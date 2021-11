W Orange drugi smartfon za 1 zł. 150 tys. użytkowników Orange Flex ze 150 GB [3 kody]

Wczoraj Plus rozpoczął świąteczny festiwal prezentów dla swoich klientów, dziś Orange dołożył swoją cegiełkę do tego, a w zasadzie kilka cegiełek.

Prezenty dla klientów Orange Love

Zaczynamy od klientów usług konwergentnych w Orange Love. Wszyscy nowi klienci oraz przedłużający teraz obowiązującą umowę na Orange Love z telewizją w planie Extra lub Premium otrzymują za złotówkę telewizor TCL 32’’ lub smartfon OPPO A15s.

Z kolei klienci korzystający z pakietu dwóch usług w Orange Love, w przypadku gdy dokupią do tego domowy internet mobilny za 59,99 zł miesięcznie - limit 250 GB transferu danych miesięcznie podniesiony im zostanie aż do 500 GB na cały kres umowy.

Natomiast wszyscy klienci wykupujący lub przedłużający umowę na dowolny pakiet w Orange Love otrzymają prezent 300 GB transferu danych do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy w kraju.

Drugie urządzenie za złotówkę

W Orange na święta promocje można łączyć. Podobnie jak w Orange Love, klienci ofert abonamentowych w Planach 60 i 80 na start otrzymują 300 GB do wykorzystania przez 3 miesiące.

Kolejny prezent w postaci drugiego urządzenia za złotówkę również obowiązuje w Orange Love i dla klientów abonamentowych dwóch wymienionych wyżej planów. Do wyboru są następujące zestawy:

Zestaw Xiaomi Redmi Note 8 2021 i Xiaomi Mi Watch Lite 1 zł na start i 38 zł × 24 mies. (przy zakupie Planu 60),

Zestaw Xiaomi Redmi Note 8 2021 i odkurzacz Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light 1 zł na start i 38 zł × 24 mies. (Plan 80 lub Orange Love Standard),

Zestaw Xiaomi Redmi Note 8 2021 i słuchawki Xiaomi Redmi Buds 3 Pro 1 zł na start i 38 zł × 24 mies. (Plan 60 lub Orange Love Standard),

Zestaw Xiaomi Redmi Note 8 2021 i Xiaomi Mi Watch 1 zł na start i za 38 zł × 24 mies. (Plan 80 lub Orange Love Standard),

Zestaw Realme C21 4/64 GB i Realme C11 2021 2/32 GB 1 zł na start i 21 zł × 24 mies. (Plan 80 lub Orange Love Standard),

Zestaw Samsung Galaxy S20 FE 5G i Samsung Galaxy A32 5G 1 zł na start i 110 zł × 24 mies. (Plan 80 lub Orange Love Standard)

Z ciekawości sprawdziłem ostatni zestaw i porównałem go z cenami rynkowymi tych smartfonów - oba z obsługą 5G Orange. Aktualnie w EURO RTV AGD Samsung Galaxy S20 FE 5G kosztuje 2 899,00 zł (promocja - 500 zł taniej), a Samsung Galaxy A32 5G 1 329,00 zł. Doliczymy do tego najtańszą opcję na 5G w ofercie bez zobowiązania w Orange na kartę za 40 zł miesięcznie - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 60 GB transferu danych.

Opcja rynkowa " Opłata na start" Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy S20 FE 5G 0,00 zł 96,63 zł 30 2 898,90 zł Samsung Galaxy A32 5G 0,00 zł 44,30 zł 30 1 329,00 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 40,00 zł 30 1 200,00 zł Razem 5 427,90 zł Orange na święta Samsung Galaxy S20 FE 5G 0,00 zł 110,00 zł 24 2 640,00 zł Samsung Galaxy A32 5G 1,00 zł 0,00 zł 24 1,00 zł Abonament 0,00 zł 80,00 zł 23 1 840,00 zł Razem 4 481,00 zł Różnica -946,90 zł

W opcji rynkowej za ten zestaw wraz z kosztem oferty na kartę zapłacimy łącznie 5 427,90 zł, a w promocji Orange na święta o prawie tysiąc złotych mniej, mimo iż za sam abonament (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 105 GB transferu danych + 300 GB na 3 miesiące) będziemy płacili dwa razy więcej niż za ofertę na kartę.

150 GB dla klientów Orange Flex

Przy okazji tych prezentów Orange pochwalił się liczbą 150 tys. klientów oferty Orange Flex (dwa lata na rynku), z tej okazji i w podziękowaniu otrzymują oni 150 GB do wykorzystania aż do 3 stycznia 2021 roku. Niestety, pakiet ten schodzi w pierwszej kolejności, więc warto na te dwa miesiące obniżyć sobie plan subskrypcji do najtańszej opcji za 25 zł miesięcznie z 15 GB transferu podstawowego.

Aby aktywować taki pakiet transferu danych, wystarczy w zakładce z kodami promocyjnymi w aplikacji Orange Flex wpisać z osobna trzy kody - FLEXOWICZE JESTESCIE NAJLEPSI. Czas na aktywację jest do końca jutrzejszego dnia.

Źródło: Blog Orange.