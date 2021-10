Światłowody z prędkością do 1 Gb/s w Play, ale… z opłatą za utrzymanie łącza

Zacznijmy jednak od samej nowej oferty światłowodowej, z której na początek będą mogli skorzystać mieszkańcy większych i mniejszych miejscowości w województwie wielkopolskim, lubelskim i mazowieckim.

Światłowód od Play prędkość pobierania 300 Mb/s 600 Mb/s 1 Gb/s prędkość wysyłania 40 Mb/s 60 Mb/s 100 Mb/s instalacja usługi 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł router na czas usługi 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł miesięczny abonament od 25 zł od 35 zł od 50 zł opłata za utrzymanie łącza 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł długość umowy 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące

Do wyboru będą trzy pakiety z limitem prędkości do 300 Mb/s, do 600 Mb/s i do 1 Gb/s w cenie odpowiednio 35 zł, 45 zł i 60 zł miesięcznie (w tabelce są ceny dla klientów Play). Do tego jeden z dwóch routerów z obsługą Wi-Fi 6 - Huawei K562 lub Tatung WAP7630.

Jednak doliczona będzie do tego opłata za utrzymanie łącza w wysokości 25 zł miesięcznie, a więc za każdą z prędkości zapłacimy ostatecznie 60 zł, 70 zł i 85 zł, co już nie wygląda tak atrakcyjnie na tle konkurencji.

Do tej pory opłatę za utrzymanie łącza znaliśmy jedynie z usług świadczonych na infrastrukturze Orange w technologii miedzianej xDSL i ADSL, i tylko w przypadku nie korzystania przez danego abonenta z usługi telefonicznej. Na dziś taka opłata pobierana jest w takim przypadku przez Orange w wysokości 29,24 zł miesięcznie.

Możecie ją też spotkać na fakturach u operatorów, którzy świadczą usługi internetowe na infrastrukturze Orange, dla przykładu będzie to Netia, która pobiera z tego tytułu 30 zł miesięcznie.

Jednak w ofertach światłowodów u naszych pozostałych telekomów nie uświadczymy takiej opłaty, dlatego zapytałem Play skąd ona się wzięła? Otrzymaliśmy taką odpowiedź:

Opłata za utrzymanie łącza występuje wyłącznie w nowej ofercie przy dostępie światłowodowym, o której dzisiaj informowaliśmy, gdzie transparentnie podajemy, jakie komponenty składają się na opłatę miesięczną. Taki model nie jest pierwszym na rynku polskim. W ofercie nie mamy też żadnych dodatkowych opłat, jak na przykład opłata za podłączenie światłowodu w budynkach jednorodzinnych.

To prawda, u innych operatorów jest za to dopłata za podłączenie światłowodów do domków jednorodzinnych. To sprawdźmy jak to wygląda u pozostałej trójki Orange, Plus i T-Mobile.

Światłowody Orange

Do porównania weźmy najtańszy pakiet światłowodów z limitem do 300 Mb/s. W Orange zapłacimy za niego przy podłączeniu do budynku wielorodzinnego 49,99 zł opłaty aktywacyjnej i później co miesiąc 59,98 zł.

Z kolei w przypadku domków jednorodzinnych, co miesiąc musimy dopłacić do rachunku 20 zł.

Światłowody Plus

W Plusie skorzystamy ze światłowodów z prędkością do 300 Mb/s za 50 zł miesięcznie i z opłatą na start 59 zł. Przy domkach jednorodzinnych z kolei opłata aktywacyjna wynosi 259 zł oraz miesięczna dopłata w wysokości 20 zł, która zaszyta jest już w opłacie abonamentowej.

Światłowody T-Mobile

Ten sam pakiet światłowodów w T-Mobile kosztuje 60 zł dla zabudowy wielorodzinnej i 80 zł dla domków jednorodzinnych. Nie ma tu żadnych opłat na start czy instalacyjnych.

Porównanie w tabelce

Zabudowa wielorodzinna Play Orange Plus T-Mobile Prędkość pobierania 300 Mb/s 300 Mb/s 300 Mb/s 300 Mb/s Prędkość wysyłania 40 Mb/s 50 Mb/s 50 Mb/s 50 Mb/s Aktywacja 0,00 zł 49,99 zł 59,00 zł 0,00 zł Router na czas usługi 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Miesięczny abonament 35,00 zł 59,98 zł 50,00 zł 60,00 zł Opłata za utrzymanie łącza 25,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Razem 60,00 zł 62,06 zł 52,46 zł 60,00 zł

Tak więc w przypadku zabudowy wielorodzinnej nie ma zbytnich różnic w cenie, światłowody Play nawet z opłatą za utrzymanie łącza kosztują podobnie co w Orange i T-Mobile. Odstaje tu jedynie Plus z niższym o 10 zł abonamentem.

Domki jednorodzinne Play Orange Plus T-Mobile Prędkość pobierania 300 Mb/s 300 Mb/s 300 Mb/s 300 Mb/s Prędkość wysyłania 40 Mb/s 50 Mb/s 50 Mb/s 50 Mb/s Aktywacja 0,00 zł 49,99 zł 259,00 zł 0,00 zł Router na czas usługi 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Miesięczny abonament 35,00 zł 79,98 zł 70,00 zł 80,00 zł Opłata za utrzymanie łącza 25,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Razem 60,00 zł 82,06 zł 80,79 zł 80,00 zł

Natomiast w domkach jednorodzinnych najkorzystniej wypada tutaj Play, którego nowa oferta na światłowody powinna przypaść do gustu właścicielom takich nieruchomości, z opłatami miesięcznymi niższymi o około 20 zł od konkurencji.