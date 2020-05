Jednym z największych zarzutów wobec Surface Go były te dotyczące szerokich ramek wokół ekranu. Microsoft je minimalnie zredukował i w tę samą obudową wcisnął delikatnie większy ekran o proporcjach 3:2 i przekątnej 10,5 cala i rozdzielczości 1920 na 1280 pikseli. Ten najmniejszy komputer Microsoftu będzie sprzedawany w dwóch wersjach: z procesorem Intel Pentium 4425Y 1.7GHz do pary z 4 GB pamięci RAM i 64/128/256 GB pamięci wbudowanej oraz układem Intel Core m3-8100Y 1.1GHz (8. generacja), do którego samodzielnie będzie można dobrać pozostałe elementy specyfikacji (od 8 GB RAM i 128 GB SSD), w tym także moduł LTE. Nowe podzespoły zaoferują wyższą wydajność względem poprzedniej generacji, co do tego nie ma wątpliwości, ale już dziś są to komponenty mające około roku i jeśli zależy Wam na czymś naprawdę szybkim, to trzeba będzie zwrócić się ku Surface Pro 7 lub nawet Surface Pro 6.

W zestawie nie znajdziemy żadnych akcesoriów, dlatego klienci najczęściej będą dokupować etui z klawiaturą Type Cover oraz rysik Surface Pen. Nowy Surface Go 2 posiada zbliżony zestaw portów i złącz – wśród nich znalazły się USB-C i slot na kartę microSD. Na swoich miejscach pozostały kamery przednia i tylna, jak również złącze słuchawkowe. Całość (komputer i klawiatury oraz myszki i rysiki) będą oferowane w czterech różnych kolorach: Platynowym, Czarnym, Czerwonego Maku i Lodowego Błękitu. W sprzedaży od 12 maja w cenie 1999 zł. Akcesoria do pierwszego modelu nie są kompatybilne z nowym urządzeniem ze względu na zmianę kształtów obudowy. Type Cover to wydatek 449 zł, a Surface Pen

Surface Book 3 – tylko albo aż ewolucja

Odświeżony Surface Book 3 to na pierwszy rzut oka niezmienione urządzenie – jeśli zapytacie o to, czy Microsoft poprawił zawias, który obecny jest od pierwszej generacji komputera, to wygląda na to, że nie. Sporo zmieniło się natomiast wewnątrz maszyny, która ma pracować o 50% wydajniej niż poprzednik i służyć nawet przez 17,5 godziny. Takie zapewnienia są imponujące, ale będziemy musieli przekonać się w praktyce, czy rzeczywiście zaszło tyle zmian. Dziś w teorii wiemy na pewno, że Surface Book 3 nadal oferowany jest w dwóch wersjach – z odczepianymi ekranami 13 i 15 cali (proporcje oczywiście 3:2) odpowiednio o rozdzielczości 3000 na 2000 pikselioraz 3240 na 2160 pikseli.

Specyfikacja 13,5 cala oraz 15 cali

Wewnątrz znajdą się układy Intela 10. generacji – w 13-calowej wersji do wyboru Intel Core i5-1035G7 lub Core i7-1065G7, a w 15-calowej wersji będzie Intel Core i7-1065G7. Mniejsza wersja Surface Booka 3 może posiadać 8, 16 lub 32 GB pamięci RAM, zaś większa 16 lub 32 GB. Zgodnie z przewidywaniami większy Surface Book 3 oferuje GeForce’a 1660 Ti Max-Q albo Quadro RTX 3000 Max-Q od NVIDII, a jego mniejszy brat będzie dostępny z układami Intel Iris Plus lub NVIDIA GeForce 1650 Max-Q. Obydwa komputery posiadają dyski SSD 256 GB, 512 GB i 1 TB. 15-calowa wersja może też dysponować aż 2 TB SSD.

W kwestii portów z pewnością liczyliśmy na nieco więcej, niż nam zapewni Surface Book 3. Mimo, że obecne są 2 złącza USB, jedno USB-C i Surface Connector (klawiatura), a także złącze słuchawkowe 3,5 mm jack i drugi Surface Connector (ekran), to… wspomniane USB-C nie wspiera Thunderbolta 3. To spory brak, biorąc pod uwagę półkę urządzenia do której aspiruje Microsoft i cenę tych komputerów. Dobre wieści pojawiają się jednak przy okazji klawiatury – klawisze mają wysokość 1,55 mm (zamiast 1,2 mm) więc są odrobinę wyższe niż u poprzednika. Touchpad pozostał niezmieniony, co z jednej strony jest całkiem w porządku, bo ten w Surface Booku 2 sprawdzał się nieźle, ale do gładzików z MacBooków niestety nie będziemy go porównywać. Ani pod względem powierzchni, ani użytej technologii.

Cena Surface Booka 3 zaczyna się od 7999 zł, a dostępny będzie od 21 maja (na pewno w USA, czekamy na polską zapowiedź).

Brak Thunderbolta w nowych Surface’ach będzie można nieco zrekompensować sobie kupując nowy Surface Dock 2, który zamienia pojedynczy Surface Connector w zestaw portów umożliwiających podłączenie zasilania oraz dodatkowych ekranów. Jeśli potrzebujecie tylko złącz USB-C i dużo podróżujecie lepszym wyjściem będzie USB-Travel Hub. Akcesoria kosztują odpowiednio 1299,99 zł i 599,95 zł.

Surface Earbuds i Surface Headphones 2





Microsoft zaprezentował dziś także nową generację swoich nausznych słuchawek Surface Headphones. Oferują one aż 13-stopniowy mechanizm wyciszania szumów, lepszą jakość dźwięku i dłuższy czas pracy na baterii (nawet do 20 godzin). Cena? 1199 zł i w sprzedaży od 6 czerwca. Surface Earbuds, które po jesiennych zapowiedziach nareszcie trafiają do sprzedaży. Odpowiedź Microsoftu na AirPodsy będzie sprzedawana od 12 maja w cenie 999,99 zł – w zestawie znajdzie się oczywiście etui ładujące. Słuchawki mają zapewnić szybką obsługę dzięki dotykowym powierzchniom (np. do obsługi Spotify na Androidzie), a integracja z Microsoft 365 umożliwi odsłuchanie nowych wiadomości e-mail.