Pierwsze światłowody z prędkością pobierania 1,2 Gb/s od Vectry. Co i za ile u konkurencji?

Vectra wychodzi właśnie przed szereg wśród wszystkich ogólnopolskich operatorów kablowych i udostępnia pierwszą ofertą światłowodów z prędkością do 1,2 Gb/s. To dobra okazja do porównania cen z konkurencją.

Przyjrzymy się pakietom i cenom światłowodów w ofertach największych ogólnopolskich operatorów, czyli Orange, UPC/Play, Netia/Plus i T-Mobile - aż się prosi teraz, by ten ostatni przejął Vectrę.

Sprawdzimy tylko plany z dostępem do światłowodów, bez telewizji czy innych usług w ofertach łączonych. Zaczynamy oczywiście od Vectry z nową ofertą. Od dziś u tego operatora można zamawiać jeden spośród trzech abonamentów.

Pakiety i ceny światłowodów w Vectra

Pierwszy kosztuje 49,99 zł miesięcznie, skorzystamy w nim z dostępu do internetu światłowodowego z prędkością pobierania na poziomie 300 Mb/s i wysyłania 40 Mb/s. Wyższy pakiet za 10 zł więcej, to limit prędkości do 600 Mb/s (wysyłanie 60 Mb/s), a najdroższy za 89,99 zł to nowa prędkość do 1,2 Gb/s (wysyłanie 90 Mb/s).

Pakiety i ceny światłowodów w Orange

W Orange w regularnej ofercie również mamy trzy plany, jednak o 10 zł droższe, do tego musimy dopłacać za korzystanie z routera - Vectra udostępnia go w cenie abonamentu.

I tak, za prędkość do 300 Mb/s zapłacimy tu 59,98 zł miesięcznie + 3,99 za modem. Prędkość do 600 Mb/s to koszt 69,98 zł miesięcznie + 3,99 za modem, a za limit prędkości do 1 Gb/s zapłacimy 79,98 zł + 3,99 za modem. Przewagą Orange są tu prędkości wysyłania danych, które wynoszą odpowiednio do 50 Mb/s, do 100 Mb/s i do 300 Mb/s.

Pakiety i ceny światłowodów w Netia/Plus

Jednak bardziej konkurencyjna dla Vectry jest teraz oferta Netii, gdzie przy podobnych cenach do Vectry (i to płatne od czwartego miesiąca), mamy podobne prędkości wysyłanych danych, co w Orange.

Światłowody z prędkością pobieranych danych do 300 Mb/s (wysyłane dane do 50 Mb/s) kosztują tu 50 zł, do 600 Mb/s (wysyłanie do 100 Mb/s) - 60 zł, a do 1 Gb/s (wysyłane do 300 Mb/s) - 70 zł.

Pakiety i ceny światłowodów w UPC/Play

W UPC wyjątkowo mamy dostępne cztery prędkości pobieranych danych, za to najniższe wartości przy wysyłanych danych:

do 300 Mb/s - pobieranie danych i 25 Mb/s - wysyłanie danych za 50 zł (miesiąc gratis)

do 500 Mb/s - pobieranie danych i 30 Mb/s - wysyłanie danych za 60 zł

do 750 Mb/s - pobieranie danych i 40 Mb/s - wysyłanie danych za 70 zł

do 1 Gb/s - pobieranie danych i 40 Mb/s - wysyłanie danych za 80 zł.

Pakiety i ceny światłowodów w T-Mobile

W T-Mobile mamy trzy plany na światłowody, z tym że skorzystamy tu z dostępnych pakietów aż przez pół roku za darmo. Prędkość pobierania do 300 Mb/s kosztuje w T-Mobile 60 zł, do 600 Mb/s - 70 zł, a do 900 Mb/s - 90 zł miesięcznie.

Co z prędkością wysyłanych danych? To już zależy. T-Mobile nie ma własnej infrastruktury i korzysta z zewnętrznych operatorów. Najlepiej to wygląda, gdy jesteście w zasięgu światłowodów INEA, wówczas skorzystacie z internetu symetrycznego - prędkość pobierania = prędkość wysyłania. W przypadku Orange będzie to prędkość do 50 Mb/s, do 100 Mb/s i do 300 Mb/s. Z kolei na infrastrukturze NEXERA - w każdym planie prędkość wysyłania będzie na poziomie 100 Mb/s.

Z uwagi, że Orange ma największą sieć światłowodów, do tabelki porównawczej wrzucimy parametry dostępne u tego operatora.

Ceny światłowodów w Polsce - tabelka porównawcza

Światłowody w Polsce do 300 Mb/s Orange Netia/Plus T-Mobile UPC/Play Vectra Prędkość pobieranych danych do 300 Mb/s do 300 Mb/s do 300 Mb/s do 300 Mb/s do 300 Mb/s Prędkość wysyłanych danych do 50 Mb/s do 50 Mb/s do 50 Mb/s do 25 Mb/s do 40 mb/s Abonament 59,98 zł 50,00 zł 60,00 zł 50,00 zł 49,99 zł Światłowody w Polsce do 750 Mb/s Orange Netia/Plus T-Mobile UPC/Play Vectra Prędkość pobieranych danych do 600 Mb/s do 600 Mb/s do 600 Mb/s do 750 Mb/s do 600 Mb/s Prędkość wysyłanych danych do 100 Mb/s do 100 Mb/s do 100 Mb/s do 40 Mb/s do 60 Mb/s Abonament 69,98 zł 60,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 59,99 zł Światłowody w Polsce do 1,2 Gb/s Orange Netia/Plus T-Mobile UPC/Play Vectra Prędkość pobieranych danych do 1 Gb/s do 1 Gb/s do 900 Mb/s do 1 Gb/s do 1,2 Gb/s Prędkość wysyłanych danych do 300 Mb/s do 300 Mb/s do 300 Mb/s do 40 Mb/s do 90 Mb/s Abonament 79,98 zł 70,00 zł 90,00 zł 80,00 zł 89,99 zł

