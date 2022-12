Świąteczna aktualizacja Tesli. Aż trudno uwierzyć, że mowa tu o oprogramowaniu samochodu

Świąteczna aktualizacja samochodów Tesla przynosi cały zestaw nowości. Głównie takich związanych z rozrywką. Po co komu konsola, skoro moze mieć samochód?

O tym że oprogramowanie w samochodach Tesla udowadnia na każdym kroku że można zerwać z "modelowym" myśleniem o systemach w samochodach - wiedzą prawdopodobnie wszyscy, którzy na co dzień przyglądają się poczynaniom firmy. Od lat przekracza ona granice, do których nawet nie zbliżyli się konkurenci. A świąteczna aktualizacja jest tego idealnym przykładem. I naprawdę trudno uwierzyć w to, że mowa tutaj o aktualizacji oprogramowania samochodu, a nie domowego centrum rozrywki.

Tesla z dostępem do Steama i Apple Music. Nowości już trafiają do samochodów

O tym że Steam zmierza do samochodów producenta wiadomo nie od dziś. Już latem pisaliśmy, że te niebawem się pojawią. Od tego czasu trochę wody w rzekach upłynęło, ale najwyraźniej się udało — i po najświeższej aktualizacji użytkownicy Tesla Model S oraz Tesla Model X wyposażonych w procesory AMD Ryzen oraz AMD RDNA 2 będą mogli cieszyć się tysiącem gier w swoich samochodem. To dobre uzupełnienie dostępnej tam wcześniej biblioteki — a dla przypomnienia, już wcześniej w pojazdach można było cieszyć się uwielbianymi Cupheadem i Stardew Valley. Teraz jednak granie w Tesli wchodzi na zupełnie nowy poziom — otwarcie się na tak pokaźną bibliotekę to prawdziwa rewolucja.

Na tym jednak jeszcze nie koniec. Świąteczna aktualizacja to także zmiany w platformach streamingowych wspieranych na platformie. Wszyscy użytkownicy Apple Music będą mogli nareszcie cieszyć się dostępem do swoich ulubionych utworów bezpośrednio, bez zbędnych kombinacji. Nareszcie można będzie też dzwonić na Zoomie, a także... zrobić zsynchronizowany pokaz świateł w nowej, zaplanowanej, formule. Aby pokazać jak efektownie może takowy wyglądać przygotowano nawet specjalny materiał wideo:

Grafika: Depoositphotos.com