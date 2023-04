Niemalże od samego początku pojawienia się w Polsce serwisów streamingowych z filmami i serialami, operatorzy kusili nowych klientów, dołączaniem do swoich ofert dostępu do nich. HBO GO w Plusie czy po premierze Netfliksa, tenże pojawił się od razu w Play. Jak to wygląda teraz?

Nie jest z tym najgorzej, choć w ostatnim czasie - z jednym wyjątkiem, dostęp do VOD w ofertach naszych telekomów ograniczony jest czasowo w zakresie od 3 do maksymalnie 12 miesięcy. Niemniej to i tak dobra opcja dla osób, które i tak zamierzają zakupić jedną z usług, a w pakiecie dostają na kilka miesięcy dostęp do jednego z serwisów VOD, dzięki czemu mogą zapoznać się z ofertą, a po tym okresie wykupić już inną.

Oczywiście z jednym zastrzeżeniem - iż darmowy okres nie wiąże się z koniecznością opłacania danego serwisu VOD do końca umowy. Na to też zwrócimy uwagę.

Skupimy się jako na głównej usłudze - na światłowodach (najtańszy pakiet z limitem prędkości do 300 Mb/s), niezbędnych do komfortowego i nieograniczonego korzystania z dostępu do sieci, no i rzeczonych serwisów VOD.

Światłowody Orange z dostępem do Netfliksa

W Orange dostępna jest aktualnie oferta na Światłowody z Netfliksem na pół roku, ale przez kolejne 18 miesięcy musimy opłacać ten serwis VOD w pełnej kwocie 29 zł za Plan Podstawowy.



Z drugiej strony w pakiecie tym mamy nielimitowany abonament komórkowy z 20 GB transferu danych, który przyda się każdemu, w rezultacie przez cały okres umowy zapłacimy za ten zestaw 2 681,76 zł, co dzieląc na 24 miesiące da nam 111,74 zł, a więc 37,24 zł miesięcznie za każdą z tych usług.

Czy to dużo? Patrząc po koszcie dostępu do samych światłowodów Orange z limitem 300 Mb/s - 59,99 zł miesięcznie, wydaje się to opłacalną opcją dla fanów Netfliksa.

Światłowody Play/UPC z dostępem do Netfliksa

Play zdecydował się na inne skonstruowanie oferty na światłowody z dostępem do Netfliksa. W cenie dostajemy go wprawdzie tylko na cztery miesiące, ale umowę podpisujemy tylko na 12 miesięcy.



Światłowody Plus/Netia z dostępem do Disney+

W ten sposób, przez całą umowę zapłacimy za ten zestaw kwotę 832,00 zł, czyli 69,33 zł miesięcznie, a więc 34,66 zł za usługę. Bez Netfliksa ten pakiet światłowodów kosztuje 50 zł miesięcznie, a więc za sam dostęp do VOD zapłacimy 19,33 zł miesięcznie.

W ofercie Plusa mamy teraz dostęp do Disney+ na rok w pakiecie ze światłowodami z limitem 300 Mb/s, za 49 zł miesięcznie.



Jednak do zestawienia z tej Grupy wybrałem ofertę Netia, gdzie wprawdzie za taką samą prędkość zapłacimy 65 zł miesięcznie, ale dopiero od czwartego miesiąca, a sam dostęp do Disney+ wliczony jest w cenę na cały okres umowy, czyli aż na 24 miesiące - to jedyny taki przypadek obecnie na rynku.



Dwuletni koszt takiego zestawu zamknie się nam w kwocie 1 365,00 zł, a więc 56,90 zł miesięcznie, co daje nam 28,44 zł za usługę. Same światłowody bez Disney+ kosztują obecnie 43,75 zł miesięcznie, czyli za samo VOD zapłacimy zaledwie 13,15 zł miesięcznie. Aktualny koszt miesięczny za Disney+ przez stronę, to już 28,99 zł miesięcznie.



Światłowody T-Mobile z dostępem do VOD

Nad ujęciem w tym zestawieniu T-Mobile nieco się zastanawiałem, bo operator ten wraz ze światłowodami i dostępem do VOD, dołącza do pakietu nie tylko abonament komórkowy, ale i niepotrzebną nam w tym zestawieniu telewizję.

Jednak z uwagi na atrakcyjną koncepcję usługi Rozrywka bez ograniczeń, w ramach której możemy wybierać przez rok spośród kilku serwisów streamingowych oraz dowolnie je zmieniać raz na miesiąc (po roku usługa zostaje automatycznie wyłączona), dla niektórych osób pakiet taki może być niezwykle atrakcyjny.



Tak więc za światłowody z limitem 300 Mb/s, nielimitowany abonament komórkowy - również internet mobilny, dostęp do serwisów HBO Max, Tidal, Legimi, Da Vinci Kids, Eleven Sports oraz Viaplay - do wyboru i pakiet telewizyjny zapłacimy 95 zł miesięcznie, a więc 23,75 zł za usługę miesięcznie.

Co wybrać? Jeśli chodzi o Netfliksa, skłaniałbym się raczej w kierunku oferty Play, z uwagi na krótki okres zobowiązania - po roku może pojawić się coś atrakcyjniejszego. W przypadku Disney+ wybór jest jeden - Netia, a w przypadku pozostałych serwisów streamingowych pozostaje nam już tylko T-Mobile.

