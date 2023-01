Karta SIM tylko do internetu. Najlepsza opcja kosztuje 5 zł miesięcznie

To dobra okazja aby o niej przypomnieć, bo oprócz wspomnianego w leadzie zastosowania, przydatna ona może być też dla osób, które korzystają już z jakiejś taniej nielimitowanej w rozmowy i wiadomości oferty, bez paczki transferu danych i chcą bez jej zmieniania zaopatrzyć się w dodatkową kartę SIM - tylko do korzystania z internetu.

Konfiguracja takiego zestawu kart z smartfonach dualSIM jest bajecznie prosta, zarówno w smartfonach z Androidem i iOS na pokładzie. Każdy smartfon dualSIM umożliwia w ustawieniach wskazanie jednej karty SIM do rozmów i wiadomości, a drugiej tylko do internetu. Myślę też, iż wielu z Was wykorzysta tę ofertę w swoim jakimś innym zastosowaniu.

Zanim jednak przejdziemy do niej - mała dygresja. Jak wiemy po ostatnim postępowaniu UOKiK względem T-Mobile, tytuł promocji „300 GB za darmo przez rok” (regulamin w pdf) też może się nie spodobać naszemu krajowemu regulatorowi, choć z drugiej strony Orange nie komunikuje jej tak szeroko jak tej z 1200 GB na rok w pakietowej ofercie na kartę, więc może się to mu upiecze.

Karta SIM tylko do internetu - najlepsza oferta na kartę

Najkorzystniejsza konfiguracja tej oferty jest taka, iż w pierwszej kolejności kupujemy od innego operatora dowolny starter w kiosku czy innej żabce za 5 zł, rejestrujemy go, aktywujemy i przenosimy później online do Orange - link. Dzięki temu otrzymamy na start 2 GB transferu danych i rok ważności konta i bonusów (regularna cena tej usługi to 29 zł na rok).



Po otrzymaniu karty SIM od kuriera, wkładamy ją do smartfona oraz instalujemy aplikację mobilną mój Orange - na Androida z Google Play, na iOS z App Store. Rejestrujemy się w aplikacji, po czym doładowujemy konto kwotą 5 zł (możliwe opcje doładowania to BLIK lub karta płatnicza) oraz wysyłamy z tej karty SIM SMS-a o treści 300GB na 811 (koszt 0zł).

W pierwszej kolejności otrzymamy od razu za doładowanie kwotą 5 zł 2,5 GB + 10 GB bonusu za doładowanie w Mój Orange oraz 25 GB w promocji „300 GB za darmo przez rok”. Łącznie 37,5 GB transferu danych na miesiąc - ważne przez rok.

Co w kolejnych miesiącach? Powtarzamy co miesiąc doładowanie kwotą 5 zł - ważne aby okres pomiędzy kolejnymi doładowaniami nie był dłuższy niż 30 dni. W ten sposób do naszego konta co miesiąc będzie dopisywany transfer danych na poziomie 37,5 GB, przy miesięcznym koszcie wynoszącym 5 zł - oczywiście transfer się kumuluje z niewykorzystanym w poprzednich miesiącach.



Jak widać powyżej od lipca w ten sposób uzbierałem już ponad 300 GB - ważne do lipca 2023 roku (tylko w lipcu i sierpniu dwa razy doładowywałem kwotą 5 zł + 10 zł wpłynęło na konto za zgody marketingowe). Nie patrzcie na nielimitowane rozmowy i wiadomości - w zeszłym miesiącu włączyłem na tym numerze promocję pakietu no limit na tydzień za 0 zł.



Co po roku? To karta tylko do internetu, ale używam go tylko na wyjazdach, bo zwykle przez większość dnia w pracy czy w domu podłączony jestem do WiFi. Te doładowania po 5 zł co miesiąc kumulują kwotę na koncie, która też jest ważna do lipca 2023 roku - czasem przełączam się na ten numer, gdy dzwonię na jakieś infolinie na numery stacjonarne. Jeśli zostanie z tego jakaś kwota do lipca, 29 zł z niej mogę przeznaczyć na przedłużenie ważności pozostałej reszty środków i transferu danych na kolejny rok.