Paczki InPost za darmo i bez limitu. O co tu chodzi?

Niedawno prezes InPost – Rafał Brzoska – zapowiedział nową możliwość dostarczania paczek dla pacjentów, dzięki stawianiu Paczkomatów przy wybranych szpitalach. Teraz Brzoska przy pomocy swoich mediów społecznościowy instruuje użytkowników, jak zrobić dobry uczynek i przy okazji pozbyć się niepotrzebnych ubrań z szafy – za darmo i bez limitów.

Nadaj rzeczom drugie życie

Jeśli Twoja szafa pęka w szwach z powodu obuwia i odzieży, których już nie używasz, to masz kilka możliwości – możesz męczyć się ze sprzedażą na Vinted, możesz też wybrać się do lokalnego kontenera PCK lub na własną rękę poszukać na przykład domu dziecka, który potrzebuje takiego rodzaju wsparcia. Dzięki InPost jest też alternatywne rozwiązanie w postaci zapakowania przedmiotów do pudełka i wrzucenia ich do Paczkomatu. Firma zajmie się bezpłatną wysyłką paczki do wybranej fundacji.

W aplikacji InPost jest teraz dostępna nowa opcja Nadaj rzeczom drugie życie – znajdziecie ją po wybraniu kafelka do nadawania przesyłek. Wystarczy wybrać przycisk Oddaj do fundacji, wybrać rozmiar paczki i rodzaj jej zawartości (oprócz odzieży dostępne są takie kategorie jak książki, elektronika czy artykuły dziecięce), a następnie zapakować przedmioty do pudełka z napisanym kodem paczki.

Pamiętajmy jednak, że oddawane przedmioty powinny być w używalnym stanie – nie róbmy z tego rozwiązania do darmowego pozbywania się śmierci. Niech będzie to dobra okazja do wiosennych porządków, ale takich z głową – by ktoś innym mógł z niepotrzebnych przedmiotów korzystać po odświeżeniu i oczyszczeniu, za które odpowiedzialna będzie fudnacja.