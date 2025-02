Potrzebujesz abonamentu komórkowego? Idź do Plusa, dostaniesz światłowód za 0 zł

Rzadko się zdarza, wręcz to chyba pierwszy raz, kiedy można skorzystać z usługi internetu światłowodowego za 0 zł przez całą umowę. Wystarczy wykupić abonament komórkowy - dla siebie lub dla rodziny, którego przecież każdy potrzebuje i można przez cały rok korzystać z dostępu do światłowodu w domu za darmo.

Taka niecodzienna promocja trafiła się teraz u operatora sieci komórkowej Plus. Oczywiście, jest ten wspomniany warunek skorzystania z oferty łączonej z abonamentem komórkowym, ale jak zaraz Wam pokażę to również okazja do zaoszczędzenia w domowym budżecie.

Oferty na abonament komórkowy w Plusie ze światłowodami za 0 zł na rok

Wszystkie opcje abonamentu komórkowego, które Wam tu pokażę, uprawniają do skorzystania z dostępu do światłowodów z prędkością do 300 Mb/s, za 0 zł/mies. z rabatami przez 12 miesięcy, czyli cały czas trwania umowy - wystarczy, że w Waszej lokalizacji jest dostęp do światłowodu Plusa.

Zaczniemy od oferty dla jednego abonamentu komórkowego, bo to nie tylko oferta rodzinna, ale może z niej skorzystać każdy klient, który teraz zdecyduje się na przeniesienie swojego numeru, podpisanie nowej umowy, czy przedłużenie obowiązującej.

W cenie 59 zł miesięcznie z rabatem, dostajemy nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz limit transferu danych w smartfonie na poziomie 50 GB w miesiącu. Do tego otrzymamy światłowód z limitem prędkości do 300 Mb/s za 0 zł przez rok z rabatami, co daje nam koszt niespełna 30 zł za usługę.

Co po roku? Możemy przedłużyć umowę na światłowód na nowych warunkach lub skorzystać z innej promocji po 12 miesiącach lub zrezygnować z nich i korzystać dalej już tylko z abonamentu komórkowego.

Jeszcze lepiej to wygląda, jeśli potrzebujemy dwa numery komórkowe, wówczas zapłacimy tylko 10 zł więcej - 69 zł miesięcznie z rabatem, za pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS dla dwóch osób oraz 240 GB transferu danych do podziału, czyli np. po 120 GB na osobę.

Do tego oczywiście również światłowód do 300 Mb/s za 0 zł przez cały rok z rabatami.

Trzecia opcja, to idealne rozwiązanie dla rodzin 2+1 na zaopatrzenie każdego w abonament komórkowy i wspólne korzystanie z internetu światłowodowego. Trzy abonamenty komórkowe kosztują tu zaledwie 99 zł z rabatami przez całą umowę, czyli 33 zł za numer, a każdy może korzystać np. z aż 250 GB transferu danych w miesiącu w smartfonie.

Przez rok z kolei, cała rodzina w domu może się cieszyć z szybkiego światłowodu przez cały rok - na komputerach czy telewizorach, oglądając na przykład filmy i seriale w serwisach streamingowych. Do tego za chwilę jeszcze wrócimy, bo tu też Plus przygotował usługę, która daje realne oszczędności, czyli Pakiet All In Streaming.

Internet mobilny w Plusie ze światłowodami za 0 zł na rok

Warto tu jeszcze wspomnieć, że nie tylko wykupienie abonamentu komórkowego uprawnia do skorzystania ze światłowodu przez rok za 0 zł z rabatami, przez cały czas trwania umowy.

Jeśli potrzebujemy osobnego pakietu na internet mobilny - na różnego rodzaju wyjazdy, urlopy, czy choćby na działkę, można zamówić ofertę z limitem na przykład 150 GB transferu danych w miesiącu za 59 zł z rabatami i również dostaniemy tu na rok światłowód z umową tylko na rok za 0 zł.

All In Streaming w Plusie

Nie ulega wątpliwości, iż promocja ta daje realne oszczędności w budżecie domowym, bo średni koszt dostępu do światłowodu z limitem do 300 Mb/s to dziś koszt rzędu – od 49 zł miesięcznie. Dzięki tej promocji, środki te można przeznaczyć na przykład na rozrywkę.

Już od 25 zł miesięcznie dostępny jest pakiet pełen rozrywki - All In Streaming, który daje dostęp do Disney+, MAX oraz do Polsat Box Go Plus.

Nawet w cenie 40 zł, to nie lada okazja, bo wykupując z osobna zawarte tu pakiety MAX Standard i Disney+ Standard, zapłacilibyśmy razem blisko 60 zł miesięcznie.

Co do obejrzenia w tych serwisach? Znamy już lutowe nowości w każdym z nich, i na MAX obejrzycie w najbliższym czasie takie pozycje jak seriale „Częste skutki uboczne” i “All American VII” czy film z Leonardo DiCaprio, Bradem Pittem i Margot Robbie - “Pewnego razu w Hollywood” (premiera już 14 lutego). Warto też będzie obejrzeć inne produkcje w pierwszej połowie tego miesiąca, między innymi:

1 lutego - “Donnie Brasco”, “Miasteczko Owl”, “W matni kłamstw”, “Wyścigi po antyki’, odc. 1-8, “Obietnica Mai”,

6 lutego - “Jakaś inna kobieta”,

7 lutego - “Jak uciekłam z Opus Dei”, odc. 1-2, “Uwięzieni w Andach”,

13 lutego - “Blue Valentine”,

14 lutego - “Regentka”, “Niepewność”,

15 lutego - “Nierozłączni”.

Z kolei na Disney+ zadebiutuje w lutym serial "Tysiąc ciosów" twórcy "Peaky Blinders", nowa animacja Pixara - “Niepokonani”, czwarty sezon serialu "Misja: Podstawówka" czy trzeci sezon serialu "Will Trent". Ponadto będą miały miejsce takie premiery jak:

“Młody Sheldon" – sezony 1-6 od 1 lutego, sezon 7 od 16 lutego,

"Sposób na morderstwo" – cała seria (1-6) od 19 lutego,

"Simpsonowie" – sezon 36, cz. 2 od 12 lutego,

"Król Lew w Hollywood Bowl" – koncertowy spektakl od 7 lutego,

"Chris Distefano: Po prostu pech" – komediowy stand-up od 21 lutego,

"Umami" – kulinarna podróż w poszukiwaniu smaku od 12 lutego.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Plus.