Ranking prędkości światłowodów FTTH w Polsce - operatorzy lokalni

Do tej pory prezentowaliśmy Wam rankingi od Speedtest.pl, prezentujące prędkości internetu ogólnopolskich dostawców, dziś dla odmiany postanowiłem przyjrzeć się ofertom dostawców lokalnych, którzy to z racji małego zasięgu swoich usług, w głównym rankingu pewnie nigdy się nie znajdą.

Według corocznego raportu UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce za 2021 rok, lokalni dostawcy światłowodów odpowiadają za niemal połowę użytkowników szybkiego internetu w Polsce, więc sumując to mówimy o ogromnym rynku.

Zanim jednak przejdziemy do lokalnych dostawców, ranking ogólny za sierpień 2022, w którym znaleźli się operatorzy światłowodów FTTH, u których to udział liczby testów był nie mniejszy niż 0,5% wszystkich testów w tej kategorii.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania

[Mb/s] Prędkość wysyłania

[Mb/s] PING

[ms] Liczba testów 1 Orange 246 77,8 11 216 tys. 2 Netia 232 100,8 13 21 tys. 3 INEA 231,8 227,5 10 57 tys. 4 T-Mobile Stacjonarny 217,7 96,9 16 38 tys. 5 Toya 167,3 36,3 8 11 tys.

Wygrywa tu Orange z prędkością pobierania na poziomie prawie 250 Mb/s, tuż za nim Netia, a podium zamyka INEA. Poza rankingiem znaleźli się operatorzy lokalni, do których ofert zajrzałem dziś:

[ms] Liczba testów 1 Beskid Media Sp. z o.o. 139,3 40,1 11 6 tys. 2 Skynet sp. z o.o. 275 145,6 8 5 tys. 3 Korbank S. A. 168,9 161,2 9 3 tys. 4 ITV MEDIA Sp. z o.o. 127,8 29,9 11 3 tys. 5 PROMAX 118,8 24,9 15 3 tys. 6 ART-COM 121,9 118,5 9 2 tys. 7 Miconet Sp. z o.o. 107 28,9 8 2 tys. 8 NETFALA 145,9 39,4 10 2 tys. 9 HyperNET sp. z o.o. 83,1 18,9 15 1 tys. 10 Asta-net 113,5 56,9 10 1 tys. 11 NaszaSiec.NET Krak?w 140,8 52,6 13 1 tys. 12 IT4 Polska 217,8 214,9 10 1 tys. 13 Bialnet 168,2 177,8 9 < 1 tys. 14 East and West 223,3 136,5 9 < 1 tys. 15 Alfa-System 139,7 112,6 9 < 1 tys. 16 Timplus 169,9 48,6 6 < 1 tys. 17 NetService 198,8 115,5 10 < 1 tys. 18 RTK 209,5 115,3 17 < 1 tys. 19 NaszaSiec.NET Krakow Damian Murzynowski 156,9 62,8 11 < 1 tys. 20 Fibre Tech SA 128,2 31,5 10 < 1 tys.

Sprawdziłem oferty pierwszej szóstki tego rankingu, oto ich lista wraz z dostępnymi na ich stronach ofertami światłowodów FTTH.

Oferta światłowodów - Beskid Media

Beskid Media to największy operator lokalny, ujęty nawet w raporcie UKE z osobna - pierwszy wykres w tym wpisie.

Domy wielorodzinne

Domy jednorodzinne

Patrząc po cenach tego operatora można przypuszczać, iż korzysta on z infrastruktury Orange, który ma identyczne ceny bez 9 groszy za prędkości do 600 Mb/s i 1 Gb/s. W przypadku domów jednorodzinnych Orange pobiera dodatkowe 20 zł miesięcznie, Beskid Media tak samo.

Oferta światłowodów - Skynet

Skynet to operator świadczący usługi w województwie mazowieckim, nie znalazłem na ich stronie cennika światłowodów - prezentowana jest dopiero po wprowadzeniu właściwego adresu, pod którym świadczą swoje usługi. Znalazłem tylko przykładową ofertę na światłowody dla domów jednorodzinnych.

Domy jednorodzinne

Oferta światłowodów - Korbank

Na stronach Korbanku dostępna jest tylko oferta na światłowody do budynków wielorodzinnych, ale to pierwsza oferta z internetem symetrycznym - z taką samą prędkością przy pobieranych jak i wysyłanych danych (z wyjątkiem pakietu do 1 Gb/s, wysyłane dane to połowa tej wartości).

Domy wielorodzinne

Oferta światłowodów - ITV MEDIA

ITV MEDIA ma trzy pakiety w ofercie światłowodów, z prędkością - do 150 Mb/s, 300 Mb/s i 600 Mb/s za odpowiednio 50 zł, 65 zł i 85 zł miesięcznie. Prędkość wysyłanych danych to 10% wartości prędkości pobieranych w każdym z pakietów.

Domy wielorodzinne

Oferta światłowodów - PROMAX

PROMAX udostępnia klientom w swojej lokalizacji cztery pakiety, w cenie od 49,90 zł do 89,90 zł.

Domy wielorodzinne

Oferta światłowodów - ART-COM

Ostatnia pozycja, to drugi z operatorów lokalnych w tym zestawieniu z ofertą na internet symetryczny, tym razem w każdej dostępnej prędkości.

Domy wielorodzinne/jednorodzinne

Na stronie ART-COM dostępne są trzy plany dla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych w tej samej cenie abonamentu miesięcznego, różnią się opłatami instalacyjnymi.

Jak widać, operatorzy lokalni mają podobne oferty, co operatorzy z rankingu głównego. Wynika to z tego, że korzystają głównie z infrastruktury Orange, Inea czy Nexera, więc nie bardzo mają jak oferować w swoich ofertach niższych cen.

Źródło: Speedtest.pl

Stock Image from Depositphotos.