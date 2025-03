Świat oszalał na punkcie InPostu. Spójrzcie tylko na te liczby

To, że InPost nad Wisłą jest pierwszym wyborem to sprawa dla dość oczywista, ale to, że firma Rafała Brzoski poza granicami kraju cieszy się tak dużą popularnością, może być dla niektórych sporym zaskoczeniem. InPost bije kolejne rekordy, a liczby zaskakują – od sumy dostarczonych paczek po zyski.

InPost rośnie w Polsce i za granicą

Wiecie ile paczek dostarczył InPost w ubiegłym roku? Aż 1,1 mld – z czego w samej Polsce 709,2 mln, czyli o 20% więcej niż w 2023 roku. To przełożyło się na wzrost przychodów o 20,9 proc (6,47 mld) – a zysk netto sięgnął zaś 1,25 mld zł. Jak donosi PAP Biznes na podstawie raportu prasowego, Inpost spodziewa się, że jego skorygowana EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek, podatków oraz amortyzacji) w 2025 roku wzrośnie w przedziale od niskich dwudziestu do średnich 20 proc.

To między innymi zasługa stale rosnącej liczby Paczkomatów – nie tylko w Polsce, ale także za granicą. InPost działa na 8 zagranicznych rynkach (głównie w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Hiszpanii), gdzie pod koniec ubiegłego roku działało już ponad 21 tys. automatów paczkowych. Szczególnie użytkownicy z Włoch i Wielkiej Brytanii pokochali usługi InPostu – liczba dostarczonych paczek zwiększyła się tam o 85 proc. do 115,7 mln, co przełożyło się na wzrost przychodów o 126,9 proc. do 1,45 mld zł.

InPost na 2025 rok ma ambitne plany. Wydatki na inwestycje mają sięgnąć ok. 1,8 mld zł – środki zostaną przeznaczone między innymi na zwiększenie dotychczasowej liczby Paczkomatów na wszystkich rynkach o ponad 14 tys. – najwięcej pojawi się w Wielkiej Brytanii (4,5 tys.), krajach Beneluksu (4 tys.) i Polsce (3 tys.) Firma chce też zmniejszyć swoje zadłużenie brutto, które w ubiegłym roku zwiększyło się do 7,75 mld zł.

Spodziewamy się, że przychody grupy w 2025 roku wzrosną rok do roku w przedziale od wysokich kilkunastu do niskich dwudziestu proc. i przekroczą wolumeny rynkowe we wszystkich naszych obszarach geograficznych

