Black Friday z MSI to święto dla graczy, laptopy na każdą kieszeń

Nadchodzący Black Friday to idealna okazja, aby się rozejrzeć za nowym sprzętem elektronicznym. W końcu jest to czas, kiedy wszyscy wokół się prześcigają, aby móc zrobić nam niespodziankę i sprezentować wyjątkową ofertę, na świetne produkty. Jest też to jeden z niewielu dni w roku, kiedy nie ma potrzeby szukać wymówki, aby kupić sobie coś, o czym rozmyślaliśmy. To idealny czas na nowego laptopa, MSI przygotowało kuszące okazje.

MSI rusza z Black Friday! Moc przecen i gadżety przy zakupie laptopów już czekają





MSI świętuje czas pełen okazji i wystartowało z promocją na Black Friday. Jest się czym zachwycać, każdy, kto szykuje się do wymiany laptopa, ma teraz okazję zaoszczędzić nawet do 1000 złotych i dostać przy zakupie wybranych laptopów super gadżety.

Wystarczy w okresie promocji na Black Friday, znaleźć w sklepie wymarzony sprzęt gamingowy, biznesowy lub do kreatywnych zadań. Z laptopami objętymi przeceną, można zaoszczędzić nawet do 1000 złotych i otrzymać gadżet warty nawet do 1498 złotych! Dla przykładu, kupując laptopa Titan 18 HX A14V, otrzymasz plecak MSI Titan Gaming Backpack o wartości 399 zł i stację dokującą MSI Nest Docking Station o wartości 1099 zł. Wystarczy po zakupie zarejestrować laptop na stronie MSI i wypełnić formularz. Pomoże w tym wygodna instrukcja krok po kroku.

Za to poniżej czeka wybór wyselekcjonowanych laptopów, które ułatwią pracę i sprawią czas wolny jeszcze przyjemniejszym. Osoby poszukujące czegoś do rozwijania kreatywnych zdolności również odnajdą coś dla siebie. Oto kilka propozycji, które nie nadwyrężą kieszeni.

Wybitna technologia z turbodoładowaniem AI i bezbłędnym ekranem OLED

Gracze szukający mocy w połączeniu z elegancją, nie muszą już patrzeć dalej. MSI Prestige 13 AI Evo z OLEDowym ekranem to ultrabook idealny do transportu i perfekcyjny do intensywnej gry. Idąc za duchem czasu, MSI wyszło naprzeciw graczom i zadbało o to, aby nie musieli się przejmować działaniem systemu. Silnik MSI AI Engine analizując pracę podzespołów w czasie rzeczywistym, dopieszcza parametry w taki sposób, aby laptop MSI Prestige 13 AI Evo cieszył długo i zapewniał najwyższą wydajność

O płynną pracę dbają procesor Intel Core Ultra 5 14. generacji 125H i wyjątkowa pamięć 32 GB LPDDR5 o wysokim taktowaniu 6400 MHz, ten duet pozwoli na grę w świetnym stylu, ale także oddanie się hobby czy pracy. Z fantastycznym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 2,8K, pozwoli się cieszyć szczegółowym obrazem i realistycznością kolorów, a kto wie? Może będzie trzeba zapełnić 1TB wbudowanego dysku SSD, aby pomontować materiał nagrany podczas streamu, o którego stabilność, równie dzielnie co gracze na Rifcie, walczy Wi-Fi 7.

Żeby dać się pochłonąć wrażeniom dostarczanym przez MSI Prestige 13 AI Evo, wystarczy zajrzeć do sklepu RTV euro AGD, gdzie ten laptop już teraz jest do kupienia w wyjątkowej promocji. MSI Prestige 13 AI Evo czeka w sklepach stacjonarnych w okazjonalnej cenie 4399 złotych.

Solidny partner w pracy i kompan zwycięstw po godzinach

Wiele możliwości nie musi oznaczać zawyżonej ceny, taki właśnie jest laptop MSI Thin 15, który sprosta trudnym zadaniom w pracy, ale po godzinach pozwoli graczowi na intensywną rozrywkę, którą będzie się można cieszyć na solidnym ekranie 15,8 cala. Wrażeń dostarczy cały zespół komponentów dbających o wrażenia użytkownika Procesor Intel Core i5-12450H o maksymalnej częstotliwości 4,4 GHz oraz 8 rdzeniom zapewni płynne działanie i pozwoli się cieszyć grafiką z NVIDIA GeForce RTX 3050 z 4 GB pamięci GDDR6. Ta karta graficzna w tandemie z technologią Ray Tracingu nie pozwoli się znudzić i co najlepsze, MSI Thin 15 został zaopatrzony w specjalny system chłodzenia, aby gra mogła trwać jak najdłużej i płynnie.

MSI przygotowało specjalną ofertę dla poszukiwaczy wrażeń w nadchodzącym tygodniu. Już od poniedziałku 25. listopada do 8. grudnia 2024, MSI Thin 15 będzie można kupić w Media Expert za 3199 złotych, oszczędzając w ten sposób aż 200 złotych. Co więcej, MSI ma niespodziankę i żeby cieszyć się nowym gamingowym laptopem już w Black Friday, od środy 27. do czwartku 28. listopada, będzie jeszcze ciekawsza oferta. MSI Thin 15 zamiast 3399 złotych, będzie do kupienia za 2999 złotych.

