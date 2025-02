Huawei Mate X6 - składany smartfon, który przełamuje stereotypy 

Szukacie składanego smartfona bez typowych mankamentów składaka? Zobaczcie, co ma do zaoferowania Huawei Mate X6.

Pomimo tego, że składane smartfony funkcjonują na rynku już od ponad 6 lat, wielu potencjalnych użytkowników wciąż podchodzi do tych urządzeń z dużą ostrożnością. Wokół składaków powstało bowiem wiele mitów – nierzadko popartych faktami – na temat ich trwałości, niewygodnych rozmiarów czy podatności na czynniki zewnętrzne. Jednak czy aby na pewno jest się czego bać? Czy wszystkie składaki muszą borykać się z tymi samymi mankamentami? Czy innowacyjność zawsze musi iść w parze z kompromisami? Huawei uważa, że nie, a potwierdzać ma to nowy Mate X6.

Reklama

Wytrzymały jak… składak?

Zacznijmy od obaw o wytrzymałość. Gdy składane smartfony pojawiały się na sklepowych półkach jako technologiczna nowinka, elastyczne ekrany dalekie były od doskonałości. Pojawiały się problemy z zawiasami, wyświetlacze z uwagi na swoją specyficzną konstrukcję drżały przed wodą i drobinkami kurzu, a charakterystyczne zgięcia w szybkim tempie stawały się bardzo wyraźne. Pamiętajmy jednak, że branża smartfonów rozwija się bardzo dynamicznie – w zaledwie rok potrafi zmienić się wszystko, co udowodniła rewolucja AI. W tym przypadku na zmiany i wyciąganie wniosków producenci mieli ponad 6 lat i Huawei z pewnością należy do tych firm, które te wnioski wyciągnęły.

Dlatego też Huawei Mate X6 wyróżnia się nietuzinkową jak na składaka wytrzymałością. Zewnętrzny ekran korzysta z dobroci szkła Kunlun Glass 2, z odpornością na upadki poprawioną o 25 razy w stosunku do poprzedniej generacji. Wewnętrzna płytka ekranu telefonu wykonana z włókna węglowego charakteryzuje się odpornością na ściskanie 380 GPa – a teraz jaśniej, co to oznacza dla użytkownika? A no to, że dotychczas jednym z największych problemów w składanych smartfonach były drobinki piasku, kurzu i innych nieczystości, które zamieszkują kieszenie. Te – po wpadnięciu między jedno a drugie skrzydełko składaka – potrafiły siać prawdziwe spustoszenie, rysując ekran. Huawei Mate X6 jest na takie zagrożenia przygotowany. Na dodatek środkowa rama urządzenia została wykonana z aluminium klasy lotniczej o wytrzymałości 550 MPa, poprawioną o 37%.

W głowach użytkowników zapisał się też stereotyp, że składane smartfony źle znoszą kontakt z wodą. Jak już walczyć z uprzedzeniami, to na całego – Huawei Mate X6 wyróżnia się wodoodpornością do 2 metrów klasy IPX8.

Smukłość i lekkość

Składany smartfon musi być gruby, przecież ma dwa ekrany – nieprawda. Patrząc z lewej strony, można nawet nie zwrócić uwagi na to, że to składak. Ta grubość korpusu w modelach innych producentów była poniekąd podyktowana próbą uodpornienia smartfona na uszkodzenia, ale Huawei znalazł sposób na to, by wytrzymałość szła w parze ze smukłością i niewielką wagą.

Huawei Mate X6 waży 239 g, a po rozłożeniu zaskakuje grubością na poziomie 4,6 mm. Jeśli więc ktoś będzie narzekać, że składaki to nie dla niego, bo są zbyt masywne i niewygodne, to pokażcie mu Huawei Mate X6. A skoro już o wygodzie mowa.

Wygodna wielozadaniowość

Na składanych smartfonach można robić znacznie więcej, niż na zwykłych modelach. Cóż, to prawda i nie jest to szczególnie odkrywcze stwierdzenie – przecież mają dwa razy więcej przestrzeni roboczej. Sęk w tym, że do multitaskingu potrzeba jeszcze dobrze przemyślanych rozwiązań systemowych i prostych gestów, które ułatwią pracę z wieloma okienkami naraz.

