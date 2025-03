Ważna wiadomość dla kierowców. Sprawdź, zanim pojedziesz zatankować

Orlen właśnie potwierdził to, o czym mówiło się od kilku miesięcy. Aplikacja Orlen Pay zostanie niebawem wyłączone, a jej dotychczasowe funkcjonalności przejmie Orlen Vitay. Przedsiębiorstwo wysłało dziś do klientów lakoniczną wiadomość.

Aplikacja Orlen Pay zostanie wyłączna

W mailu przesłanym do użytkowników aplikacji Orlen Pay czytamy, że firma kończy wspieranie apki, która już za dwa tygodnie przestanie działać. W komunikacie zawarto też numer kontaktowy do działu obsługi klienta, na wypadek gdyby pojawiły się jakieś pytania czy wątpliwości. I to tyle – Orlen Pay kończy żywot bez większych pożegnań, ale co to właściwie oznacza dla użytkowników?

Orlen Pay funkcjonuje od 2018 roku i jeszcze do niedawna aplikacja umożliwiła dokonywanie płatności za paliwo bez podchodzenia do kasy. Z czasem dodano obsługę różnych zniżek (między innymi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny), a w grudniu 2023 poinformowano, że żywot apki powoli dobiega końca, bo jej rolę przejmie Orlen Vitay. To ona będzie od teraz głównym produktem mobilnym Orlenu, przeznaczonym nie tylko do płatności za paliwo, ale też do zbierania punktów i zniżek czy przechowywania kart lojalnościowych.

Jeśli więc dalej chcesz korzystać z rozwiązań stacji Orlen, pobierze apkę Orlen Vitay i zaloguj się tymi samymi danymi, co w przypadku Orlen Pay. Orlen Vitay kompatybilne jest z systemami iOS i Android, więc znajdziecie ją w App Store oraz Google Play.

