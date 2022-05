To kto teraz ma najtańsze światłowody do 1 Gb/s? Sprawdzamy ofertę Orange, Play, Plus i T-Mobile

Światłowody Orange mają obecnie największy zasięg wśród gospodarstw domowych w Polsce. Jednocześnie operator ten udostępnia swoją infrastrukturę konkurencji. Tym samym wykupując dostęp do nich u innego operatora, aktualnie możemy z nich skorzystać taniej. Sprawdźmy u kogo i o ile.

U wszystkich operatorów sprawdzimy oferty dla nowych klientów, nie korzystających aktualnie z innych ofert. Każdy z nich dołącza do światłowodów router, z tym że Orange i Play zaznaczają, iż jest to urządzenie obsługujące Wi-Fi 6, Plus i T-Mobile nie podają takiej informacji.

Światłowody z limitem do 1 Gb/s w Orange

Orange obecnie ma promocję 10 zł mniej za światłowody z limitem prędkości do 1 Gb/s dla wybranych lokalizacji. Nie mamy tu dookreślenia o jakie konkretnie miejsca chodzi, niemniej uwzględnimy ją w naszym porównaniu.

Tak więc miesięcznie za ten pakiet zapłacimy teraz 79,98 zł - w cenie dostaniemy router Wi-Fi 6.

Światłowody z limitem do 1 Gb/s w Play

W Play z kolei możemy liczyć na pół roku bez płacenia abonamentu za światłowody z tym samym limitem. Później opłata jest dużo wyższa niż w Orange, ale sprawdźmy to dokładnie.

Abonament miesięczny w wysokości 100 zł płacimy przez 18 miesięcy, co daje nam średnią kwotę miesięczną 75 zł, a więc nieco taniej niż w Orange. Tutaj również na okres umowy dostaniemy do dyspozycji router Wi-Fi 6.

Światłowody z limitem do 1 Gb/s w Plus

Operator Plus ma podobną promocję, co Play - z tą różnicą, iż przez pół roku płacimy za światłowody z limitem prędkości do 1 Gb/s złotówkę. Jednak przez pozostałe 18 miesięcy mamy dużo niższą opłatę w wysokości 70 zł.

Tak więc płacąc 70 zł przez 18 miesięcy i 1 zł przez 6 miesięcy wydamy 1 266,00 zł, co daje nam miesięcznie kwotę 52,75 zł - na razie najtańsza opcja na te najszybsze światłowody u telekomów.

Światłowody z limitem do 1 Gb/s w T-Mobile

W T-Mobile największy limit transferu w ofercie światłowodów to 900 Mb/s, ale też sprawdźmy jak to wygląda u tego operatora.

Podobnie możemy tu liczyć na pół roku za darmo, ale opłata po tym okresie wynosić nas będzie 90 zł. W rezultacie nasz koszt zamknie się w kwocie 67,50 zł średnio miesięcznie.

Najtańsze światłowody z limitem prędkości do 1 Gb/s

Cena miesięczna za światłowody Plus T-Mobile Play Orange Limit prędkości światłowodów do 1 Gb/s do 900 Mb/s do 1 Gb/s do 1 Gb/s Router Router Wi-Fi Router WiFi Premium 2.0 Router Wi-Fi 6 Router Wi-Fi 6 Opłata miesięczna 52,75 zł 67,50 zł 75,00 zł 79,98 zł

Podsumowując, najtaniej obecnie jest w Plusie z opłatą średnią miesięcznie wynoszącą 52,75 zł, nieco drożej jest w T-Mobile z nieco mniejszą prędkością, dalej mamy Play i najdrożej w Orange.

Jednak przy o ostatecznym wyborze oferty, warto wziąć pod uwagę, u którego z tych operatorów mamy wykupioną obecnie inną usługę - z dużym prawdopodobieństwem macie u jednego z nich abonament komórkowy, wówczas możecie liczyć na dodatkowy rabat miesięczny w wysokości od 10 zł do 20 zł.

