Tak tanio jeszcze nie było! Nowa oferta Otvarta

Jak bardzo zmieniła się oferta Otvarta, zobaczycie porównując ją z dotychczasowymi planami. Była to mocno nieuporządkowana oferta, z dużą liczbą różnych pakietów i to w dwóch rodzajach umów - z miesięcznym okresem wypowiedzenia i na 2 lata.

W nowej ofercie, widać już pewnego rodzaju konsekwencje w jej konstrukcji, dzięki czemu stała się ona bardziej czytelna i przejrzysta dla potencjalnych klientów.

Rozmowy bez limitu za 12,99 zł

Zaczynając od najtańszej opcji za 12,99 zł, do dyspozycji dostajemy pełen no limit na rozmowy oraz 5 GB transferu danych.

Do tej pory najtańszą taką ofertą była ta, dostępna w Fakt Mobile za 15 zł miesięcznie i to bez zaszytego limitu transferu danych. Na korzyść Fakt Mobile przemawiają rozmowy i wiadomości w roamingu UE, w Otvarta jest to pakiet 14-dniowy do wykorzystania dwa razy w roku - z 300 minutami, wymiennymi na wiadomości.

Pełen no limit na rozmowy i wiadomości za 17,99 zł

Kolejna taryfa, już z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS, zawiera limit transferu danych za poziomie 20 GB, a kosztuje 17,99 zł. W tym pułapie cenowym, Otvarta przebiła na raz trzy do tej pory najtańsze oferty - w a2mobile z limitem 10 GB za 19,90 zł, Heyah 01 z limitem 20 GB za 19,99 zł i Virgin Mobile z limitem 20 GB za 20 zł miesięcznie.

Jeśli chodzi o roaming w UE, w tym pakiecie Otvarta daje 1000 minut na rozmowy wymienne na SMS w UE, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie na rok i 1 GB transferu danych miesięcznie.

No limit z 50 GB transferu danych za 24,99 zł

W trzecim zakresie cenowym, przebitka nie jest już tak znacząca - 24,99 zł, ale za to z większym limitem transferu danych - 50 GB.

Dla przykładu, w Lycamobile, Mobile Vikings czy Fakt Mobile za 25 zł miesięcznie, do dyspozycji mamy odpowiednio 40 GB, 30 GB i 10 GB, a w a2mobile - nadal najtańsze w tej kategorii (24,90 zł), mamy 30 GB.

W tym pakiecie, Otvarta daje również 1000 minut w roamingu UE na rok i 3 GB transferu danych miesięcznie.

100 GB za 34,99 zł

Najdroższy obecnie abonament w Otvarta, kosztuje 34,99 zł i oprócz nielimitowanych rozmów oraz wiadomości SMS/MMS, zawiera limit 100 GB transferu danych w miesiącu. Do tego 1000 minut w roamingu UE rocznie i 5 GB transferu danych miesięcznie.

Tutaj już nie jest tak konkurencyjnie w tym zakresie cenowym. Za 35 zł w subskrypcji Mobile Vikings mamy aż 120 GB, w subskrypcji nju mobile za 29 zł na start mamy wprawdzie 60 GB transferu danych, ale już po pół roku jest to również 120 GB (po roku 150 GB, a po dwóch latach stażu 180 GB).

Z kolei w Lycamobile za 34 zł miesięcznie, podobnie jak teraz w Otvarta, dostępny jest limit 100 GB, w Cross Mobile w tej samej cenie 34,99 zł - 100 GB. To samo w Klucz Mobile za 35 zł.

Niemniej, te trzy najtańsze abonamenty powinny nieco namieszać w tym zakresie cenowym do 25 zł zwłaszcza, że już naprawdę niewiele takich ofert zostało na rynku, a te w nowej ofercie Otvarta są z nich obecnie najtańsze.

