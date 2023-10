Do tej pory widzieliśmy to w konceptach. Microsoft wprowadza to do Windows?

Dotychczas widzieliśmy tego typu rzeczy jedynie w konceptach, a tu proszę: Microsoft zdecydował się wprowadzić to do Windows. Chodzi o to, co dzieje się w trakcie konfiguracji komputera, która - jak wiadomo - czasami musi potrwać. Czy nie lepiej by było spożytkować ten czas na coś miłego: na przykład grę, czy możliwość użycia przeglądarki? Autorzy konceptów to uwzględniali już od dawna.

W opisywanym przez nas niedawno koncepcie - Windows 11.2 - proponowano szczególny dodatek do konfiguratora. Użytkownik mógł bowiem wybrać między przeglądaniem stron internetowych lub zabawą w malowankę. Zamiast pogodzić się z losem i pozostawić komputer na kilkanaście minut do czasu zakończenia wstępnych operacji systemowych, posiadacz komputera z "Windows 11.2", mógłby już od początku łączyć pracę z OS-em z czymś naprawdę przyjemnym. Nawet "Saper" byłby przyjemniejszy od komunikatu ekranu konfiguracji o konieczności odczekania choćby niewielkiej chwili.

Microsoft umila konfigurację Surface Laptop Studio 2

W laptopie Surface Laptop Studio 2 Microsoft wprowadził minigrę do procesu wstępnej konfiguracji Windows 11. Warto dodać, że w przypadku Microsoft Edge postąpił podobnie w 2020 roku - to, co ujawniono w artykule The Verge zdaje się być "odświeżoną wersją" minigry, którą użytkownicy mogli poznać bliżej te kilka lat temu. I bardzo fajnie - to bardzo miłe odwołanie do przeszłości.

Dodawanie tego typu rzeczy do konfiguratorów oprogramowania lub też stanów, w których dalsze korzystanie z niego było utrudnione / niemożliwe (na przykład: brak połączenia z Internetem w przeglądarkach) nie jest niczym dziwnym. Przywołany przykład takiego stanu również można "rozwiązać" minigrą - tak, jak dzieje się to chociażby w Google Chrome, gdzie można sobie "poskakać dinozaurem" i zabić te kilka minut, gdy łączność ze światem nie działa.

Nie wiadomo na ten moment, czy minigra, o której mowa jest ekskluzywna tylko dla Surface Laptop Studio 2, czy też trafi ogółem do Windows i każdy będzie mógł sobie w nią zagrać w trakcie konfigurowania swojego nowego komputera / nowej instalacji Windows 11. Gdyby tak było - byłoby to zdecydowanie świetnym ruchem ze strony Microsoftu i dowodem na to, że gigant jest w stanie iść z duchem czasu. A nawet, jeżeli nie - i tak trzeba go pochwalić za takie podejście. Surface'y od dawna są reklamowane przez Microsoft jako "najlepsze komputery z Windows" - a skoro są "najlepsze", to też najlepiej wyposażone w tego typu "nowinki".

Na razie w temacie szerszej dostępności tej minigry nie wiadomo niczego wiążącego. Stawiam jednak na to, że reszta użytkowników będzie musiała obejść się smakiem, a czegoś takiego "szerzej" możemy oczekiwać wraz z premierą kolejnej odsłony Windows. Microsoft na razie milczy na jej temat i jak na razie, możemy liczyć głównie na mniej lub bardziej wiarygodne przecieki.