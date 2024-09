Biedronka wyprzedaje elektronikę. Telewizor i smartfon poniżej 600 zł

W Biedronce pojawiły się kolejne roszady produktów objętych promocjami. Tym razem w niższej cenie znalazło się sporo elektroniki codziennego użytku. W atrakcyjnych cenach na stronie internetowej Biedronki znajdziemy telewizory, smartfony, czy kamery samochodowe. Promocje aktywne są już teraz i będą obowiązywały do 29 września.

Biedronka wyprzedaje elektronikę

Jeśli szukasz niedużego i co najważniejsze taniego telewizora, model 24W5210 od marki UD to doskonały wybór. W promocyjnej cenie 569 zł otrzymujesz 24-calowy ekran w jakości HD, który zapewnia ostry i wyraźny obraz. Telewizor działa na platformie Android TV, dzięki czemu możesz korzystać z popularnych aplikacji, takich jak YouTube, Netflix czy Prime Video. Ta uniwersalna propozycja to nie tylko świetne centrum rozrywki, ale także idealny kompan do domowego odpoczynku.

Gazetka Biedronki

Dla kierowców ceniących bezpieczeństwo i wygodę Home Biedronka proponuje kamerę samochodową 2.2D Tucana od Tracer. Obecnie dostępna jest za 89,90 zł, czyli aż o 40% taniej. Urządzenie wyposażono w funkcję kamery wstecznej oraz tryb parkingowy, dzięki czemu zapewnia monitoring zarówno podczas jazdy, jak i postoju. Kąt nagrywania 120 stopni pozwala na rejestrowanie szerokiego pola widzenia, co może okazać się nieocenione w przypadku nagłych zdarzeń na drodze.

Z myślą o odpowiedzialnych kierowcach, sklep oferuje alkomat Blow 3300 w promocyjnej cenie 49,99 zł, co stanowi obniżkę o blisko 45%. Jest to bezustnikowy alkomat półprzewodnikowy, który może wykonać aż 1000 pomiarów z dokładnością do 0,01% BAC. Dzięki temu kierowcy będą mogli samodzielnie sprawdzić swoją trzeźwość przed podróżą, co zwiększy bezpieczeństwo na drogach.

Tani smartfon w Biedronce

W promocyjnej ofercie znalazł się także smartfon Spark Go od marki Tecno, dostępny teraz za 349 zł. Jest to obniżka o 100 zł względem standardowej ceny. Telefon wyposażono w 6,6-calowy ekran, 3 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej, dzięki czemu idealnie sprawdzi się dla osób szukających taniego, ale funkcjonalnego smartfona. Wbudowany moduł NFC umożliwia płatności zbliżeniowe, a pojemna bateria 5000 mAh gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstego ładowania.

Dla miłośników automatycznego sprzątania Home Biedronka proponuje robota sprzątającego Sweeva 1000 marki TCL, teraz za 449 zł. Urządzenie zostało wyposażone w czujniki krawędzi, przeszkód i uskoku, dzięki czemu sprawnie porusza się po domu, unikając niebezpiecznych miejsc.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb