Przez ostatnie kilka lat, sieć światłowodów w naszym kraju znacznie się poszerzyła. Dzięki różnym inwestycjom komercyjnym czy rządowym programom wypełniania białych plam, szybki internet dociera już do niemal połowy gospodarstw domowych. Niemniej wiele jest jeszcze do zrobienia w tym zakresie, a dzięki serwisowi SIDUSIN, uzyskaliśmy możliwość przyspieszenia tego procesu docierania z internetem do miejsc, w których go jeszcze brakuje.

Podsekretarz stanu, minister Paweł Lewandowski:

Uruchomiliśmy bezpłatną bazę danych zawierającą informujące o dostępności stacjonarnych usług szerokopasmowych w każdej polskiej gminie. Bardzo ważną funkcjonalnością systemu jest możliwość zgłaszania zapotrzebowania na usługi czy też oznaczania nieruchomości jako pustostanów, co przyczyni się do eliminacji tzw. białych plam.



Jak bardzo aktualna jest ta baza? Jak wspominałem operatorzy zasilili już ją aktualnymi adresami, pod którymi jest obecnie możliwość świadczenia usług dostępu do internetu szerokopasmowego, a następna aktualizacja planowana jest na 9 stycznia 2023 r. dla podmiotów z większością ilością punktów adresowych w zasięgu i 10 stycznia 2023 r. dla podmiotów, które ich mają mniej. Taka aktualizacja będzie miała miejsce przynajmniej raz w miesiącu według poniższego harmonogramu:

raz w miesiącu (do 10 dnia każdego miesiąca) – dla podmiotów posiadających poniżej 50.000 punktów adresowych w zasięgu;

raz w tygodniu (w każdy piątek) – dla podmiotów posiadających powyżej 50.000 punktów adresowych w zasięgu.

Jak sprawdzić zasięg internetu w swojej lokalizacji?

Baza ta, w pierwszej kolejności umożliwia sprawdzenie, czy w ogóle jest w naszej lokalizacji zasięg internetu. W tym celu wystarczy odwiedzić stronę internet.gov.pl i wpisać w pole wyszukiwarki nasz dokładny, co do budynku adres zamieszkania.



Nie jest wymagane tu logowanie, baza takich adresów jest ogólnodostępna. Na interaktywnej mapie SIDUSIS odszukałem przykładową lokalizację, w której dostępna są miejsca według legendy do mapy, a więc:

lokalizacje w zasięgu internetu

lokalizacje z zasięgiem hurtowym

lokalizacje z zasięgiem teoretycznym

lokalizacje z brakiem zasięgu



Lokalizacje z zasięgiem internetu pokazują dostępnych operatorów detalicznych, u których możemy już teraz zamówić usługę dostępu do internetu. Lokalizacje z zasięgiem hurtowym to miejsca, w których jest już infrastruktura umożliwiająca świadczenie takich usług - na przykład od dostawcy hurtowego w postaci operatora NEXTERA, w których to jeszcze nie świadczy usług żaden z operatorów detalicznych. Z kolei zasięg teoretyczny, to lokalizacje, w których jest infrastruktura dostawcy hurtowego, jak i ma on już podpisaną umowę z którymś z dostawców detalicznych na jej udostępnienie w danej lokalizacji klientom końcowym.

Jak zweryfikować dane czy zgłosić zapotrzebowanie na internet?

Oprócz sprawdzenia takich miejsc, bezpośrednio na mapie możemy zarówno zweryfikować zawarte na niej informacje (wymagane logowanie Profilem Zaufanym):



Jak i zgłosić zapotrzebowanie na dostęp do internetu w naszej lokalizacji, łącznie z wyborem dostawcy oraz z oczekiwaną przepustowością łącza (w górę i w dół). Zgłoszenia takie trafiają do konkretnych operatorów świadczących usługi w danej lokalizacji:



Jest też możliwość zgłoszenia pustostanów, a więc miejsc gdzie ani w przeszłości nie było, ani w przyszłości nie będzie zapotrzebowania na dostęp do internetu. To służyć ma efektywniejszemu planowaniu doprowadzania infrastruktury przez dostawców hurtowych do miejsc, gdzie popyt na te usługi jest.

Sama mapa działa dość sprawnie, choć bywało, że w niektórych lokalizacjach nie uruchamiała mi się lista dostawców, nawet w miejscach zaznaczonych na niebiesko. Po kilku próbach okazało się, że rozwiązaniem tego problemu może być zmiana skali mapy z 10 m, do 20 m lub 50 m i na odwrót.

Źródło: Cyfryzacja KPRM

Stock Image from Depositphotos.