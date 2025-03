Światłowód w Play włączył turbodoładowanie. I to w jakiej cenie!

Światłowody w Polsce rozpędzają się do niebotycznych jeszcze do niedawna prędkości w naszych domach. Po Orange, przyszedł czas na Play, który to udostępnił dziś w swojej ofercie prędkość do 8 Gb/s.

Jak wiemy po ofercie Orange, taka prędkość nie jest najtańsza. W przypadku samych światłowodów, bez telewizji czy abonamentu komórkowego, trzeba zapłacić za dostęp w tym pakiecie 160 zł miesięcznie.

Reklama

W przypadku nowych klientów, można jednak skorzystać z promocji pierwszych 12 miesięcy za 0 zł, więc uśredniony koszt przez całą umowę wyniesie nas 80 zł miesięcznie (nie licząc aktywacji i modemu). Jak to wygląda w Play?

W odpowiedzi na rosnące wymagania użytkowników Play wprowadza do oferty nowy wariant prędkości światłowodu – do 8 Gb/s. Usługa wykorzystuje technologię XGSPON, która zapewnia ultraszybki i stabilny dostęp do internetu. Takie łącze internetowe sprawdzi się nawet w przypadku najbardziej wymagających użytkowników, np. graczy, streamerów, jak również firm.

Play rozwiązał to nieco inaczej i już na pierwszy rzut oka widać, że w równie atrakcyjnej cenie, przynajmniej przez okres obowiązywania pierwszej umowy.

Obecni klienci Play (wystarczy abonament komórkowy powyżej 25 zł/mies) zapłacą 10 zł miesięcznie do końca roku, a od stycznia 2026 roku opłaty wzrosną,- już do końca umowy, do poziomu 115 zł miesięcznie.

Spróbujmy to też uśrednić. Przy założeniu, że podpiszecie dziś umowę, przez 10 miesięcy będziecie płacić 10 zł (łącznie 100 zł do końca roku) i przez kolejne 14 miesięcy 115 zł. Łącznie będzie to więc średni koszt 71,25 zł miesięcznie. Co więcej, jak widać w pakiecie dostaniecie też dostęp do Amazon Prime na całą umowę, a to oznacza, że zaoszczędzicie te 100 zł wydane do końca roku.

Nowi klienci Play z kolei, do końca roku będą płacić 30 zł miesięcznie, a więc łącznie 300 zł, a później 125 zł miesięcznie, a więc średnio 85,41 zł miesięcznie.

Warto też zauważyć brak opłaty za aktywację i instalację w Play (1 zł), w Orange jest to 60 zł. Do tego opłaty za modem w Orange to 4,99 zł miesięcznie, jeśli obowiązują przez całą umowę to dochodzi łącznie kwota 120 zł, jak przez rok to 60 zł.

Reklama

Jeśli oprócz Amazon Prime chcecie też dostęp do Netfliksa na całą umowę - obecni klienci do końca roku zapłacą 30 zł miesięcznie, a później 135 zł miesięcznie. Nowi klienci odpowiednio 50 zł i 155 zł miesięcznie.

Nowa oferta Play dostępna jest zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm, oczywiście w wybranych lokalizacjach, gdzie jest możliwe świadczenie usług dostępu do światłowodów z taką prędkością.

Źródło: Blog Play.