Najlepsze świąteczne oferty w Orange - z prezentami dla bliskich lub dla siebie

Świąteczne promocje w ofercie Orange na kartę

Zanim przejdziemy do urządzeń na początek coś dla klientów w ofercie Orange na kartę. Po przeniesieniu numeru do Orange na kartę i doładowaniu jej dowolnym nominałem, można odebrać prezent w postaci miesięcznego pakietu – nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a do tego pakiet 15GB na cały miesiąc za darmo. Wystarczy wysłać START pod 813. Promocja ta potrwa do 31 grudnia 2021 r.

To jeszcze nie koniec niespodzianek. Do końca roku każdy klient Orange na kartę, który po raz pierwszy zaloguje się mailem do aplikacji Mój Orange, otrzyma aż 100GB na 31 dni. Bonus przyznawany jest automatycznie na każdy numer na kartę na koncie Klienta. Promocja zachęca do korzystania z aplikacji Mój Orange, w której kompleksowo można zarządzać swoim kontem w Orange na kartę, włączać usługi i doładować konto. Jest to z pewnością wygodniejsze rozwiązanie niż korzystanie z komend SMS czy trudnych do zapamiętania tzw. krótkich kodów.

Świąteczny zestaw OPPO Reno6 5G i OPPO A54 5G w abonamencie Orange

Świąteczną ofertę Orange na urządzenia, zaczynamy od zestawu składającego się ze smartfona OPPO Reno6 5G i drugiego OPPO A54 5G, którego dostaniemy w prezencie. Dostępny jest on aktualnie w abonamencie Plan 80 (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 105 GB transferu danych - do tego dostęp do HBO GO za 5 zł miesięcznie na cały okres umowy i 300 GB transferu danych do wykorzystania przez 3 miesiące) w cenie na start 1,00 zł i później w 24 ratach po 90,00 zł.

Co nam daje łącznie za te dwa smartfony całkowity koszt na poziomie 2 161,00 zł, kiedy ich sklepowa cena kształtuje się obecnie na poziomie 3 627,90 zł, czyli aż prawie 1,5 tys. drożej.

W abonamencie Orange Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Abonament 80,00 zł 0,00 zł 23 1 840,00 zł OPPO Reno6 5G 128 GB 90,00 zł 0,00 zł 24 2 160,00 zł OPPO A54 5G 64 GB 0,00 zł 1,00 zł 24 1,00 zł Razem 4 001,00 zł W sklepie Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Oferta na kartę 5G 40,00 zł 0,00 zł 23 920,00 zł OPPO Reno6 5G 128 GB 83,30 zł 0,00 zł 30 2 499,00 zł OPPO A54 5G 64 GB 37,63 zł 0,00 zł 30 1 128,90 zł Razem 4 547,90 zł Różnica -546,90 zł

Porównując to nawet z opcją kupna tego smartfona w sklepie i ofertą na kartę z dostępem do 5G za 39 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 40 GB transferu danych), nadal zaoszczędzimy w Orange ponad 500 zł.

Drugi numer w abonamencie Orange za 20 zł mniej

Wiadomo – w dwójkę raźniej i wygodniej u jednego operatora, zwłaszcza że teraz w Orange drugi abonament dokupimy za 20 zł/mies. mniej (nie dotyczy Planu 40), a drugie urządzenie dla bliskiej osoby otrzymamy w prezencie.

Dla przykładu sprawdziłem zestaw dwóch modeli smartfonów OPPO w Planie 60 za 60 zł (drugi abonament będzie nas kosztował 40 zł).

W abonamencie Orange Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Abonament 60,00 zł 0,00 zł 23 1 380,00zł Drugi abonament 40,00 zł 0,00 zł 23 920,00 zł OPPO Reno5 Z 5G 69,00 zł 0,00 zł 24 1 656,00zł OPPO A16 0,00 zł 1,00 zł 24 1,00 zł Razem 3 957,00zł W sklepie Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Oferta na kartę 5G 40,00 zł 0,00 zł 23 920,00 zł Druga oferta na kartę 5G 40,00 zł 0,00 zł 23 920,00 zł OPPO Reno5 Z 5G 54,96 zł 0,00 zł 30 1 648,80zł OPPO A16 34,95 zł 0,00 zł 20 699,00 zł Razem 4 187,80zł Różnica -230,80 zł

W porównaniu z kupnem tych smartfonów w sklepie i kosztem 23 miesięcy dwóch ofert na kartę, w abonamencie Orange zapłacimy za ten zestaw w ostatecznym rozrachunku ponad 200 zł mniej.

Oprócz powyższego zestawu w tej samej promocji możemy zdecydować się na smartfona Samsung Galaxy S20 FE 5G wraz z Samsungiem Galaxy A32 5G 64 GB. Natomiast jeśli bliska nam osoba już ma smartfona warto zastanowić się nad zestawem ze smartwachem - Xiaomi Redmi Note 8 2021 4/64 GB + Xiaomi Mi Watch Lite.

Oferta świąteczna dla obecnych klientów

Orange nie zapomina na święta o obecnych klientach. Każdy klient, który zdecyduje się teraz na przedłużenie umowy z Orange online, może skorzystać z jednego darmowego miesiąca bez płacenia abonamentu, może też wybrać dla siebie nowego smartfona wraz ze słuchawkami w prezencie. Na przykład Xiaomi Redmi Note 8 wraz ze słuchawkami Xiaomi Redmi Buds 3 Pro.

Nie potrzebujemy słuchawek, ale chętnie skorzystalibyśmy ze smartwacha? Taki zestaw podobnie jest dostępny dla przedłużających umowę, mowa również o smartfonie Xiaomi Redmi Note 8 2021 i Xiaomi Mi Watch.

Oferta dla przenoszących numer do Orange

Pisaliśmy już o nowych klientach, obecnych i przedłużających umowę z Orange, na koniec zerknijmy na ofertę dla osób, które noszą się właśnie z zamiarem przeniesienia numeru od innego operatora do Orange.

Aktualnie w każdym z czterech planów abonamentowych dostępna jest opcja przeniesienia numeru bez płacenia za niego aż przez 4 miesiące, jeśli zamówienia dokonamy na stronie orange.pl lub w aplikacji Mój Orange.

Co oznacza, na przykład w popularnym abonamencie za 50 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 24 GB transferu danych), opłacamy go tylko przez 20 miesięcy, co średnio na miesiąc przez 2 lata wyniesie nas 41,66 zł, a więc prawie 10 zł mniej miesięcznie. Tak więc przez cały okres umowy możemy korzystać z zawartości Planu za 50 zł w cenie Planu za 40 zł. Podane kwoty abonamentów dotyczą użytkowników, którzy będą korzystać z Mój Orange, z rabatami: -5 zł/mies. za wyrażenie zgód marketingowych i -5 zł/mies. za e-fakturę odbierany co miesiąc w Mój Orange.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Orange.