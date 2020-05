Jeszcze kilka godzin spekulowało się, że nowy, 13-calowy MacBook Pro przejdzie podobną przemianę co jego 15-calowa odsłona. Apple w zeszłym roku zdecydowało się na zwiększenie przekątnej ekranu przy zachowaniu niemal identycznych ekranów. 16-calowy MacBook Pro doczekał się też nowej, usprawnionej klawiatury, która rozwiązuje problemy mechanizmu motylkowego. A dziś oficjalnie zaprezentowany został odświeżony, mniejszy model. Niestety nie jest to 14-calowy MacBook Pro, a jego 13-calowa odsłona.

MacBook Pro 13 cali to przede wszystkim nowa klawiatura. Magic Keyboard oparta o mechanizm nożycowy powraca do starych rozwiązań, które mają być niezawodne i eliminować problemy związane z wykorzystywanymi od kilku lat klawiszami z przełącznikami motylkowymi. Powraca też fizyczny przycisk esc, który ucieszy wielu (do tej pory nie wiem, kto wpadł na pomysł jego usunięcia). Między przyciskiem esc a touch ID nadal dostępny jest Touch Bar, który wykorzystywane jest przez wiele aplikacji jako pasek skrótów. Zmodyfikowaniu uległy też strzałki, którym bliżej do starych modeli MacBooków, niż ich ostatnich rewizji.

W konfiguracjach tegorocznego MacBooka Pro 13 cali dostępne są 4-rdzeniowe procesory Intel Core i7 10. generacji 2,3 GHz, Turbo Boost do 4,1 GHz) czy możliwość rozszerzenia pamięci RAM do 32 GB (LPDDR4X 3733 MHz) oraz pamięci wewnętrznej do 4 TB.

Nowy 13-calowy MacBook Pro. Dostępne konfiguracje i polskie ceny

Nowy 13-calowy MacBook Pro, w podstawowej konfiguracji to czterordzeniowy procesor Intel Core i5 1,4 GHz 8. generacji (Turbo Boost do 3,9 GHz), 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej oraz dwa porty Thunderbolt 3. Zapłacicie za niego 6499. Za opcję z dyskiem SSD o pojemności 512 GB przyjdzie zapłacić 7499 zł.

Decydując się na czterordzeniowy Intel Core i5 2,0 GHz 10. generacji, z 16 GB RAM, 512 GB pamięci wewnętrznej i czterema portami Thunderbolt 3 zapłacicie 9899 zł. W opcji z 1 TB pamięci masowej SSD cena ta wzrasta do 10899 zł.

W przypadku najmocniejszej konfiguracji z procesorem Intel Core i7 2,3 GHz 10. generacji, 32 GB RAM LPDDR4X 3733 MHz i 4 TB pamięci masowej SSD trzeba się przygotować na wydatek rzędu 18899 zł.

Nowe MacBooki Pro 13 cali dostępne są w dotychczasowych kolorystykach — gwiezdnej szarości i srebrnej.