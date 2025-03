Play też wyłącza swoją sieć 3G - co to oznacza?

Co to oznacza dla klientów Play? W większości przypadków same dobre wiadomości, zarezerwowana do tej pory dla 3G częstotliwość 900 MHz, zwolniona zostanie na świadczenie usług komórkowych w nowocześniejszych standardach sieci 4G i 5G.

To z kolei oznacza dla klientów korzystających z urządzeń wspierających te standardy - szybszy transfer danych i dużo lepszą jakość połączeń głosowych z wykorzystaniem technologii VoLTE/5G Voice i WiFi Calling.

Natomiast klientom, którzy korzystają z telefonów z obsługą maksymalnie standardu 3G, Play będzie zalecał wymianę urządzeń na nowsze, aczkolwiek nie oznacza to, że stracą od razu możliwość wykonywania połączeń, te nadal będą mogły być wykonywane w 2G.

Dodatkowo, Play przygotował dla takich klientów specjalne oferty wymiany telefonów na smartfony wspierające i obsługujące nowsze i wydajniejsze technologie 4G i 5G.

Zastąpienie 3G nowocześniejszymi generacjami sieci to potwierdzenie, że Play nie zwalnia tempa w zakresie rozwoju infrastruktury. To również naturalna zmiana w zakresie technologii wykorzystywanej w sieciach telefonii komórkowej. Dokonują jej operatorzy na całym świecie wraz z gwałtownie rosnącym użyciem danych mobilnych oraz nasycaniem się rynku kolejnymi generacjami smartfonów i urządzeń mobilnych. Zużycie danych w sieci Play rośnie z roku na rok aż o ok. 20 proc.

Pierwsze wyłączenia dostępu do sieci 3G zaplanowano na kwiecień, a będą dotyczyły lokalizacji w wybranych powiatach województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Do końca 2025 roku proces wyłączania 3G powinien zakończyć się terenie większości powierzchni naszego kraju, głównie we wschodniej jego części. Z pełnym harmonogramem możecie zapoznać się pod tym linkiem (pdf), a z listą urządzeń wspierających nowsze standardy sieci komórkowej tutaj (pdf).

Aktualnie Play posiada w całym kraju ponad 12,5 tysiąca nadajników, które, obsługujących standard 2G, 3G, 4G i 5G, a sieć ta cały czas jest rozbudowywana o kolejne stacje bazowe, tylko w 2024 roku uruchomiono ich w liczbie 805.

Źródło: Play.