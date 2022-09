Nawet Microsoft nie chciał Windowsa na własnym sprzęcie. Oni się uparli

Tak bardzo Microsoft tego nie chciał, że ubił właściwie dwa projekty: Surface Neo oraz Windows 10X. Właściwie bez słowa - po prostu o nich zapomniano. Nieoficjalnie wiadomo, że to z powodu licznych problemów zarówno z urządzeniem, jak i samym OS-em. Pierwszy Surface Duo, telefon z Androidem z dwoma ekranami od Microsoftu otrzymał już nieoficjalną możliwość instalacji Windows 11. Teraz czas na Surface Duo 2 - mocno zbliża go do tego UEFI pozwalające na taką modyfikację.

W ramach projektu DuoWOA, Gustave Monce (@Gus33000 na Twitterze) stara się zrobić wszystko, aby Windows 11 działał poprawnie na urządzeniach od Microsoftu, które zostały wydane ze zmodyfikowanym Androidem na pokładzie. Co do Surface Duo 2 dokonano istotnego postępu. Bardzo ważne jest to, że udało się doprowadzić urządzenie do stanu pełnej funkcjonalności pod UEFI. Nie oznacza to jednak jeszcze możliwości uruchomienia Windows 11 - przynajmniej nie na tym etapie. SurfaceDuoPkg w wersji 2209.90 wprowadza szereg istotnych usprawnień, które są konieczne do popchnięcia projektu do przodu. Dotychczas nie wszystkie moduły pracowały odpowiednio w ramach UEFI i mogłoby się okazać, że zainstalowany tam Windows 11 zwyczajnie będzie wybrakowany, bo np. moduł łączności będzie nie do użycia. Aby modyfikacja miała sens - system Microsoftu musi na Surface Duo 2 działać tak, jakby miał być tam "od zawsze" - podobnie jak dzieje się to w przypadku pierwszej generacji urządzenia.

Sam deweloper uważa, że już wkrótce można spodziewać się pełnego sukcesu oraz stosownego ogłoszenia od pomysłodawcy projektu DuoWOA. Sporo pracy może pochłonąć proces spisania instrukcji dotyczącej instalacji Windows 11 na Surface Duo 2. Jedynie na pewnym poziomie procesy implementacji OS-u od Microsoftu są do siebie podobne - jak chodzi o obie wersje telefonu. Trzeba również rozwiązać pewne problemy, które pojawiają się w trakcie oraz znalezienie dla nich rozwiązań. Prace są w toku i już za chwilę użytkownicy tego urządzenia, którzy będą chcieli zainstalować na nim Windows 11, będą mogli to zrobić. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że po takiej operacji gwarancja przestanie być aktywna.

SurfaceDuoPkg jest kompatybilny z europejskimi i amerykańskimi wersjami Surface Duo 2, a także nie ma dla niego znaczenia, ile jest wbudowanej pamięci. Dodatkowo, działa na odblokowanych urządzeniach zarówno z Androidem 11, jak i 12. Trzeba przyznać, że zaangażowanie twórcy projektu jest przeogromne. Mamy do czynienia z naprawdę utalentowanym człowiekiem, który nawet, jeżeli nie powiększa w istotny sposób możliwości Surface Duo 2, to przynajmniej sprawi sporo radości posiadaczom urządzenia, wśród których jest najpewniej wielu modderów lub geeków.

Microsoft, po porażce w dziedzinie smartfonów oraz oprogramowania dla nich, postanowił nie rozwijać własnego, dedykowanego OS-u do komórek. Rolę Windows Phone / Windows 10 Mobile przejął Android, natomiast również same "słuchawki" nie są już tym, czym były wcześniej: to po prostu ultramobilne urządzenia biznesowe, w których rozmowy telefoniczne zdają się być dodatkiem do wielu udogodnień. Android jest tutaj całkiem rozsądnym wyborem - taki sprzęt z Windows na pokładzie sprzedawałby się naprawdę koszmarnie.