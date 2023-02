Zwykle wyszukujemy dla Was ciekawe oferty bez zobowiązania - dla klientów indywidualnych. Dziś pomyślałem jednak, że przecież i firmy, zwłaszcza w niepewnych czasach, też poszukują dla siebie takich ofert z maksymalnie miesięcznym okresem wypowiedzenia. Tak powstało to typowo firmowe zestawienie.

Sprawdzałem oferty operatorów infrastrukturalnych, ich submarek oraz operatorów wirtualnych. Pod uwagę wziąłem oferty dedykowane firmom i dostępne na stronach internetowych operatorów - z rozmowami do wszystkich bez limitu, z wiadomościami SMS/MMS bez limitu i z określoną paczką transferu danych w miesiącu.

Oferta komórkowa dla firm w zasięgu sieci Orange

Abonament dla firm w Orange

Orange, to jedyny operator infrastrukturalny, który udostępnia dla firm abonament na umowę bezterminową.



Mamy tu trzy plany znane z oferty dla klientów indywidualnych w cenie 55 zł (+VAT), 65 zł (+VAT) i 85 zł (+VAT) miesięcznie, z limitem transferu danych na poziomie odpowiednio 30 GB, 70 GB i 160 GB. Dodatkowo jest tu też czwarty pakiet za 110 zł (+VAT) miesięcznie, z limitem aż 999 GB.

Subskrypcja dla firm w Orange Flex

W subskrypcji Orange Flex również mamy cztery plany dla firm, skopiowane 1:1 z oferty dla klientów indywidualnych. Z tą jednak różnicą, że tutaj kwota VAT jest odejmowana od opłaty miesięcznej i w rezultacie firmy płacą taką samą kwotę za każdy plan, co klienci indywidualni.



Tak więc mamy tu subskrypcje za 30 zł (24,39 zł +VAT) z limitem 30 GB transferu w miesiącu, za 35 zł (28,46 zł +VAT) z limitem 45 GB, za 50 zł (40,65 zł +VAT) z limitem 80 GB oraz za 80 zł (65,04 zł +VAT) z limitem 150 GB.

Oferta komórkowa dla firm w zasięgu sieci Play

Oferta na kartę dla firm w Mobile Vikings

W zasięgu sieci Play znalazłem tylko jedną ofertę dedykowaną firmom - u operatora wirtualnego Mobile Vikings.



To oferta na kartę, więc bez żadnego zobowiązania i specjalnych formalności możemy wykupić sobie usługę dla firmy, wybierając jeden z planów w cenie 16,26 zł (+VAT) z limitem 0,5 GB transferu danych w miesiącu, za 20,33 zł (+VAT) z limitem 25 GB i 28,46 zł (+VAT) z limitem 50 GB. Przez pierwsze trzy miesiące każdy z pakietów kosztuje o połowę mniej.

Oferta komórkowa dla firm w zasięgu sieci Plus

Abonament dla firm Lajt Mobile

Lajt Mobile to operator wirtualny, w ofercie ma trzy plany dla firm na umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia.



Pierwszy pakiet kosztuje 20 zł (+VAT) i zawiera limit transferu danych na poziomie 10 GB, droższy za 25 zł (+VAT) już 60 GB, a najdroższy plan za 45 zł (+VAT) miesięcznie - aż 100 GB w dzień + 200 GB w nocy.

Abonament dla firm w Plush

W abonamencie Plush mamy kilka pakietów dla firm, ale tylko jeden na umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia.



Kosztuje on 25 zł (20,33 zł +VAT) miesięcznie i zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz limit transferu danych na poziomie 15 GB - po dwóch latach stażu u tego operatora limit ten podwyższany jest do 20 GB w miesiącu.

Wszystkie powyższe oferty (za wyjątkiem Mobile Vikings na kartę) działają w kraju i w roamingu UE według zasady RLAH.

