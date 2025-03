Jak po tani światłowód, to tylko do Play. I jeszcze Netflix gratis!

Przy okazji wprowadzenia wczoraj do oferty Play światłowodów z limitem prędkości 8 Gb/s, operator przebudował całą ofertę z dostępem do internetu tak, by nie opłacało się Wam skorzystanie z nich u innego operatora.

Powiem od razu tak, jeśli jesteście już klientami Play, korzystacie u tego operatora z abonamentu komórkowego za minimum 25 zł miesięcznie, lepszej oferty na światłowody nie znajdziecie teraz - walcie prosto, jak w dym do Play.

Reklama

Poniżej pokażę nową ofertę na światłowody w Play, tylko dla nowych klientów, klienci Play mogą od wszystkich przedstawionych tu kwot odjąć sobie 20 zł miesięcznie.

Rozpatrywać będziemy światłowody z limitem prędkości do 600 Mb/s, bo w tej nowej ofercie niższa prędkość do 300 Mb/s zupełnie się nie opłaca. Standardowa teraz cena za taki limit kształtuje się w okolicy 75 zł miesięcznie, u niektórych operatorów trzeba jeszcze dopłacić za dzierżawę modemu około 5 zł miesięcznie oraz za aktywację.

Światłowody z Netflixem w Play

Zaczniemy od oferty, z której nie opłaca się teraz korzystać, aczkolwiek mogą ją rozważać osoby, które chcą koniecznie podpisać umowę tylko na rok.

Mamy tu trzy pakiety, z limitem do:

300 Mb/s za 80 zł miesięcznie, po odjęciu kosztu Netlixa - 47 zł,

600 Mb/s za 90 zł miesięcznie, po odjęciu kosztu Netlixa - 57 zł,

1 Gb/s za 110 zł miesięcznie, po odjęciu kosztu Netlixa - 77 zł.

Router WiFi w cenie i minimalna opłata aktywacyjna 1 zł.

Światłowody z Netflixem i Amazon Prime w Play

Spójrzcie teraz na ofertę na 2 lata, ale w zestawie z dostępem do Netlixa (standardowa cena subskrypcji - 33 zł) i Amazon Prime (uśredniony koszt miesięczny standardowej ceny subskrypcji - 4,16 zł) na całą umowę.

Ceny światłowodów z limitem 8 Gb/s rozpatrywaliśmy wczoraj - Światłowód w Play włączył turbodoładowanie. I to w jakiej cenie!, popatrzymy na pozostałe pakiety.

Reklama

W przypadku najniższej prędkości do 300 Mb/s, opłata wzrasta mniej więcej o miesięczny koszt dostępu do Amazon Prime, ale już prędkość do 600 Mb/s nie bez powodu oznaczona jest tu plakietką Bestseller, bo jest korzystniejsza niż niższa prędkość.

Policzmy to. Do końca roku zapłacimy za ten pakiet 50 zł miesięcznie, a więc łącznie będzie to 500 zł. Pozostałe 14 miesięcy umowy, koszt wyniesie nas 95 zł miesięcznie, czyli łącznie przez całą umowę zapłacimy za ten pakiet 1 830,00 zł, a więc średnio 76,25 zł miesięcznie - niemal tyle co standardowa cena za ten pakiet, ale bez Netflixa i Amazon Prime.

Reklama

Jak odejmiemy od uśrednionej kwoty abonamentu, koszt tych serwisów streamingowych, wyjdzie nam… 39 zł miesięcznie - spójrzcie na koszty po odjęciu Netflixa wszystkich pakietów prędkości w pierwszej opisywanej tu ofercie.

Wiem, że to tylko tak ładnie wygląda przez pierwszą umowę, niemniej 2 lata to sporo, a jeśli i tak z osobna wykupujecie dostęp do tych serwisów streamingowych, tutaj można powiedzieć, że macie je w gratisie.

Światłowody z telewizją i VOD w Play

Na koniec zerknijmy jeszcze na trzecią ofertę światłowodów z limitem prędkości do 600 Mb/s z telewizją i zestawem serwisów VOD.

Ich standardowe koszty miesięczne to:

Netflix - 33 zł,

Amazon Prime - 4,16 zł,

Filmbox - 15 zł,

Cinemax - 15 zł,

Eleven Sports (przypominam, że będzie tu teraz Formuła 1) - 15,90 zł,

SkyShowtime - 19,99 zł.

Łączny koszt samych tych serwisów to 103,05 zł miesięcznie.

Reklama

W wersji z Netlixem, zapłacimy za cały zestaw - światłowody 600 Mb/s, telewizja z 215 kanałami i 6 serwisów VOD, do końca roku 60 zł miesięcznie, później 160 zł miesięcznie. Łącznie będzie to średni koszt na poziomie 118,33 zł miesięcznie.

W wersji bez Netflixa z kolei, średni koszt wyniesie 98,33 zł miesięcznie.

Myślę, że tą ofertą Play przysporzy sobie sporą bazę nowych klientów, a obecni klienci komórkowi, korzystający ze światłowodów u konkurencji z pewnością rozważą przejście z nimi do Play - wszystkie opisane wyżej pakiety, będą ich kosztować 20 zł miesięcznie mniej.