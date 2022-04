T-Mobile: drugi abonament głosowy lub za światłowody nawet rok bez opłat

To jeszcze nie koniec ofensywy T-Mobile, po udostępnieniu w pełni nielimitowanych ofert głosowych i na internet mobilny, operator zachęca teraz do korzystania z większej liczby usług, biorąc na siebie ich koszt przez okrągłe 12 miesięcy.

Warto na wstępie zaznaczyć, że jest to kopia 1:1 oferty Plusa, udostępnionej już jakiś czas temu. Jej symulacje w przypadku abonamentu głosowego za 1 zł przez rok za darmo oraz światłowodu za 1 zł przez rok za darmo, możecie sprawdzić w dwóch poniżej linkowanych wpisach.

Drugi abonament głosowy z urządzeniem lub bez w T-Mobile

Jak to wygląda teraz w T-Mobile? Nie mogę tu porównać tej promocji, tak jak tradycyjnie do opcji skorzystania z oferty bez zobowiązania i kupienia smartfona w sklepie, bo zwyczajnie nie ma obecnie na rynku takiej oferty, ale sprawdźmy ile możemy zaoszczędzić teraz w T-Mobile, jeśli już korzystamy z ich najtańszego nielimitowanego planu albo kupujemy nowy i zechcemy dobrać do niego drugi numer z urządzeniem lub bez.

Do wyboru mamy dwa abonamenty za 65 zł i 85 zł - oba z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz nielimitowanym dostępem do internetu. W przypadku tańszego abonamentu ograniczona jest jedynie prędkość transferu do 30 Mb/s.

Dobieramy do nich drugi abonament głosowy za 65 zł, który przez rok będzie za darmo, a przez drugi rok jego koszt wyniesie 45 zł miesięcznie (-20 zł za kolejną usługę na koncie).

To jest opcja z urządzeniem, więc sprawdzimy ją przy zakupie Samsunga Galaxy A52s 6/128GB, którego koszt w elektromarketach wynosi obecnie 1 699,00 zł.

Na stronie promocji, T-Mobile podaje symulacje kosztów dla najdroższego abonamentu, w którym koszt urządzenia obniżany jest o 300 zł, ale my sprawdzamy tańszą wersję za 65 zł.

W tej opcji za tego smartfona na start zapłacimy 109 zł i później w 24 ratach po 60 zł, co razem da nam koszt 1 549,00 zł, a więc dokładnie 150 zł taniej niż w sklepie.

T-Mobile nowa oferta dla więcej niż jednego numeru Opłata na start Opłata miesięczna Liczba rat Razem Abonament gówny 0,00 zł 65,00 zł 24 1 560,00 zł Drugi abonament przez rok 0,00 zł 0,00 zł 12 0,00 zł Drugi abonament kolejny rok 0,00 zł 45,00 zł 12 540,00 zł Samsung Galaxy A52s 6/128GB 109,00 zł 60,00 zł 24 1 549,00 zł Oszczędność po dwóch latach 540,00 zł

Gołym okiem widać, że w nowej promocji T-Mobile, przy dwóch numerach na koncie, za samego smartfona o wartości 1 699,00 zł, zapłacimy w rezultacie tysiąc złotych.

Druga część promocji, a więc ta, w której dokupujemy drugi numer bez smartfona pozwala na zaoszczędzenie przez cały okres umowy 270 zł. W tym przypadku T-Mobile pokrywa koszt drugiego abonamentu przez pół roku.

T-Mobile nowa oferta dla więcej niż jednego numeru Opłata na start Opłata miesięczna Liczba rat Razem Abonament gówny 0,00 zł 65,00 zł 24 1 560,00 zł Drugi abonament przez pół roku 0,00 zł 0,00 zł 6 0,00 zł Drugi abonament przez 18 miesięcy 0,00 zł 45,00 zł 18 810,00 zł Oszczędność po dwóch latach 270,00 zł

Drugi abonament na światłowody za darmo przez rok w T-Mobile

W przypadku gdy kupujecie nowy abonament głosowy i chcecie dobrać do niego światłowody, już bez żadnych warunków, a więc dokupowania urządzeń, przez cały rok internet macie za darmo. Po tym okresie za każdą z prędkości zapłacicie o 20 zł mniej niż w standardowej ofercie.

T-Mobile nowa oferta ze światlowodami Światłowody do 300 Mb/s Światłowody do 600 Mb/s Światłowody do 900 Mb/s Abonament głosowy 65,00 zł 65,00 zł 65,00 zł Światłowody przez rok 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Światłowody przez drugi rok 40,00 zł 50,00 zł 70,00 zł Osczedność przez 2 lata 480,00 zł 600,00 zł 840,00 zł

Tak więc w zależności od wybranej prędkości, możecie zaoszczędzić przez dwa lata odpowiednio 480 zł, 600 zł i 840 zł. W promocji ze światłowodami, również biorą udział posiadacze jednego z dwóch nielimitowanych abonamentów głosowych za 65 zł lub 85 zł miesięcznie. Co jeszcze istotne, brak opłat za światłowody przez pierwszy rok obowiązuje również w przypadku domów jednorodzinnych, po darmowym okresie są wyższe o 20 zł.

Jeśli w Waszej lokalizacji nie ma dostępu do światłowodów, możecie skorzystać z podobnej promocji na internet mobilny bez anteny lub z anteną. Zasady są podobne z tą różnicą, że w każdym planie korzystacie z dostępu do sieci przez 3 miesiące za darmo.

Źródło: T-Mobile.