Najbardziej oczekiwany komputer Apple: premiera już za rok?

Od czasu premiery układów Apple Silicon, firma regularnie aktualizuje swoje portfolio komputerów. Właściwie co kilka miesięcy na rynek trafiają nowości, a cykl aktualizacji zaczyna przypominać to, co znamy ze świata smartfonów. Nudę z domieszką mocy, która trafia do użytkowników regularnie co kilka-kilkanaście miesięcy.

Są jednak takie konstrukcje, na które użytkownicy czekają latami. I jedną z nich bez wątpienia jest powrót 27-calowego, stacjonarnego, komputera iMac.

iMac z Apple Silicon. Nareszcie doczekamy się większego komputera?

Dotychczas stacjonarne komputery iMac z Apple Silicon nie doczekały się zbyt wiele uwagi. Choć MacBooki co rusz dostają nowe wersje, Apple kombinuje z ich formatami, kolorami, dodaje to droższe, to tańsze, modele — to iMaci mają wyłącznie jeden rozmiar: 24-cale. Co więcej, do ubiegłego tygodnia wciąż były dostępne wyłącznie z układami Apple Silicon M1. Dopiero teraz do sklepu trafia ich odświeżona wersja z układami M3 (a przy okazji — odświeżono także MacBooki. Kolejny raz).

Miłośnicy stacjonarnych komputerów którzy chcą "gotowca" i nie interesuje ich Mac Mini oraz poszukiwanie solidnego, rozsądnie wycenionego, monitora — wciąż jednak czekają na większe komputery iMac z układami Apple Silicon. 27-calowe urządzenia na układach Intela cieszyły się bardzo dobrą renomą. To wręcz niesamowite, że Apple sprzedawało debiutujący w 2017 model aż do... ubiegłego roku! No i jednak tych parę cali więcej robi różnicę, dlatego ani trochę nie dziwię się, że tak wiele osób czeka na taki sprzęt także w nowym wydaniu.

27-calowe komputery iMac z M3 mogą nigdy nie powstać (co w rozmowie z The Verge potwierdził jeden z wysoko postawionych pracowników apple). Nie oznacza to jednak, że nie ma szans na większe komputery iMac w ogóle.

Nie 27, a 32 cale! Takie mają być nowe komputery iMac z Apple Silicon

Jak wynika z dotychczasowych informacji, Apple może pracować nad nieco większym wariantem stacjonarnego komputera all-in-one. Mowa bowiem o 32-calowym iMaku z ekranem mini-LED.

Na temat rzekomego komputera pojawiło się już sporo plotek — zarówno teraz, jak i w przeszłości. Analitycy branżowi (Ming-Chi Kuo oraz Mark Gurman) są zgodni w tym, że komputer miałby trafić do sprzedaży pod koniec przyszłego roku. Nie jest też wykluczone, że będzie on wyposażony w wyższe wersje procesorów niż tylko "podstawowe" M i Apple nazwie go wówczas iMac Pro.

Nie mam wątpliwości że jest spore grono użytkowników, którzy czekają na taki właśnie komputer. Tym bardziej, że ostatnie szaleństwa z kolorami w iMakach sprawiają, że idealnie wpasowują się w każde wnętrze. A jeżeli ktoś nie chce żadnego z szalonych kolorów, może też postawić na bardziej neutralne srebro. Pytanie tylko ile za taką przyjemność przyjdzie nam zapłacić — ale patrząc po ostatnich modelach z M3 w nieco wyższych konfiguracjach, tanio nie będzie.