Action odpala petardę. Przydatna elektronika za grosze

Sieć sklepów Action przygotowała kolejną serię atrakcyjnych promocji, które z pewnością przyciągną uwagę miłośników sprzętu elektronicznego i gadżetów. W ofercie znajdziemy m.in. akcesoria gamingowe, bezprzewodowe słuchawki oraz baterie renomowanych marek. Przyjrzyjmy się najciekawszym propozycjom z obecnej oferty tygodniowej.

Gamingowa mysz Battletron – solidność i precyzja za jedyne 18,99 zł

Dla fanów gier komputerowych w tym tygodniu Action oferuje mysz gamingową marki Battletron w cenie 18,99 zł (wcześniej 21,49 zł). To solidny sprzęt, który dzięki swojemu ergonomicznemu kształtowi i precyzyjnym przyciskom sprawdzi się zarówno w dynamicznych grach, jak i podczas codziennego użytkowania.

Mysz jest wyposażona w długi, 1,4-metrowy kabel ze złączem USB, co zapewnia komfort podczas grania nawet w dużej odległości od ekranu. Ponadto posiada 6 przycisków, które umożliwiają swobodną kontrolę w każdej sytuacji. Dodatkowym atutem jest oświetlenie LED, które nadaje jej nowoczesny, atrakcyjny wygląd, szczególnie doceniany przez graczy. Dzięki tej myszy rozgrywka staje się jeszcze bardziej ekscytująca i komfortowa.

Bezprzewodowe słuchawki douszne Solix Pro – teraz w supercenie 34,99 zł

Kolejną propozycją w promocyjnej ofercie Action są bezprzewodowe słuchawki douszne Solix Pro, które teraz można kupić za jedyne 34,99 zł (wcześniej 44,95 zł). Dzięki technologii Bluetooth można je łatwo połączyć z dowolnym urządzeniem, a sterowanie dotykowe umożliwia intuicyjne zarządzanie muzyką czy połączeniami telefonicznymi.

Największym atutem tych słuchawek jest jednak ich wytrzymała bateria. Pełne naładowanie w zaledwie 1,5 godziny pozwala na nieprzerwane odtwarzanie muzyki przez 5 godzin, a dzięki etui ładującemu ten czas można wydłużyć aż do 30 godzin. Co więcej, etui wyposażone jest w wyświetlacz LED, który pokazuje stan baterii, co znacznie ułatwia kontrolę nad czasem działania słuchawek. To idealne rozwiązanie dla osób aktywnych, które cenią sobie wolność od kabli i długi czas działania.

Baterie Energizer Alkaline Power AA – niezawodność w świetnej cenie

W ofercie Action znajdziemy również zestaw baterii alkalicznych Energizer Alkaline Power AA w promocyjnej cenie 15,95 zł (poprzednio 19,29 zł). To produkt, który przyda się w każdym domu. Baterie te cechują się wyjątkowo długim czasem działania – nawet o 50% dłuższym w porównaniu z innymi bateriami tego typu. Ich trwałość wynosi aż 7 lat, co sprawia, że są niezawodnym źródłem energii dla różnorodnych urządzeń, takich jak piloty, zabawki czy sprzęt kuchenny.

