usług online, takich jak eShop czy rozgrywka sieciowa.

Twórcy Mig Flash starają się zdystansować od piractwa, które jest najczęstszym zastosowaniem ich produktu. Na stronie produktu podkreślają, że służy on jako narzędzie do tworzenia kopii zapasowych, wspierając wyłącznie korzystanie z osobistych backupów gier. Zalecają także, by podczas gry online używać samodzielnie zgranych kopii z oryginalnymi certyfikatami, UID i ID zestawu kart. Jednak Nintendo w temacie pozostaje nieugięte: dla firmy każde użycie takich urządzeń to złamanie regulaminu i nieautoryzowane używanie sprzętu, czego konsekwencje są wyjątkowo dotkliwe.

Blokada po używaniu Mig Flash: na co dalej mogą liczyć użytkownicy?

Nintendo nie blokuje konsoli natychmiast w sposób całkowicie uniemożliwiający jej działanie, ale sama blokada i jest bolesna. Jak pokazał youtuber Scattered Brain w swoim materiale wideo, zablokowana konsola Switch 2 traci dostęp do eShopu, a odłączenie konta od urządzenia jest niemożliwe bez połączenia z internetem. Co ciekawe: ban dotyczy sprzętu, a nie konta użytkownika – wirtualne karty gier można przenieść na inne urządzenie, np. drugiego Switcha 2 czy starszą generację, za pomocą strony zarządzania kontem Nintendo. Jednak próba przywrócenia ustawień fabrycznych może skutkować całkowitym „ucegleniem” konsoli, uniemożliwiając tym samym zalogowanie się na jakiekolwiek konto Nintendo. To zgodne z zaktualizowanym przed kilkoma tygodniami regulaminem usług i polityką prywatności firmy, które wzbudziły ogrom dyskusji i emocji ze strony obserwatorów.

Nintendo nigdy nie odpuszcza piratom

Ban konsoli za korzystanie z Mig Flash nie powinien nikogo zaskakiwać. Nintendo od lat konsekwentnie walczy z piractwem, emulacją, a nawet fanowskimi produkcjami opartymi na ich tytułach. Przy okazji Switcha 2, który jest najszybciej sprzedającą się konsolą w historii, firma wyraźnie pokazuje, że nie będzie tolerować żadnych naruszeń i nie ma miękkiej gry. Chcesz by twoja konsola była bezpieczna? Korzystaj zgodnie z regulaminem, albo licz się z konsekwencjami.