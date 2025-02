Twoje dziecko może zostać Bohaterem Przyszłości! Przydatna wiedza dostępna na wyciągnięcie ręki

Kim są Bohaterowie Przyszłości? To dzieci, które dziś zdobywają wiedzę w przedszkolach i szkołach podstawowych. Dzięki przydatnym umiejętnościom, na czele z programowaniem, mogą uczynić świat, w którym żyjemy jeszcze lepszym. Wzywamy Bohaterów Przyszłości na darmową lekcję próbną, podczas której dowiedzą się, jak to jest być programistą i co można dzięki temu osiągnąć.

Programowanie to język przyszłości. Warto poznać go jak najwcześniej

Od setek lat uważa się, że jednym z kluczy do sukcesu zawodowego jest nauka języków obcych. Początkowo takim językiem była łacina. Później nastała epoka, kiedy na europejskich dworach wstydem było nie znać języka francuskiego. Współcześnie to język angielski jest tym, którego znajomości, przynajmniej w komunikatywnym stopniu, wymaga się właściwie wszędzie. To jednak stan obecny, a co będzie w przyszłości?

Reklama

Dzięki potężnym narzędziom, takim jak tłumaczenie symultaniczne przy pomocy sztucznej inteligencji, bariery językowe między ludźmi znikają w szybkim tempie. Kolejnym wyzwaniem wydaje się przełamanie granic w komunikacji między ludźmi a maszynami. Niezależnie od tego, czy mówimy o zaawansowanych robotach, komputerach kwantowych czy laptopach, które spoczywają na naszych biurkach, porozumiewamy się z nimi przy pomocy rozmaitych języków programowania.





fot. Giganci Programowania

Chcąc wykorzystać pełnię potencjału drzemiącego w otaczających nas sprzętach, powinniśmy nauczyć się programować. Wiedza o tym, w jaki sposób można zautomatyzować pewne codzienne procesy może sprawić, że poświęcając relatywnie niewiele pracy, zdobędziemy narzędzie, które pomoże zaoszczędzić sporo czasu do spędzenia na przyjemnościach, a nie obowiązkach. Dlatego właśnie warto zacząć naukę programowania jak najwcześniej, nawet w przedszkolu. Nie od dziś wiadomo bowiem, że nauka poprzez zabawę może być bardzo efektywna.

Wzywamy Bohaterów Przyszłości! Uczcie się programowania od dziecka

Dlaczego warto zacząć naukę programowania już w wieku przedszkolnym? Argumentów, które za tym przemawiają, jest mnóstwo. Przede wszystkim programowanie to sposób na rozwijanie wyobraźni i kreatywności. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wykazują się fenomenalną wręcz kreatywnością, a skoro tak, warto ukierunkować ich działania i nauczyć wykorzystywania wytworów wyobraźni w codziennym życiu.

Często mówi się, że polscy uczniowie mają spore problemy z nauką przedmiotów ścisłych. Dzieje się tak między innymi dlatego, że wymagają one analitycznego podejścia i logicznego myślenia. Programowanie pomaga nauczyć się właśnie takiego podejścia, co bez trudu można przełożyć na inne dziedziny nauki.

Ucząc się programowania, dziecko nabywa umiejętności korzystania z komputera, smartfona itd., w sposób rozważny i odpowiedzialny. Zdaje sobie sprawę z tego, że oprogramowanie może nie tylko pomagać, ale również szkodzić użytkownikowi. Im szybciej sobie to uświadomi, tym będzie bezpieczniejsze w kontakcie z oprogramowaniem komputerowym czy chociażby treściami publikowanymi w mediach społecznościowych.





fot. Giganci Programowania

Nauka programowania jest bardzo istotna również z uwagi na to, jak szybko rozwija się obecnie sztuczna inteligencja i narzędzia, które ją wykorzystują. Dziecko, które potrafi programować, szybciej nauczy się, chociażby pisania właściwych promptów czy zrozumie, w jaki sposób działają mechanizmy AI.

Programowanie ma również wpływ na pozostałe aspekty życia, choć na pierwszy rzut oka wcale nie musimy tego dostrzegać. Zwłaszcza przy większych projektach programiści najczęściej pracują w grupach. Tworzą zespoły, w których wymagana jest umiejętność współdziałania i pracy w grupie. Programując, dziecko uczy się również tego, jak zgodnie współpracować w grupie i jakie efekty przynosi praca zespołowa.

Reklama

O korzystnym wpływie programowania na rozwój dziecka można przeczytać w wielu publikacjach naukowych. Warto sięgnąć, chociażby do materiałów opublikowanych przez Context czy Psychology Today.

Jak zostać programistą? Zacząć można zupełnie za darmo

Jeśli nie wiesz, czy Twoja pociecha będzie chciała programować, czy w ogóle zainteresuje ją to zagadnienie, teraz możesz sprawdzić to zupełnie za darmo. Wszystko dzięki Gigantom Programowania, czyli największej szkole nowych technologii w Polsce. Oferuje ona możliwość wzięcia udziału w darmowej lekcji próbnej odbywającej się online. Dlaczego warto zapisać na nią dziecko i co może zyskać dzięki niej?

Reklama

Darmowa lekcja próbna w szkole Giganci Programowania trwa 60 minut. W tym czasie prowadzący dokładnie oceni poziom umiejętności dziecka i zweryfikuje, czy dziecku podoba się programowanie i jest zainteresowane rozwijaniem się w tym zakresie. By wziąć w niej udział nie trzeba specjalistycznego sprzętu czy podstaw wiedzy zdobytej w innym miejscu. Wystarczy dostęp do komputera podłączonego do Internetu.

Zajęcia, w których dziecko uczestniczy nieodpłatnie, podsumowywane są spersonalizowaną propozycją zajęć dostosowanych do potrzeb i umiejętności uczestnika.





Dlaczego Giganci Programowania?

Za każdym razem, gdy przychodzi do wyboru zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć, rodzice zastanawiają się nad ofertą poszczególnych placówek edukacyjnych. W jaki sposób Giganci Programowania przekonują, że warto powierzyć rozwój umiejętności dziecka właśnie im? Chociażby akcentowaniem tego, że w nauce programowania nie chodzi jedynie o samo kodowanie. Szkoła ma również rozwijać kreatywność, wyobraźnię przestrzenną czy logiczne i analityczne myślenie.

Co jeszcze warto wiedzieć o Gigantach Programowania? To właśnie ta szkoła jest organizatorem Gigathonu, czyli największego konkursu programistycznego dla dzieci i młodzieży w Polsce. Organizuje również ClickON, czyli największe w Polsce bezpłatne warsztaty z programowania, o których można przeczytać w tym miejscu.

Reklama

Giganci Programowania wzywają Bohaterów Przyszłości. Twoje dziecko może być jednym z nich!

Materiał opracowany we współpracy ze szkołą Giganci Programowania