W Huawei Mate X6 można przełączać się między maksymalnie trzema otwartymi aplikacjami jednocześnie, otwierać w tle apki w formie pływających okienek i modyfikować ich rozmiary w taki sposób, bo dostosować ekran do swojego stylu pracy. Poza tym zminimalizowane aplikacje, których aktualnie nie potrzebujemy, są też dostępne z poziomu wysuwanego z bocznej krawędzi menu i gotowe do natychmiastowego powrotu na ekran. Inteligentny podział automatycznie dostosowuje układ do trybu wertykalnego lub horyzontalnego, a 12 GB pamięci RAM sprawia, że przełączanie się między programami i trybami działa bardzo płynnie.

Reklama

Jeśli zaś chodzi o same aplikacje, to użytkownicy Huawei Mate X6 mają dostęp do setek apek i gier dostępnych z poziomu AppGallery – także tych od Google.

Składany fotosmartfon

Teraz kilka słów o aparacie. Czy wy też spotkaliście się z opinią, że składane smartfony cechują się gorszej jakości aparatami, niż ich klasyczne odpowiedniki? Nie są to zarzuty bezpodstawne – składaki sprzed lat faktycznie musiały w tej kwestii iść na pewne kompromisy, z powodu ograniczonej przestrzeni i trudności, wynikającej z braku sprawdzonych technologii, pozwalających na zaimplementowanie zaawansowanej optyki. Huawei twierdzi jednak, że Mate X6 może ubiegać się o miano pierwszego składanego fotosmartfona. Dlaczego? Już wyjaśniam.

Reklama

Huawei Mate X6 wyposażono w system trzech obiektywów, czyli aparatu głównego 50 MP, teleobiektywu makro 48 MP i aparatu ultraszerokokątnego 40 MP. Wszystko to wspierane sensorem Ultra Chroma XMAGE, odpowiadającym za świetną dokładność kolorów – to 1 500 000 kanałów spektralnych, wraz z algorytmem XD Fusion, inteligentnie identyfikującym i dostosowującym każdy szczegół.

Zadowoleni będą szczególnie fani fotografii makro, bo Huawei Mate X6 umożliwia fotografowanie z odległości nawet 5 cm, przy zachowaniu dużej ostrości. Wspomnianą ostrość można zaś regulować przy pomocy 10-stopniowej fizycznej przysłony. Przyznam, że po zrobieniu nim kilku fotek faktycznie zaczynam się przekonywać, że stwierdzenie „pierwszy składany fotosmartfon” ma sens.

Design z kosmosu

Na koniec – żebyście przez pryzmat wyglądu nie oceniali książ… to znaczy smartfona po designie – zostawiłem kwestie wizualne. Wcale nie oznacza to, że Huawei Mate X6 pod tym względem można coś zarzucić. Wręcz przeciwnie – nowy składak występuje w dwóch wersjach kolorystycznych (czarnej oraz czerwonej), a jego elementy inspirowane są kosmicznymi motywami. Nie da się jednak ukryć, że jest to produkt dedykowany osobom, które smartfonem chcą prezentować pewien poziom elegancji i wyrafinowania. Ostro ścięte krawędzie, połyskujące na przemian odcieniami srebra i złota robią wrażenie, a ten obraz uzupełnia wegańska skóra na pleckach.

Dzięki tym designerskim detalom, połączonym z ogólną lekkością i smukłością urządzenia, Huawei Mate X6 jawi się jako smartfon wychodzący naprzeciw stereotypowemu podejściu do składaków jako urządzeń topornych.

Kup teraz i zgarnij prezent

Huawei Mate X6 jest już dostępny w standardowej sprzedaży za 7999 zł, ale premierowa atmosfera dalej trwa. Jeśli kupicie nowego składaka na huawei.pl oraz u Partnerów Biznesowych, to zegarek HUAWEI Watch GT 4 Active otrzymacie w prezencie lub za 1 zł.