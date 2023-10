Światłowody dla studenta i nie tylko - bez umowy, max na 9 msc.

To już ostatnia część naszej trylogii dla studentów. Rozpoczęliśmy od ofert komórkowych, później przyjrzeliśmy się ofertom na internet mobilny. Pozostały więc jeszcze oferty na światłowody - bez telewizji i innych dodatków, sam internet bez umowy, ewentualnie z zobowiązaniem na 9 miesięcy.

Mimo, że to zestawienia przygotowane pod potrzeby i możliwości studentów, oczywiście nadadzą się też dla innych poszukujących podobnych ofert. W przypadku dzisiejszych światłowodów, to będzie też dobry wybór dla osób wynajmujących mieszkania.

Sprawdzamy w tym temacie oferty z najniższą możliwą maksymalną prędkością, większe limity wiadomo, że będą relatywnie droższe,- zwykle każdy kolejny próg prędkości kosztuje od 10 zł do 20 zł miesięcznie więcej.

Światłowody do maja w INEA

Zaczynamy alfabetycznie od operatora INEA. Na stronie jest tylko informacja o ofercie dla studentów, bez szczegółów i cen, ale dopytałem operatora i można w niej zamówić światłowody symetryczne na krótką umowę, z limitem 300 Mb/s w cenie 65,90 zł miesięcznie.



Do tego, w pakiecie dostajemy na całą umowę dostęp do HBO MAX za darmo i router WiFi na wypożyczenie. Od 8 miesiąca umowa przechodzi na czas nieokreślony i doliczana jest do ceny kwota 24,90 zł za sam serwis streamingowy.

Światłowody na 9 miesięcy w Netia

Netia ma dwie opcje do wyboru - albo umowa bezterminowa, albo na 9 miesięcy. Wybieramy tę drugą opcję, gdyż jest tańsza o 10 zł miesięcznie i pierwszy miesiąc jest darmowy.



Za prędkość do 300 Mb/s zapłacimy tu 50 zł miesięcznie, do tego dostajemy router WiFi w cenie,- bez dodatkowych opłat za wypożyczenie.

Światłowody bez umowy terminowej w nju mobile

W nju mobile umowę na światłowody podpisujemy z opcją na miesięczny okres wypowiedzenia. Najniższa możliwa prędkość maksymalna do 200 Mb/s kosztuje 39 zł miesięcznie.



Podobnie jak w Netia, router WiFi wypożyczymy bez dodatkowych opłat.

Światłowody bez umowy terminowej w Orange

Światłowody Orange z limitem prędkości do 300 Mb/s kosztują obecnie przy umowie bezterminowej 75,01 zł miesięcznie, trzeba tu jednak doliczyć miesięczną opłatę za wypożyczenie modemu w kwocie 4,99 zł, a więc łącznie będzie to 80 zł miesięcznie - pierwszy miesiąc za darmo.



Światłowody na 9 miesięcy w Play

Play, to drugi po Netii operator z opcją umowy na 9 miesięcy, co ciekawe też w tej samej cenie.



Światłowody na 7,8 lub 9 miesięcy w Toya

Za prędkość do 300 Mb/s zapłacimy tu 50 zł miesięcznie, w cenie dostępny jest router Play BOX NET.

W Toya mamy do wyboru aż trzy opcje okresu zobowiązania dla studentów - 7,8 lub 9 miesięcy.



Najtańszy pakiet światłowodów z limitem 300 Mb/s kosztuje tu 55 zł miesięcznie, w cenie router WiFi.

Światłowody bez umowy terminowej w Vectra

W Vectra najniższa dostępna prędkość światłowodów to 450 Mb/s i kosztuje 64,99 zł, przy umowie bez zobowiązania. Kanały telewizyjne dostępne w tej ofercie to podobnie jak w Play, przede wszystkim programy z naziemnej telewizji cyfrowej. Router WiFi to dodatkowe 4,99 zł miesięcznie, więc łączny koszt zamknie się tu w kwocie 69,98 zł.



Sprawdzałem jeszcze oferty T-Mobile, ale w przypadku naszego magentowego operatora nie znalazłem oferty studenckiej czy w ogóle opcji na światłowody bez zobowiązania.