Miłośnicy gier, oto sprzęt dla was

W cyfrowym świecie liczy się każda sekunda, ale też każdy najdrobniejszy szczegół, który pozwoli przewidzieć ruchy przeciwników. MSI Katana 17 pozwoli rozwinąć potencjał wirtualnego wojownika, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050 już zadba o to, aby na majestatycznym 17,3 calowym ekranie nie zabrakło szczegółów. Z mocą NVIDIA Ada Lovelace i wsparciem sztucznej inteligencji oraz technologi Ray Tracingu, każde pole bitwy będzie realistyczniejsze niż kiedykolwiek. Wszystko z możliwością FullHD i odświeżaniem 144 Hz.

Nie ma obaw gdy zgasną światła. Klawiatura jest stylowo podświetlana RGB, a dodatkowo dla graczy, w zasadzie najważniejsze cztery klawisze WASD zostały z klasą wyróżnione. Pod nią jest skryty zaś równie ważny element jak procesor Intel Core i5-13420H 13. generacji, chłodzenie Cooler Boost 5, wydajnie odciąga ciepło męczące CPU i GPU. Dzięki temu można się cieszyć wyższą stabilnością pracy systemu nawet przy dużym obciążeniu.

Podobnie jak poprzednia propozycja, laptop MSI Katana 17, również doczekał się świetnej oferty i czeka na spragnionych wrażeń graczy w Media Expert. Już od poniedziałku 25. listopada do 8. grudnia 2024, będzie można kupić MSI Katana 17, oszczędzając aż 300 złotych. Laptop będzie dostępny za 4199 złotych.

Praca, rozrywka, styl. Wszystko na najwyższym poziomie

Oto nowa generacja gamingowego laptopa. MSI Stealth 16 AI Studio nie jest dla graczy o słabych nerwach. Wyświetlacz 4K UHD+ z matrycą mini LED zapewni wysoką realistyczność grafiki i kolory żywsze niż kiedykolwiek, a to wszystko na ekranie 16. calowym z odświeżaniem 120 Hz. Obraz będzie się dosłownie wydawał w zasięgu ręki.

Profesjonaliści poczują się tutaj jak w domu, procesor Intel Core Ultra 9 14gen 185H zapewni niespotykaną dotąd moc, która pozwoli na intensywną pracę i streamowanie rozgrywki w wysokich detalach. O wrażenia tego drugiego zadba grafika NVIDIA GeForce RTX 4080, stworzona z myślą o profesjonalistach.

MSI Stealth 16 AI Studio trafi do serca każdego, komu jest bliski wyjątkowy design. Projektanci stworzyli specjalną obudowę, zrobioną ze stopu magnezu i aluminium. Nadając temu wyjątkowemu narzędziu szyku i lekkości. Tak potrzebnej w trakcie zmiany miejsca pracy i nie tylko, MSI Stealth 16 AI Studio nie będzie się chciał dać odłożyć.

Można się o tym przekonać na własnej skórze już teraz aż do 1. grudnia. Wystarczy zajrzeć na stronę sklepu RTV euro AGD, gdzie ten laptop jest już teraz do kupienia w wyjątkowej cenie 13299 złotych. To ogromna zniżka niemalże tysiąca złotych z poprzedniej kwoty 13999 złotych.

Ten gamingowy laptop dostarczy zwycięskich wrażeń, zostań championem już teraz

Solidny zestaw dla każdego, kto przybył na arenę zdobyć pierwsze miejsce. W sercu laptopa gamingowego MSI Thin GF63 12VE-264PL skrywa się solidny procesor Intel Core i5 i karta graficzną NVIDIA GeForce RTX, które zadbają o to, aby cieszyć się pełnią możliwości każdej gry.

Ponadto nie trzeba się przejmować zapomnianymi słuchawkami, ten laptop dostarczy wrażeń, które otulą cię dźwiękiem. Z technologią audio 3D Nahimic Audio, usłyszysz kroki każdego przeciwnika, który się skrywa tuż za rogiem. Zaś dzięki wsparciu obsługi zaawansowanych formatów Hi-Res Audio, gdy zechcesz odpocząć po wirtualnych bataliach, ulubione utwory zabrzmią pełnią bogatego brzmienia.

Immersyjność doznań podkreśla wąskie obramowanie ekranu, które nie będzie rozpraszało podczas chwil wymagających maksymalnego skupienia. Poza tym wystarczy spojrzeć, jest to też elegancki design, który cieszy oko. Dobra wiadomość jest taka, że już teraz możesz go mieć dla siebie. Z okazji promocji na Black Friday, MSI rozpieszcza graczy i do 1. grudnia 2024 roku Thin GF63 12VE-264PL jest już do kupienia w wyjątkowej cenie 3599 złotych, co pozwala zaoszczędzić aż 200 złotych na inne rzeczy.

Daj się ponieść gamingowi z MSI

MSI dba już o doświadczenia graczy od 1986 roku. W tym czasie marka została doceniona przez profesjonalnych e-sportowców, wspólnie tworząc coraz wyższą jakość gamingu. Z okazji Black Friday, jest teraz szansa, aby stać się kawałkiem historii tworzącej kształt gamingu na wysokim poziomie z wyjątkowymi produktami.

