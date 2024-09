Biedronka odpala swój hit. Konkurent Thermomiksa taniej o 500 zł

W ostatnich latach roboty kuchenne zyskały ogromną popularność. Coraz więcej osób docenia ich wszechstronność i zdolność do ułatwienia codziennych prac kuchennych. Dzięki zaawansowanym funkcjom i możliwościom, które oferują, są niezastąpione w kuchni – od przygotowywania zup i sosów po wyrabianie ciasta i gotowanie na parze. Nic dziwnego, że ich obecność w domowych kuchniach stała się niemal standardem. W odpowiedzi na to rosnące zainteresowanie, Biedronka wprowadziła do swojej oferty nowoczesnego robota kuchennego iCook MRK-18 marki MPM w promocyjnej cenie.

Biedronka wyprzedaje swojego robota kuchennego

Gdy cena Thermomiksa rośnie, jego konkurencja tanieje. Już teraz robot kuchenny iCook MRK-18 jest dostępny w sklepie internetowym Biedronki za jedyne 1490 zł, podczas gdy jego regularna cena wynosi 1990 zł. To atrakcyjna okazja dla miłośników gotowania, którzy szukają wysokiej jakości sprzętu w przystępnej cenie. Dodatkowo, przy zakupie robota kuchennego, za symboliczną złotówkę można otrzymać zestaw noży na bloku magnetycznym, który normalnie kosztuje 99 zł.

Robot kuchenny iCook MRK-18 wyróżnia się nowoczesnym designem i praktycznymi funkcjami. Jego korpus wykonany jest z połączenia plastiku i stali, a elegancki biało-czarny kolor pasuje do większości kuchni. Urządzenie ma wymiary 38,5 x 39 x 44,5 cm, waży 7,26 kg i oferuje dużą pojemność dzbanka – maksymalnie 3,5 litra (użytkowa pojemność wynosi 2,3 litra).

W zestawie znajduje się aż 11 elementów, w tym dzbanek ze stali nierdzewnej, nóż do siekania, mieszadło, motylek do ubijania, naczynie do gotowania na parze z pokrywą i tacą, koszyk do gotowania artykułów sypkich, dwustronna tarcza do krojenia i ścierania, a także pokrywa z popychaczem, silikonowa łopatka i miarka z podziałką. Urządzenie wyposażone jest w wyraźny 5-calowy wyświetlacz LCD, co sprawia, że obsługa staje się wyjątkowo intuicyjna.

Moc robota wynosi 1300 W, a długość kabla to 0,9 m, co zapewnia wygodę użytkowania. Warto także podkreślić długi, 3-letni okres gwarancji, który daje pewność co do jakości i trwałości sprzętu. Akcja promocyjna trwa do 29 września.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb