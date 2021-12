Wideorozmowy pomogą uratować Święta na odległość

Wideorozmowy mogą okazać się najlepszym sposobem, by uratować Święta

Od początku pandemii rozwój wideorozmów przybrał na sile. Nie jest to rozwiązanie nowe - w końcu korzystamy z nich mniej lub bardziej regularnie już od co najmniej kilkunastu lat. Od ich debiutu sporo się jednak zmieniło. Przede wszystkim: internet przyspieszył, komputery stacjonarne ustąpiły w wielu domach miejsca laptopom — a nawet tabletom i smartfonom. Wszystkie te urządzenia mogą służyć do wygodnej komunikacji — i co ważniejsze, coraz więcej platform oferuje dostęp do takich połączeń całkowicie za darmo. Wraz ze wzrostem zainteresowania wideorozmowami — producenci elektroniki użytkowej także zaczynają projektować swoje sprzęty z uwzględnieniem potrzeb klientów. Dlatego zarówno nowe smartfony, jak i komputery, które pojawiają się na rynku, stawiają na coraz lepszej jakości kamery i głośniki — aby jakość spotkań zdalnych była satysfakcjonująca - nie tylko pod względem jakości dźwięku, ale także obrazu. Postęp ten widać z każdym rokiem wyraźnie, zwłaszcza w segmencie urządzeń przenośnych. Ale stale rosnący rynek akcesoriów do rozmów na komputerze i coraz wyższa rozdzielczość kamer w laptopach nie pozostawiają złudzeń, że reszta nie chce pozostać w tyle. Teraz Orange przygotowało specjalną ofertę świąteczną, w ramach której przy zakupie pakietu Orange Love z telewizją dostaniecie prezent: smartfon OPPO A15s (do wyboru jest też telewizor TCL LED 32”) albo – kupując telefon na raty, drugi smartfon otrzymacie w prezencie. Wśród świątecznych zestawów znalazły się m.in. OPPO Reno6 5G i OPPO A54 5G za 1 zł, OPPO Reno5 Z 5G i OPPO A16 za 1 zł, Xiaomi Redmi Note 8 2021 i Xiaomi Mi Watch lub Redmi Buds 3 Pro za 1 zł. To tylko wybrane propozycje.

Najlepsze aplikacje do wideorozmów. Obok nich nie możesz przejść obojętnie

Jak wybrać odpowiedni komunikator skupiający się na wideorozmowach? Sprawa nie jest wcale taka oczywista — sporo zależy od tego, z jakiego systemu korzystają użytkownicy, a także czego oczekują. Dlatego warto rozważyć przede wszystkim te dostępne na wielu systemach - zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych. I wśród nich na pierwsze miejsce wybija się Zoom — który nie bez powodu cieszy się taką popularnością. Darmowi użytkownicy muszą liczyć się z limitami (kilkadziesiąt minut), jeżeli w rozmowie bierze udział trzech (lub więcej) rozmówców - ale poza tym znaleźć go można na komputerach z systemami Windows, MacOS — a poza tym działa także w przeglądarce. Ponadto Zoom ma także idealne w swojej prostocie aplikacje na systemy iOS oraz Android.

Mimo że Skype czasy świetności ma już dawno za sobą - to wciąż jest komunikatorem, o którym warto pamiętać. Podobnie jak poprzednik — on również pozwala na wspólne wideorozmowy w większej grupie — i to nawet do 50 osób, a także jest multiplatformowy. Poza komputerami, smartfonami i tabletami, można z niego skorzystać także na konsolach Xbox. Poza tym wygrywa w kwestii wygody - bo tam nie doświadczymy żadnych problemów z limitami połączeń.

Kolejną z opcji wartą rozważenia jest niewątpliwie Google Meet. To jeden z (wielu) komunikatorów internetowego giganta, który poza tym że dostępny jest na wielu platformach, to w wielu rankingach wygrywa... wygodą! Zaproszenia do spotkań w Google Meet można wysyłać wcześniej - i bez problemu trafiają one do Kalendarza Google. Wszystko jest ze sobą idealnie zsynchronizowane, a użytkownicy ekosystemu Google otrzymują stosowne powiadomienia na kilka minut przed zaplanowanym spotkaniem. Ponadto nie trzeba przejmować się koniecznością instalacji dodatkowego oprogramowania - na smartfonach i tabletach rozmowy odbywają się za pośrednictwem Gmaila, zaś na komputerze wystarczy nam dostęp do przeglądarki internetowej!

Jeżeli zarówno wy, jak i wasi rozmówcy, korzystacie z urządzeń Apple, warto zainteresować się ich autorskim rozwiązaniem: FaceTime. W pełni zintegrowane z ich systemem (dedykowane aplikacje czekają na was zarówno na iPhone, iPadzie, jak i komputerach tuż po otwarciu pudełek), najwygodniejsze z rozwiązań — no i przez lata korzystania z FaceTime'a nigdy nie sprawiał mi on najmniejszych problemów, poza tym nie ma tam żadnych limitów - a wkrótce komunikator doczeka się także opcji wspólnego, zsynchronizowanego, oglądania telewizji z rozmówcami. Piszę o nim jako o komunikatorze przede wszystkim w obrębie ekosystemu Apple - bo faktycznie, tam jest on najwygodniejszy. Ale jeżeli chcielibyście zaprosić do rozmowy kogoś, kto nie ma urządzenia od giganta z Cupertino to jest to już możliwe - najnowsze wersje oprogramowania pozwalają generować linki, za pośrednictwem których w przeglądarce mogą się z nami połączyć także użytkownicy z Androidów i Windowsów - wystarczy przeglądarka!

...ale żeby to wszystko działało jak należy, niezbędny jest internet. Stabilny i szybki

Jeszcze dekadę temu cieszyliśmy się mogąc połączyć się na odległość bez dodatkowych opłat — choć trzeba przyznać, że jakość rozwiązań odpowiedzialnych za połączenia wideo znacząco od tamtych dni wzrosła. Nie tylko same aplikacje działają sprawniej, a niemalże wszystkie popularne komunikatory dostępne na rynku pozwalają po kilku kliknięciach połączyć się z rodziną, przyjaciółmi czy współpracownikami. Sporo zmieniło się także na rynku telekomunikacyjnym - internet dostępny jest nie tylko w domu, ale właściwie... wszędzie, gdzie tylko się poruszamy. Wszystko to dzięki szybkim połączeniom LTE i 5G, które razem z korzystnymi ofertami i dużymi limitami sprawiają, że wielu z nas właściwie nigdy nie "wylogowuje" się z sieci.

Oprócz wspomnianych wcześniej promocji świątecznych, w których dostaniemy dodatkowe urządzenia w prezencie, Orange ma jeszcze jeden bonus dla swoich klientów, w wybranych Planach: 300 GB internetu, z którego można korzystać aż przez trzy miesiące! To prezent dla użytkowników Abonamentu komórkowego - również tych, którzy korzystają z tej usługi w ramach dowolnego pakietu Orange Love. Jak wynika z podanych tutaj danych, godzina rozmowy z jedną osobą w najwyższej jakości na Zoomie to 1,62 GB - najniższej, 540 MB. Taki pakiet wystarczy nam na setki wideorozmów z rodziną i przyjaciółmi rozsianymi po całym świecie, a przy okazji nie trzeba się też będzie martwić o transfer na inne przyjemności: oglądanie serwisów VOD, gry online czy po prostu surfowanie w sieci!

A jeśli chodzi o internet - najstabilniejszy i najszybszy jest internet domowy. W tym obszarze liderem na polskim rynku jest Orange ze swoim Światłowodem. W specjalnie przygotowanej sekcji na stronie internetowej można sprawdzić czy podłączenie go w miejscu naszego zamieszkania jest w ogóle możliwe. Jeśli tak - to klienci firmy mają do wyboru trzy opcje prędkości: Orange Światłowód do 300 Mb/s, do 600 Mb/s oraz do 1 Gb/s — za które przy 24-miesięcznych umowach zapłacą odpowiednio: 59,99 złotych, 69,99 złotych i 79,99 złotych miesięcznie (ceny z rabatami: za korzystanie z e-faktury, odbieranym co miesiąc w Mój Orange i za zgodę na kontakt marketingowy).

Klientom, którzy są w ruchu, a internet w komórce jest niewystarczający, Orange oferuje Internet mobilny, dostępny w 2 wariantach: za 9,99 zł miesięcznie z pakietem 10 GB lub za 39,99 zł miesięcznie, gdzie do dyspozycji otrzymamy 50 GB Nieważne jednak, który z nich wybierzecie - możecie być pewni, że w zestawie otrzymacie nie tylko pakiety danych do wykorzystania, ale w razie potrzeby także opcję szybkiego dokupienia dodatkowych GB w korzystnej cenie.

Dla tych, którzy nie chcą wiązać się zobowiązaniem, świetnym wyborem jest oferta Orange na kartę. Tutaj po każdym doładowaniu konta otrzymujemy za darmo bonusowe gigabajty (nawet 100GB!), a do tego mamy do wyboru wiele ciekawych usług dodatkowych. Za 30 zł miesięcznie możemy korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów, a do tego dostaniemy pakiet 15GB (a jeśli włączymy usługę w aplikacji Mój Orange, to pakiet gigabajtów zostanie dodatkowo podwojony!). Bezkonkurencyjna oferta na kartę, nie tylko w okresie Świąt!

W Orange na kartę znajdziemy także unikalną możliwość zdalnego zarządzania numerem innej osoby (np. seniora lub dziecka), co pomoże uniknąć przykrych niespodzianek związanych z brakiem środków na koncie lub wygaśnięciem ich ważności. Opiekun numeru otrzyma odpowiednie notyfikacje SMS na swój numer telefonu i będzie mógł w porę zareagować.

Spotkania online - nie tylko w gronie najbliższych. I nie tylko od święta

Wideorozmowy nigdy nie zastąpią spotkań na żywo - ale czasem mogą okazać się godnym zastępstwem w chwili, gdy na nic innego nie możemy liczyć. Ale nowoczesne rozwiązania to nie tylko możliwość spotkań z najbliższymi. To także fantastyczny pomysł na świąteczne i noworoczne życzenia w prawdziwie odświętnym klimacie, które można złożyć na żywo bliższym i dalszym znajomym czy też współpracownikom. Dzięki wysokiej jakości połączenia z internetem oraz całemu gronu komunikatorów - nie będzie to stanowiło najmniejszego problemu, a doda kapkę magii tym świętom... i nie tylko!

