Te seriale i filmy są najpopularniejsze w Polsce. Widzieliście je?

Max nie dzieli się dokładnymi danymi odnośnie oglądalności, więc nie poznamy szczegółów odnośnie popularności każdego z seriali czy filmów. Ranking zawiera jednak piętnaście najchętniej oglądanych programów w całej ofercie, co przekrojowo pokazuje nam, które z nich najczęściej wybierane są przez widzów. Zaskoczeń wielkich nie ma, ponieważ dwa największe hity HBO oraz Playera, czyli "Ród smoka" oraz "Skazana", zajmują dwie pierwsze pozycje. Na trzecie miejsce wskoczyli "Sami swoi. Początek", którzy z zaskoczenia zostali dodani do oferty i nagle zgromadzili wokół siebie sporą widownię.

Małą niespodzianką jest dla mnie pozycja "Diuna. Część druga, bo film jest naprawdę wysoko - na czwartym miejscu - wyprzedzając wiele innych pewniaków wśród kandydatów do tak wysokiej lokaty. Film najwyraźniej ma ogromną rzeszę fanów, ale wśród nich nie było jednak tak dużo chętnych do ponownego zobaczenia jedynki, bo ta nie wskoczyła do top 15 tytułów Max. Pierwszą piątkę zamyka jednak inny kinowy hit Warner Bros., a mowa oczywiście o najnowszej odsłonie MonsterVerse: "Godzilla i Kong: Nowe Imperium".

O tym, że nowości Maxa mogą okazać się intrygujące dla widzów najlepiej świadczy przykład "Króla Zanzibaru". Zrealizowany z myślą o dystrybucji na nowo uruchomionej platformie dokument bardzo szybko wdrapał się na 6. pozycję, a przecież debiutował zaledwie pod koniec czerwca. Zaraz za nim w rankingu jest... "Gra o tron", czyli serial od którego zaczęła się mania na dokonania George'a R. R. Martina. Co ciekawe, HBO wielokrotnie próbowało rozbudować ten świat za pomocą pobocznych seriali (spin-offy), ale kilka z nich zostało anulowanych na różnym etapie produkcji, a inne nawet po nakręceniu i zmontowaniu odcinków trafiły do kosza.

W drugiej połowie zestawienia jest sequel jednej z najlepszych polskich komedii ostatnich lat. "Teściowie" byli wyśmienicie przeniesionym spektaklem teatralnym na kinowy ekran, ale "Teściowie 2" nie utrzymali tego poziomu. W obsadzie zabrakło Marcina Dorocińskiego, a fabuła opierała się na wielu innych pomysłach. Jeśli ktokolwiek na natomiast jakiekolwiek wątpliwości odnośnie tego, jak kultowe seriale istotne są dla widzów i samych platform, to 9. miejsce "Przyjaciół" wśród najchętniej oglądanych seriali będzie sporą niespodzianką.

Od dawna wiemy jednak, że tego rodzaju produkcje, jak również "Seinfeld", "The Office" i kilka innych, regularnie gromadzą wokół siebie sporą widownię, ponieważ fani oglądają ulubione odcinki na dobre i na złe. Pierwszą dziesiątkę zamyka animacja dla dorosłych "Rick i Morty", która niebawem doczeka się filmowej wersji anime. Kolejne pozycje to nowy serial Playera "Klara", filmy z serii Harry Potter oraz talk-show "Kuba Wojewódzki". Pułapka" to kolejny polski serial w zestawieniu, a piętnaste miejsce przypadło "Kuchennym Rewolucjom", które najwyraźniej cały czas znakomicie się oglądają.

Najpopularniejsze filmy i seriale w Polsce na Max

1. Ród smoka

2. Skazana

3. Sami Swoi. Początek

4. Diuna. Część Druga

5. Godzilla i Kong: Nowe Imperium

6. Król Zanzibaru

7. Gra o tron

8. Teściowie 2

9. Przyjaciele

10. Rick i Morty

11. Klara

12. Harry Potter

13. Kuba Wojewódzki

14. Pułapka

15. Kuchenne rewolucje