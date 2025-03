Nowe bonusy w Orange na kartę. Nie zapomnij aktywować

Przede wszystkim jest to wydłużenie czasu ważności konta po doładowaniu - niezależnie od kwoty.

Wystarczy doładować konto jednym z dostępnych nominałów, następującymi kanałami:

w aplikacji mobilnej Mój Orange,

poprzez konto Mój Orange na stronie internetowej,

przez stronę doladowania.orange.pl.

Po zasileniu konta, ważność Konta Głównego zostanie wydłużona dwukrotnie, według poniższej rozpiski:

Doładowanie 5 zł - 4 dni ważności Konta Głównego;

Doładowanie 10 zł – 10 dni ważności Konta Głównego;

Doładowanie 30 zł – 62 dni ważności Konta Głównego;

Doładowanie 31 zł – 62 dni ważności Konta Głównego;

Doładowanie 35 zł – 70 dni ważności Konta Głównego;

Doładowanie 40 zł – 80 dni ważności Konta Głównego;

Doładowanie 50 zł – 186 dni ważności Konta Głównego;

Doładowanie 93 zł – 186 dni ważności Konta Głównego;

Doładowanie 100 zł – 310 dni ważności Konta Głównego;

Doładowanie 200 zł – 620 dni ważności Konta Głównego;

Doładowanie 365 zł – 620 dni ważności Konta Głównego.

Co więcej, Orange by zachować spójność okresów ważności, wydłuży też automatycznie okres obowiązywania bonusowych GB. Oznacza to, iż w przypadku najpopularniejszej kwoty doładowań w wysokości 30 zł, okres ważności Konta Głównego wydłuży się do 62 dni, zamiast 31, podobnie ważność bonusowych 30 GB – do 62 dni.

Powyższa promocja trwa od dzisiaj, to jest od 5 marca do 31 marca, w tym czasie musicie doładować swoje konto, by móc zgarnąć powyższe bonusy.

Nie zabrakło też niespodzianki dla abonentów Orange, bo jako, że jest jednocześnie środa, przysługuje cotygodniowy bonus, tym razem jest to dodatkowe 3 GB transferu danych, bez żadnych warunków i za darmo, do odebrania w aplikacji mobilnej Mój Orange.

Źródło: Blog Orange.

Stock Image from Depositphotos.