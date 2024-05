Sportowe kanały premium za darmo do każdego światłowodu w Play

W nowej ofercie światłowodów z telewizją, poszczególne pakiety różnią się w zasadzie tylko liczbą darmowych pakietów premium i limitem prędkości światłowodów.

Najbliższe miesiące obfitują w ważne wydarzenia w świecie sportu – wielki krokami zbliżają się prestiżowe zawody tenisowe na kortach Roland Garros, mistrzostwa Europy w piłce nożnej oraz Igrzyska Olimpijskie. Z myślą o miłośnikach sportu, Play przygotował wyjątkową ofertę usług dla domu wraz z bogatym pakietem kanałów sportowych w prezencie, w którym każdy kibic znajdzie coś dla siebie.

W każdej opcji mamy dostępnych ponad 200 kanałów telewizyjnych, w tym 8 kanałów Eurosport, co może spodobać się fanom tenisa - Roland Garros oraz kibicom oczekującym na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.

Do tego, również w każdym pakiecie dostępne są pakiety premium - Viaplay Medium, Filmbox, Cienamx oraz kanały Eleven Sports. To wszystko znajdziemy w najtańszym pakiecie za 115 zł miesięcznie (95 zł klienci Play). Kanały Canal+ dostępne są z kolei w pakiecie ze światłowodami z limitem prędkości do 600 Mb/s za 140 zł miesięcznie (120 zł klienci Play).

Natomiast ciekawie to wygląda w przypadku dwóch najdroższych pakietów, które są w tej samej cenie. Mimo, iż w pierwszym z nich mamy ograniczenie prędkości światłowodów do 1 Gb/s, a w drugim do 5 Gb/s. Poza tym pakiety te nie różnią się niczym - dochodzą tu kanały Polsat Sport Premium, a za oba zapłacimy 170 zł miesięcznie, klienci Play - 150 zł miesięcznie. Może to wynikać z tego, iż najwyższy limit prędkości nie jest dostępny w każdej lokalizacji, no ale wcześniej i tak był droższą opcją.

Oprócz prezentów w postaci kanałów premium, Play udostępnił w sprzedaży również telewizor w promocyjnej cenie. LG 55UR781C z 55-calowym ekranem, w każdym z wymienionych wyżej pakietów dostępny jest w cenie niższej o 700 zł - 1 899,00 zł. Koszt tego telewizora poza abonamentem to 2 599,00 zł.

Źródło: Play.